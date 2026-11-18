Ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και θεσμικός συνεργάτης του πρωθυπουργού, Μάξιμος Χαρακόπουλος, παρέθεσε δείπνο σε δεκάδες αγρότες στην Ελάτεια Λάρισας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ξακουστή ταβέρνα της περιοχής, με τους προσκεκλημένους να αναμένουν ενημέρωση σχετικά με τις εκκρεμείς αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel. Οι αγρότες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την καθυστέρηση στην καταβολή των ενισχύσεων.

Το δείπνο στην Ελάτεια Λάρισας

Η εκδήλωση έλαβε χώρα σε μια ξακουστή ταβέρνα στην Ελάτεια Λάρισας, όπου ο κ. Χαρακόπουλος υποδέχθηκε τους προσκεκλημένους του. Οι δεκάδες αγρότες που παραβρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να γευματίσουν, καθώς, όπως αναφέρθηκε, «από φαί, χόρτασαν». Ωστόσο, το κύριο μέλημα των παρευρισκομένων δεν ήταν μόνο το γεύμα, αλλά κυρίως η αναμονή για συγκεκριμένες δεσμεύσεις και απαντήσεις σε ζητήματα που τους απασχολούν έντονα.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, με την ιδιότητα του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και θεσμικού συνεργάτη του πρωθυπουργού, βρέθηκε κοντά στους αγρότες, ακούγοντας τις ανησυχίες τους. Η παρουσία του είχε δημιουργήσει προσδοκίες για άμεσες εξελίξεις σε ένα κρίσιμο θέμα που ταλαιπωρεί την αγροτική κοινότητα της περιοχής για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι προσδοκίες των αγροτών για τις αποζημιώσεις του Daniel

Οι αγρότες, οι οποίοι είχαν προσκληθεί στο δείπνο, περίμεναν με αγωνία να ακούσουν από τον κ. Χαρακόπουλο πληροφορίες σχετικά με τις αποζημιώσεις που αφορούν τα «φερτά» της κακοκαιρίας Daniel. Αυτές οι αποζημιώσεις εκκρεμούν από το 2023 και αφορούν έναν σημαντικό αριθμό καλλιεργητών που επλήγησαν από τις καταστροφές. Η καθυστέρηση στην καταβολή τους έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους πληγέντες, οι οποίοι αναζητούν λύσεις για την επιβίωσή τους.

Το ζήτημα των αποζημιώσεων είναι ζωτικής σημασίας για τους αγρότες της Λάρισας, καθώς οι ζημιές από τον Daniel ήταν εκτεταμένες. Η αναμονή για την επίλυση αυτής της εκκρεμότητας έχει προκαλέσει αγανάκτηση και αβεβαιότητα, με πολλούς να έχουν μείνει εκτός των διαδικασιών λόγω των δηλώσεων ΟΣΔΕ, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες.

Το ζήτημα των δηλώσεων ΟΣΔΕ

Ένα από τα βασικά προβλήματα που τέθηκαν επί τάπητος ήταν αυτό των δηλώσεων ΟΣΔΕ, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να μείνει ένας μεγάλος αριθμός αγροτών εκτός των δικαιούχων αποζημιώσεων. Η διαδικασία αυτή, όπως εφαρμόστηκε, δημιούργησε αποκλεισμούς για πολλούς πληγέντες, επιτείνοντας την οικονομική τους δυσχέρεια. Οι αγρότες ζήτησαν διευκρινίσεις και λύσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο τους απασχολεί έντονα.

Ο έμπειρος κ. Χαρακόπουλος, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, αρκέστηκε να διαβεβαιώσει τους παριστάμενους για μελλοντικές αλλαγές. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι από τον επόμενο χρόνο, οι δηλώσεις ΟΣΔΕ θα πραγματοποιούνται νωρίτερα. Αυτή η αλλαγή, σύμφωνα με τον ίδιο, θα συμβάλει στην έγκαιρη καταβολή των προκαταβολών, επιλύοντας ένα σημαντικό μέρος του προβλήματος των καθυστερήσεων.

Οι διαβεβαιώσεις του κ. Χαρακόπουλου και οι αντιδράσεις

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, προχώρησε σε διαβεβαιώσεις προς τους αγρότες. Τόνισε ότι η πρόθεση είναι να γίνονται οι δηλώσεις ΟΣΔΕ σε πιο πρώιμο στάδιο, ξεκινώντας από τον επόμενο χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, οι προκαταβολές που δικαιούνται οι αγρότες θα μπορούν να καταβάλλονται στην ώρα τους, αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν και ειδικά μετά την κακοκαιρία Daniel.

Παρά τις αβρότητες και τις διαβεβαιώσεις του κ. Χαρακόπουλου, πολλοί από τους αγρότες δεν έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από τις απαντήσεις. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, ενώ «από φαί, χόρτασαν», δεν συνέβη το ίδιο και με τις δεσμεύσεις. Μετά το πέρας των τυπικών συζητήσεων, πολλοί αγρότες αποφάσισαν να μπουν στην ουσία των προβλημάτων που τους απασχολούν, εκφράζοντας τις ανησυχίες τους και τα αιτήματά τους με μεγαλύτερη σαφήνεια και επιμονή.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τους αγρότες να έχουν θέσει τα ζητήματά τους, αναμένοντας πλέον συγκεκριμένες ενέργειες και όχι μόνο διαβεβαιώσεις για το μέλλον. Η επίλυση των εκκρεμοτήτων από την κακοκαιρία Daniel και η διασφάλιση της έγκαιρης καταβολής των αποζημιώσεων παραμένουν στην κορυφή της ατζέντας τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis