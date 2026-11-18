Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, μεταβαίνει σήμερα στην Κολομβία. Η επίσκεψη αυτή έχει ως κύριο σκοπό τη διεξαγωγή συνομιλιών που αφορούν την ενίσχυση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, στην ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνονται και σημαντικά ζητήματα ασφάλειας που απασχολούν τόσο την Ουάσινγκτον όσο και την Μπογκοτά. Την άφιξη του Αμερικανού αξιωματούχου στη χώρα ανακοίνωσε ο Κολομβιανός ομόλογός του, απόστρατος στρατηγός Χόρχε Εδουάρδο Μόρα.

Η άφιξη και οι συναντήσεις

Ο Πιτ Χέγκσεθ, ως επικεφαλής του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, ξεκινά σήμερα την επίσημη επίσκεψή του στην Κολομβία. Το ταξίδι του εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών στον τομέα της άμυνας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κολομβία, ο Αμερικανός υπουργός αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με ανώτατους αξιωματούχους. Οι συναντήσεις αυτές θα εστιάσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της στρατιωτικής συνεργασίας.

Η επίσκεψη του Χέγκσεθ επιβεβαιώθηκε από τον υπουργό Άμυνας της Κολομβίας, Χόρχε Εδουάρδο Μόρα. Ο απόστρατος στρατηγός δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό αξιωματούχο κατά την άφιξή του στη χώρα. Η παρουσία του Αμερικανού υπουργού υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις σχέσεις τους με την Κολομβία, ιδίως σε θέματα άμυνας και ασφάλειας.

Το περιεχόμενο των διμερών συνομιλιών

Οι συνομιλίες που θα διεξαχθούν στην Κολομβία αναμένεται να επικεντρωθούν σε δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος αφορά τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ουάσινγκτον και Μπογκοτά. Οι δύο πλευρές θα εξετάσουν τρόπους για την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας, η οποία καλύπτει διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η ανταλλαγή πληροφοριών και η κοινή αντιμετώπιση προκλήσεων. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρότερου πλαισίου συνεργασίας που θα ωφελήσει και τις δύο χώρες.

Ο δεύτερος πυλώνας των συζητήσεων αφορά τα ζητήματα ασφάλειας. Αυτά τα ζητήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κολομβία. Οι συνομιλίες θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια, με σκοπό την εξεύρεση κοινών στρατηγικών και την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας. Η ατζέντα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν άμεσα την ασφάλεια των πολιτών και των συνόρων των δύο εθνών.

Η ανακοίνωση από την Κολομβιανή πλευρά

Η επίσκεψη του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στην Κολομβία ανακοινώθηκε επίσημα την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου. Την ανακοίνωση έκανε ο Κολομβιανός υπουργός Άμυνας, απόστρατος στρατηγός Χόρχε Εδουάρδο Μόρα. Ο Μόρα γνωστοποίησε την επικείμενη άφιξη του Αμερικανού αξιωματούχου, ενημερώνοντας σχετικά το Κογκρέσο της χώρας του. Η δήλωση αυτή επιβεβαίωσε την προετοιμασία της Κολομβιανής κυβέρνησης για την υποδοχή του Αμερικανού ομολόγου του.

Ο στρατηγός Μόρα, απευθυνόμενος στους βουλευτές, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο υπουργός Πολέμου θα έρθει. Θα τον συναντήσω αύριο». Αυτή η δήλωση επιβεβαίωσε την άφιξη του Πιτ Χέγκσεθ και τον προγραμματισμό της συνάντησης μεταξύ των δύο υπουργών. Η ανταλλαγή επισκέψεων και οι συναντήσεις σε αυτό το επίπεδο θεωρούνται κρίσιμες για την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων και την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Τελετή παράδοσης στρατιωτικού αεροσκάφους

Πέραν των διμερών συνομιλιών, το πρόγραμμα του Πιτ Χέγκσεθ στην Κολομβία περιλαμβάνει και μία σημαντική τελετή. Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών πρόκειται να παραστεί σε εκδήλωση που αφορά την παράδοση στρατιωτικού εξοπλισμού στις ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-130 Hercules, το οποίο θα ενταχθεί στον στόλο της Κολομβιανής Πολεμικής Αεροπορίας.

Η παρουσία του Αμερικανού υπουργού σε αυτή την τελετή αναδεικνύει την πρακτική διάσταση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η παράδοση του αεροσκάφους C-130 Hercules αποτελεί ένα απτό παράδειγμα της στήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες. Αυτή η ενέργεια εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της συνεργασίας Ουάσινγκτον και Μπογκοτά σε θέματα άμυνας και ασφάλειας.

Με πληροφορίες από: Enikos