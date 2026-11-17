Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με πρωταγωνιστές τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη, και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ένταση ξέσπασε με αφορμή αναφορές σχετικά με την κατάρρευση της δημοκρατίας και το πραξικόπημα, καθώς και έναν επίμαχο χαρακτηρισμό. Ο κ. Καιρίδης θεώρησε ότι δέχθηκε υβριστικό σχόλιο, ενώ η κυρία Κωνσταντοπούλου διευκρίνισε άμεσα τη φράση της, οδηγώντας σε κορύφωση της κόντρας.

Η αρχή της αντιπαράθεσης

Η κόντρα ξεκίνησε όταν ο Δημήτρης Καιρίδης βρισκόταν στο βήμα της Ολομέλειας, απαντώντας σε προηγούμενα σχόλια της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Οι αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας αφορούσαν την ύπαρξη «φασιστών» στην κυβερνητική πλειοψηφία, καθώς και τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου και το πόρισμα Τσεβά.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην ανάγκη να εξηγηθεί «γιατί κατέρρευσε η Δημοκρατία και πώς αποκαταστάθηκε». Αυτή η αποστροφή του λόγου του αποτέλεσε την αφορμή για την πρώτη παρέμβαση από τα βουλευτικά έδρανα.

Η παρέμβαση της κυρίας Κωνσταντοπούλου

Στο σημείο που ο κ. Καιρίδης μίλησε για την κατάρρευση της δημοκρατίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου παρενέβη δυναμικά, τονίζοντας: «Έγινε πραξικόπημα, δεν κατέρρευσε». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ απάντησε αμέσως, λέγοντας: «προφανώς… έτσι, γιατί φτάσαμε σε πραξικόπημα συνταγματαρχών».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προχώρησε σε ένα νέο σχόλιο, το οποίο ωστόσο δεν ακούστηκε καθαρά. Αυτό το δεύτερο σχόλιο ήταν που πυροδότησε την κορύφωση της έντασης, καθώς προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος ζήτησε διευκρινίσεις.

Η παρεξήγηση του χαρακτηρισμού

Μετά το δεύτερο σχόλιο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ο Δημήτρης Καιρίδης ρώτησε σε έντονο ύφος: «Τι είπατε;». Παράλληλα, χτύπησε το χέρι του στα έδρανα, ζητώντας από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να έχει το θάρρος να επαναλάβει ακριβώς αυτό που είπε. Ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Γιάννης Πλακιωτάκης, παρενέβη και αυτός, τονίζοντας στην κυρία Κωνσταντοπούλου: «Κυρία πρόεδρε να ανακαλέσετε».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέτεινε άμεσα, διευκρινίζοντας τη φράση της. Είπε: «Είπα, τι ζω!», εξηγώντας ότι ο κ. Καιρίδης είχε ακούσει λανθασμένα «Τι ζώον». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε στη διατύπωσή της, αρνούμενη να την πάρει πίσω, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν το παίρνω πίσω. Είπα ακριβώς αυτό. Τι ζω».

Το πλαίσιο της συζήτησης

Η συζήτηση στην Ολομέλεια, που οδήγησε στην έντονη αυτή αντιπαράθεση, αφορούσε κρίσιμα ζητήματα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και πολιτικής. Ο Δημήτρης Καιρίδης είχε τονίσει την ανάγκη για «απαραίτητη άσκηση αυτογνωσίας», προκειμένου να γίνει κατανοητό «γιατί κατέρρευσε η δημοκρατία και πώς αποκαταστάθηκε η δημοκρατία το 1974».

Η παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία διόρθωσε τον κ. Καιρίδη λέγοντας πως «έγινε πραξικόπημα», υπογράμμισε τη διαφωνία της ως προς την ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων. Η ένταση των λεγομένων και των αντιδράσεων των δύο πλευρών αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις και την ευαισθησία των θεμάτων που τέθηκαν προς συζήτηση στο κοινοβούλιο.

Με πληροφορίες από: Enikos