Από τα εργαστήρια του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στην παραγωγή και την θωράκιση των ελληνικών φυλακών, το αντι-drone «τυφέκιο» «Τεύκρος» αποτελεί ένα νέο επίτευγμα των Ενόπλων Δυνάμεων στην καταπολέμηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το σύστημα, το οποίο διαθέτει ένα περίεργο σχήμα που παραπέμπει σε όπλο ταινίας επιστημονικής φαντασίας, θωρακίζει πλέον και τις φυλακές της χώρας. Η ελληνική αμυντική καινοτομία περνάει έτσι αποφασιστικά από το εργαστήριο στο πεδίο, προσφέροντας επιχειρησιακές λύσεις υψηλής ακριβείας.

Η ανάπτυξη και η καινοτομία του «Τεύκρος»

Το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΑΚ) του ΓΕΕΘΑ είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την εξέλιξη και την κατασκευή του φορητού συστήματος anti-drone «Τεύκρος». Αυτό το επίτευγμα αποδεικνύει την ικανότητα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων να παράγουν τεχνολογία κορυφαίου επιπέδου.

Το σύστημα παρέχει λύσεις καθοριστικής σημασίας για την προστασία κρίσιμων υποδομών και ευαίσθητων εθνικών περιοχών από την απειλή των drones. Η ανάπτυξή του σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την εγχώρια τεχνογνωσία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Οι πρώτες επιχειρησιακές επιτυχίες σε σωφρονιστικά καταστήματα

Το κρίσιμο «βάπτισμα του πυρός» για το σύστημα «Τεύκρος» έλαβε χώρα σε σωφρονιστικά καταστήματα κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2026. Συγκεκριμένα, στις 28 Φεβρουαρίου, το σύστημα χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στις φυλακές Δράμας, ενώ την 1η Μαρτίου ακολούθησε αντίστοιχη επιχείρηση στις φυλακές Λάρισας.

Κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων, εξουδετερώθηκαν τα πρώτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που επιχειρούσαν να εισαγάγουν απαγορευμένα αντικείμενα εντός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Οι επιτυχίες αυτές πιστοποίησαν την αποτελεσματικότητα του συστήματος στην αντιμετώπιση των παράνομων ενεργειών από αέρος.

Ηχηρή επιτυχία με «οπλοστάσιο» επικοινωνιών

Μία ακόμα πιο ηχηρή επιτυχία καταγράφηκε τον Αύγουστο του 2026 στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Λάρισας. Σε αυτή την περίπτωση, οι χειριστές του συστήματος «Τεύκρος» εντόπισαν και κατέρριψαν ένα drone που μετέφερε ένα ολόκληρο «οπλοστάσιο» επικοινωνιών.

Το φορτίο του drone περιλάμβανε 12 κινητά τηλέφωνα, 14 ασύρματα ρούτερ και 21 κάρτες SIM. Η κατάρριψη του μη επανδρωμένου αεροσκάφους με τη χρήση του «Τεύκρος» έκοψε κυριολεκτικά τη δράση των κυκλωμάτων που επιχειρούσαν να εισάγουν αυτά τα αντικείμενα από αέρος, ενισχύοντας σημαντικά την ασφάλεια των φυλακών.

Ενίσχυση των φυλακών με το «Τεύκρος ΙΙ»

Μετά από αυτές τις απτές επιτυχίες, οι οποίες πιστοποίησαν την αξιοπιστία της εγχώριας τεχνογνωσίας, η συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πέρασε στο επόμενο επίπεδο. Στο πλαίσιο μιας πρόσφατης συμφωνίας, δρομολογήθηκε η συνολική προμήθεια 25 νέων, αναβαθμισμένων συστημάτων «Τεύκρος ΙΙ».

Αυτή η προμήθεια έχει ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των φυλακών της χώρας. Τα πρώτα 10 από αυτά τα συστήματα έχουν ήδη παραδοθεί επισήμως στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, σηματοδοτώντας την έναρξη της εφαρμογής της συμφωνίας.

Η επίσημη παράδοση των πρώτων συστημάτων

Την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου, η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη παρέλαβε επίσημα 10 συστήματα «Τεύκρος ΙΙ». Η παράδοση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υφυπουργού, Ιωάννη Δ. Λαμπρόπουλου.

Αυτή η παραλαβή αποτελεί μέρος της συνολικής παραγγελίας των 25 συστημάτων και εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών στα σωφρονιστικά καταστήματα.

Με πληροφορίες από: Enikos