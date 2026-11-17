Οκτώ από τα δώδεκα μέλη της προσωρινής Συντονιστικής Ομάδας Πειραιά αποχώρησαν από το κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», την πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού. Οι αποχωρήσαντες εξέφρασαν έντονες διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κινήματος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαφωνίες για την οργανωτική πρόταση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των μελών που αποχώρησαν, στις 25 Οκτωβρίου του 2026, η Συντονιστική Ομάδα της Περιφερειακής Οργάνωσης Πειραιά του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» συναντήθηκε με την Πρόεδρο, κυρία Μαρία Καρυστιανού. Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση μιας Οργανωτικής Πρότασης προς μια πρώτη Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Κινήματος.

Ωστόσο, η κυρία Καρυστιανού απέρριψε την πρόταση αυτή. Οι αποχωρήσαντες υποστηρίζουν ότι απορρίφθηκε επίσης οποιαδήποτε δημοκρατική διαδικασία συγκρότησης από τη βάση, τουλάχιστον έως τις εκλογές. Αυτό αφορούσε τη διαμόρφωση των Θέσεων, του Κανονισμού Λειτουργίας και την ανάδειξη Οργάνων εκπροσώπησης του Κινήματος.

Απόρριψη της «από τη βάση» έγκρισης

Η απόρριψη της οργανωτικής πρότασης επεκτάθηκε, σύμφωνα με τα αποχωρήσαντα μέλη, και στην έγκριση Θέσεων, Διαδικασιών και Προσώπων από τη βάση του κινήματος. Αυτή η στάση της Προέδρου οδήγησε σε σοβαρές εσωτερικές τριβές, καθώς τα μέλη της Συντονιστικής Ομάδας Πειραιά θεωρούσαν απαραίτητη τη συμμετοχική διαμόρφωση της ταυτότητας και της δομής του κινήματος.

Οι αποχωρήσαντες αναφέρουν ότι η κυρία Καρυστιανού απέρριψε την πρότασή τους για τη διαμόρφωση των θέσεων και των οργάνων του κινήματος μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες με τη συμμετοχή των μελών του, γεγονός που αποτέλεσε κεντρικό σημείο της διαφωνίας τους.

Στρατηγική και λαϊκοί αγώνες

Παράλληλα με τις οργανωτικές διαφωνίες, τα μέλη που αποχώρησαν κατήγγειλαν ότι η κυρία Καρυστιανού απέρριψε τη στρατηγική της οργάνωσης του Κινήματος των Τεμπών σε Πολιτικό Κίνημα Αλλαγής. Η πρόταση αφορούσε τον διεμβολισμό του σημερινού πολιτικού συστήματος, κάτι που η Πρόεδρος φέρεται να απέρριψε.

Στην ανακοίνωσή τους, οι οκτώ πρώην μέλη της Συντονιστικής Ομάδας Πειραιά σημειώνουν ότι η κυρία Καρυστιανού, όπως επιβεβαιώθηκε και σε πρόσφατη συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό ΚΟΝΤΡΑ, περιέγραψε τους λαϊκούς αγώνες ως μάταιους. Αυτή η θέση έρχεται σε αντίθεση με την προσέγγιση των αποχωρησάντων, οι οποίοι φαίνεται να υποστήριζαν μια πιο ενεργή πολιτική δράση.

Καταγγελίες για αυταρχική λειτουργία και «εκλογικό μηχανισμό»

Μετά τη συνάντηση και τις θέσεις που εξέφρασε η Πρόεδρος, οκτώ από τα δώδεκα μέλη της Συντονιστικής Ομάδας του Πειραιά αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το Κίνημα της Ελπίδας για την Δημοκρατία. Η απόφασή τους πηγάζει από την άρνησή τους να συμμετέχουν σε αυτό που χαρακτηρίζουν ως «αυταρχικό προσωποπαγή εκλογικό μηχανισμό» της κυρίας Καρυστιανού και της «ηγετικής κάστας» που η ίδια διόρισε.

Οι αποχωρήσαντες εκφράζουν την εκτίμηση ότι από μια τέτοια λειτουργία το μόνο που θα μπορούσε να προκύψει είναι μια «καθεστωτική και χρήσιμη για την αναπαραγωγή του σημερινού συστήματος εξουσίας Κοινοβουλευτική Ομάδα», και όχι εκπρόσωποι ενός Λαϊκού Κινήματος. Αυτή η εκτίμηση υπογραμμίζει τις βαθιές ιδεολογικές και οργανωτικές διαφορές που οδήγησαν στην αποχώρηση.

Ματαίωση της «από τα κάτω» συγκρότησης

Η λογική που φέρεται να ακολουθεί η Πρόεδρος, σύμφωνα με τα αποχωρήσαντα μέλη, ματαιώνει οριστικά τη συγκρότηση ενός Πολιτικού Κινήματος «από τα κάτω», ακόμα και με την ίδια ως ηγετικό πρόσωπο. Ένα τέτοιο κίνημα, κατά την άποψή τους, θα μπορούσε να συνενώσει τον Ελληνικό Λαό σε μια πλειοψηφική συμμαχία Εθνικής και Κοινωνικής Αναγέννησης και να ανατρέψει το σημερινό «χρεοκοπημένο και εχθρικό» κατεστημένο διακυβέρνησης της χώρας.

Οι αποχωρήσαντες εκτιμούν ότι η «Ελπίδα για την Δημοκρατία», κάτω από αυτή τη λογική της Προέδρου και της ηγετικής ομάδας που την κατευθύνει πολιτικά, έχει μπει στην τροχιά μεταβολής της σε ένα «μόρφωμα». Η ανακοίνωση τους καταλήγει σε αυτό το σημείο, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για την περαιτέρω πορεία του κινήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki