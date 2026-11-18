Χιλιάδες πολίτες της Σλοβακίας βγήκαν στους δρόμους το βράδυ της Τρίτης, 17 Νοεμβρίου 2026, για να διαδηλώσουν εναντίον της κυβέρνησης του εθνικιστή πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Μπρατισλάβα, ανήμερα της 37ης επετείου της Βελούδινης Επανάστασης κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η μεγαλύτερη συγκέντρωση στην Πλατεία της Εθνικής Εξέγερσης (SNP) προσέλκυσε περίπου 25.000 ανθρώπους, οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση της χώρας.

Οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις

Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν από αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς και από μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) της Σλοβακίας. Οι συγκεντρωμένοι στην πρωτεύουσα τίμησαν την ιστορική ανατροπή του κομμουνιστικού καθεστώτος, ενώ παράλληλα διατύπωσαν σαφή αιτήματα προς την κυβέρνηση Φίτσο.

Κυρίαρχο σύνθημα στις κινητοποιήσεις ήταν το «Αρκετά ανεχτήκαμε τον Φίτσο», το οποίο αντικατόπτριζε τη δυσαρέσκεια των πολιτών. Στα πανό που κρατούσαν οι διαδηλωτές, υπήρχαν αιτήματα για την άμεση διάλυση του τρικομματικού κυβερνητικού συνασπισμού, ο οποίος βρίσκεται υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού.

Αιτήματα και συνθήματα των διαδηλωτών

Πέρα από την εσωτερική πολιτική κατάσταση, οι διαδηλωτές ζήτησαν επίσης μεγαλύτερη στήριξη της Ουκρανίας. Φώναξαν συνθήματα όπως «Ρώσοι, γυρίστε σπίτι», εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην πολιτική της κυβέρνησης έναντι της Ρωσίας και την επιθυμία τους για μια πιο ξεκάθαρη στάση υπέρ της Ουκρανίας.

Ένα άλλο σύνθημα που ακούστηκε ήταν το «Δεν θέλω μια χώρα από την οποία αναγκάζεσαι να φύγεις», υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες των πολιτών για την πορεία της χώρας και τις συνθήκες που ενδεχομένως οδηγούν σε φυγή. Οι συγκεντρώσεις στην πρωτεύουσα συγκέντρωσαν τις φιλελεύθερες ομάδες Προοδευτική Σλοβακία και Δημοκράτες με το φιλοεπιχειρηματικό Κόμμα Ελευθερίας και Αλληλεγγύης, τους συντηρητικούς Χριστιανοδημοκράτες και τη Συμμαχία Ούγγρων Εθνοτικών.

Η κριτική της αντιπολίτευσης

Ο Μιχάλ Σιμέτσκα, ηγέτης του φιλελεύθερου κόμματος «Προοδευτική Σλοβακία» (PS), το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, διατύπωσε σοβαρές κατηγορίες εναντίον της κυβέρνησης Φίτσο. Ο κ. Σιμέτσκα δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταστρέφει την οικονομία της χώρας, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, το κράτος δικαίου, καθώς και την εικόνα της Σλοβακίας στο εξωτερικό.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, ελπίζουν να καταφέρουν να νικήσουν τον Ρόμπερτ Φίτσο και την κυβέρνηση συνασπισμού του στις βουλευτικές εκλογές που αναμένονται το επόμενο έτος. Η ενότητα των διαφόρων πολιτικών ομάδων στις κινητοποιήσεις σηματοδοτεί την κοινή τους προσπάθεια για αλλαγή.

Η επέτειος της Βελούδινης Επανάστασης και η απόφαση για τις αργίες

Η 17η Νοεμβρίου αποτελεί μια εθνική επέτειο τόσο στη Σλοβακία όσο και στην Τσεχία, τιμώντας την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1989. Η επίσημη ονομασία αυτής της ημέρας είναι «Ημέρα Αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία», υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την ιστορία των δύο χωρών.

Ωστόσο, από το έτος 2025, η συγκεκριμένη επέτειος, μαζί με ορισμένες άλλες, έπαψε να αποτελεί επίσημη αργία στη Σλοβακία. Η κυβέρνηση είχε αιτιολογήσει αυτή την απόφαση επικαλούμενη την ανάγκη για «μέτρα λιτότητας», με στόχο την αποφυγή απώλειας φορολογικών εσόδων. Αυτή η κίνηση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και συζητήσεις στην κοινωνία.

Η κυβερνητική πολιτική που προκάλεσε αντιδράσεις

Πρόσφατα, η κυβέρνηση προκάλεσε την οργή των αντιπάλων της, στέλνοντας τον υπουργό Εξωτερικών, Γιούραϊ Μπλανρ, στη Ρωσία. Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν οι συνομιλίες σχετικά με την αποκατάσταση της οικονομικής συνεργασίας και άλλων δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Αυτή η ενέργεια θεωρήθηκε από πολλούς ως μια κίνηση που έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς τάσεις και τις προσδοκίες για στήριξη της Ουκρανίας, εντείνοντας την κριτική και τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση του Ρόμπερτ Φίτσο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit