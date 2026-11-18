Η αντιπολίτευση επιμένει στις καταγγελίες της, διατηρώντας ψηλά το πολιτικό θερμόμετρο, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να απομακρύνει από την επικαιρότητα τις υποθέσεις των υφυπουργών Νίκου Τσάφου και Βαγγέλη Λιάκου. Το Μαξίμου επιδιώκει να «κλείσει» τη συζήτηση, ωστόσο οι πιέσεις για εξηγήσεις συνεχίζονται. Οι δύο υποθέσεις αφορούν ομόλογα ενεργειακής εταιρείας για τον Νίκο Τσάφο και απευθείας αναθέσεις από δήμους στο λογιστικό γραφείο της αδελφής του Βαγγέλη Λιάκου.

Η κυβερνητική γραμμή και οι δηλώσεις Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποχρεώθηκε να μιλήσει εκτενώς για τις υποθέσεις των δύο υφυπουργών σε συνέντευξή του στο ΟΡΕΝ, μία ημέρα μετά την κάλυψη που τους παρείχε από το βήμα της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Παρότι δεν παρέκκλινε από την υιοθετημένη κυβερνητική «γραμμή», ήταν προφανές ότι θα προτιμούσε να συζητά για άλλα θέματα.

Για τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Τσάφο, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι «δεν είχε μετοχές, είχε ομόλογα και όταν έγινε υφυπουργός Ενέργειας τα ρευστοποίησε, τα πούλησε». Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα με τον κ. Τσάφο». Διευκρίνισε επίσης ότι ο κ. Τσάφος, όσο ήταν σύμβουλος, «δεν λάμβανε κάποια απόφαση, δεν έβαζε κάποιες υπογραφές, δεν έβγαζε διαγωνισμούς ή έργα», με τους συμβούλους να έχουν «μια αρμοδιότητα παροχής πληροφοριών για τις τιμές της ενέργειας, εν προκειμένω».

Όσον αφορά στον υφυπουργό Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκο, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην «οικογενειακή ευθύνη», δηλώνοντας ότι «από μόνη της δεν θα έπρεπε καν να αποτελεί αντικείμενο, θεωρώ εγώ, συζήτησης». Πρόσθεσε ότι «δεν θεωρώ ότι [...] είναι ασυμβίβαστο το ότι έχει μια νόμιμη συνεργασία η αδερφή του υφυπουργού», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο για εξελίξεις σχετικά με τα επαγγελματικά της αδελφής του υφυπουργού, λέγοντας «το πώς θα διαχειριστεί η οικογένεια, αυτό το χρονικό διάστημα που θα είναι ο Β. Λιάκος υφυπουργός Εσωτερικών, αφήστε να το δούμε».

Οι πιέσεις της αντιπολίτευσης και οι κατηγορίες

Η αντιπολίτευση συνεχίζει να ασκεί πίεση στην κυβέρνηση, ζητώντας εξηγήσεις για τις δύο υποθέσεις που έχουν προκαλέσει αντιπαράθεση. Οι καταγγελίες εστιάζουν στα ομόλογα ενεργειακής εταιρείας που φέρεται να κατείχε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του.

Παράλληλα, για τον υφυπουργό Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκο, οι αιτιάσεις αφορούν τις απευθείας αναθέσεις έργων από διάφορους δήμους στο λογιστικό γραφείο που διατηρεί η αδελφή του. Αυτές οι υποθέσεις έχουν διατηρήσει το πολιτικό θερμόμετρο σε υψηλά επίπεδα, με την αντιπολίτευση να επιμένει στην ανάγκη για διαφάνεια και απαντήσεις.

Η στήριξη από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας

Πιο ένθερμη υποστήριξη προς τους δύο υφυπουργούς παρείχε ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Ο κ. Λαζαρίδης ανέφερε ότι είχε συνεργαστεί με τον Νίκο Τσάφο σε θέματα οδικής ασφάλειας, αμφισβητώντας εμμέσως τον ρόλο του ως συμβούλου του πρωθυπουργού για ενεργειακά ζητήματα.

Για τον Βαγγέλη Λιάκο, ο βουλευτής της ΝΔ διερωτήθηκε ρητορικά αν «δεν θα έπρεπε να μπει στην πολιτική επειδή η αδελφή του είναι λογίστρια;», υπερασπιζόμενος έτσι την παρουσία του υφυπουργού στην κυβέρνηση παρά τις αναφορές για τις επαγγελματικές δραστηριότητες της αδελφής του.

Το πολιτικό κλίμα και η δυσαρέσκεια των πολιτών

Το Μαξίμου και η Πειραιώς αντιλαμβάνονται ότι η συνεχιζόμενη συζήτηση και η «γκρίνια» γύρω από τις υποθέσεις των στελεχών της κυβέρνησης δημιουργούν ένα δυσχερές κλίμα. Αυτό έρχεται σε συνδυασμό με τη γενικευμένη δυσαρέσκεια των πολιτών για την ακρίβεια, γεγονός που επηρεάζει τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας και το γενικότερο πολιτικό σκηνικό στη χώρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης έχει ήδη απομακρυνθεί, γεγονός που υποδηλώνει την ευαισθησία της κυβέρνησης σε τέτοια ζητήματα. Παρόλο που ο άγραφος κανόνας της πολιτικής υποστηρίζει ότι τα σκάνδαλα σπάνια ανατρέπουν κυβερνήσεις, η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια και η επίμονη αντιπαράθεση αποτελούν πρόκληση για την προσπάθεια ανάταξης των δημοσκοπικών στοιχείων και την ενίσχυση του πολιτικού κλίματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki