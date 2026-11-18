Η εικόνα που προκύπτει από το τελευταίο «κύμα» των δημοσκοπήσεων παρουσιάζει αξιοσημείωτη ομοιότητα με αυτή του καλοκαιριού. Ένας έμπειρος δημοσκόπος σχολίαζε πως η «βελόνα» φαίνεται να έχει «κολλήσει» για όλα τα κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία καταγράφει μια μικρή αλλά όχι αισθητή άνοδο, μέχρι και το τελευταίο κόμμα της αντιπολίτευσης. Αυτή η σταθερότητα παρατηρείται εν μέσω ενός πρωτοφανούς κατακερματισμού των αντιπολιτευτικών δυνάμεων, με προβλέψεις που κάνουν λόγο ακόμα και για εννιακομματική Βουλή.

Ο κατακερματισμός των κομμάτων και η αυτοδυναμία

Ο πρωτοφανής κατακερματισμός των αντιπολιτευτικών δυνάμεων, όπως αυτός αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, δημιουργεί ένα τοπίο όπου ο κυβερνητικός στόχος της αυτοδυναμίας φαντάζει ανέφικτος. Οι προβλέψεις για μια εννιακομματική Βουλή υπογραμμίζουν την πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού, καθιστώντας δύσκολη την επίτευξη απόλυτης πλειοψηφίας για οποιοδήποτε κόμμα.

Το ίδιο ισχύει και για τις πιθανότητες μετεκλογικών συνεργασιών, οι οποίες εμφανίζονται ιδιαίτερα περίπλοκες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι μια συνεργασία θα μπορούσε να γίνει μόνο με το ΠΑΣΟΚ, αποκλείοντας κάθε συζήτηση με τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αρνείται κατηγορηματικά μια τέτοια προοπτική, περιπλέκοντας περαιτέρω το σενάριο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας.

Αντιφατικά ευρήματα στις έρευνες

Σε μια δεύτερη ανάγνωση, οι έρευνες των εταιρειών Opinion Poll, Pulse και Interview περιλαμβάνουν μια σειρά από αντιφατικά ευρήματα. Ένα τέτοιο εύρημα είναι το μεγάλο ποσοστό των πολιτών που τάσσεται υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων, το οποίο όμως δεν αντιστοιχίζεται με τα ποσοστά του πρώτου κόμματος. Αυτό υποδηλώνει μια διάσταση μεταξύ της επιθυμίας των πολιτών για σταθερότητα και της πραγματικής τους εκλογικής συμπεριφοράς.

Παράλληλα, ένα αμετάβλητα πολύ υψηλό ποσοστό των ερωτηθέντων δηλώνει δυσαρέσκεια για την πολιτική αντιμετώπισης της ακρίβειας. Ωστόσο, αυτή η δυσαρέσκεια δεν φαίνεται να καρπώνεται από κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης, καθώς τα ποσοστά τους παραμένουν σταθερά, χωρίς να καταγράφουν αισθητή άνοδο που θα υποδήλωνε μετακίνηση ψηφοφόρων λόγω του συγκεκριμένου ζητήματος.

Η αντιμετώπιση της διαφθοράς

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο ευαίσθητο θέμα της διαφθοράς, όπου οι απόψεις των πολιτών παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον φορέα. Ένας στους τέσσερις πολίτες θεωρεί ότι η κυβέρνηση είναι η μόνη που μπορεί να αντιμετωπίσει ικανοποιητικά τη διαφθορά.

Ωστόσο, το ποσοστό αυτό πέφτει στο μισό όταν η ερώτηση αφορά την Ελληνική Αστυνομία, η οποία έχει κάνει τη διαφθορά «σημαία» στην ατζέντα της. Ακόμα πιο κάτω πέφτει το ποσοστό όταν η ερώτηση αφορά το ΠΑΣΟΚ, υποδηλώνοντας διαφορετικά επίπεδα εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους διάφορους πολιτικούς και θεσμικούς παράγοντες.

Εθνικά θέματα και κυβερνητικοί χειρισμοί

Ένα επίσης ενδιαφέρον εύρημα στις δημοσκοπήσεις αφορά τα εθνικά θέματα. Παρά την κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής από τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, με φόντο το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό ψηφοφόρων από αυτούς που δηλώνουν ότι θα στηρίξουν την κυβερνητική παράταξη στις κάλπες, πιστώνει στην κυβέρνηση επιτυχείς χειρισμούς.

Αυτό υποδηλώνει ότι, παρά τις όποιες εντάσεις και κριτικές, ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος διατηρεί την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση όσον αφορά τη διαχείριση των εθνικών ζητημάτων, ακόμα και όταν αυτά αποτελούν αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η προσοχή της κοινωνίας

Η εκτίμηση πολιτικών αναλυτών και κυβερνητικών στελεχών είναι ότι η εικόνα παραμένει σχεδόν αμετάβλητη από το καλοκαίρι. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι, σε αντίθεση με τα κόμματα που κινούνται ήδη σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς, η κοινωνία έχει την προσοχή της στραμμένη στον δύσκολο χειμώνα που έχει μπροστά της.

Με εμπεδωμένη την αντίληψη ότι οι κάλπες θα στηθούν αργά την άνοιξη, οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται ακόμα ιδιαίτερα για τα εκλογικά ζητήματα. Η προτεραιότητα δίνεται στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και των προκλήσεων του χειμώνα, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τις πολιτικές εξελίξεις και τις προεκλογικές διεργασίες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis