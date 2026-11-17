Η πολιτική σκηνή της Τουρκίας βιώνει σημαντικές ανακατατάξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, καθώς τρία αντιπολιτευόμενα τηλεοπτικά κανάλια, το Sözcü TV, το Halk TV και το TELE1, τέθηκαν υπό κρατική διαχείριση. Οι εξελίξεις αυτές, που σημειώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του ελέγχου της κυβέρνησης στον τηλεοπτικό χώρο, λίγο πριν από τις προγραμματισμένες εκλογές του 2028. Η κίνηση αυτή καθιστά την επόμενη εκλογική αναμέτρηση πιο άνιση, πολύ πριν ανοίξουν οι κάλπες.

Η κρατική εποπτεία στα αντιπολιτευόμενα κανάλια

Μέσα σε διάστημα λίγο περισσότερο από έναν μήνα, το Halk TV και το Sözcü TV, οι δύο τελευταίοι μεγάλοι σταθμοί που έδιναν συστηματικά βήμα στην αντιπολίτευση, σύμφωνα με το Reuters, πέρασαν υπό κρατική εποπτεία. Η κυβέρνηση έχει πλέον τη δυνατότητα να απευθύνεται καθημερινά σε ένα εθνικό ακροατήριο, ενώ οι αντίπαλοί της διαθέτουν όλο και λιγότερα μέσα για να φτάσουν στον ίδιο ψηφοφόρο.

Το προβάδισμα της εξουσίας είναι πλέον συγκεκριμένο, ειδικά με τον Εκρέμ Ιμάμογλου να βρίσκεται στη φυλακή και τη συζήτηση για το αν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να διεκδικήσει άλλη μία θητεία να είναι ήδη ανοιχτή. Οι εκλογές παραμένουν προγραμματισμένες για το 2028, όμως οι όροι της αναμέτρησης αλλάζουν από τώρα, διαμορφώνοντας ένα νέο τοπίο στον δημόσιο διάλογο.

Η περίπτωση του Sözcü TV

Η αλλαγή εξουσίας στο Sözcü TV έγινε εμφανής τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν αστυνομικοί εισήλθαν στα γραφεία του σταθμού στην Κωνσταντινούπολη. Ενώ στην οθόνη έπαιζε ακόμη η επανάληψη μιας ενημερωτικής εκπομπής, μόλις αυτή τελείωσε, η κανονική ροή δεν συνεχίστηκε. Στη θέση της προβλήθηκε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Τα αστέρια της Τουρκίας», όπως κατέγραψε το T24.

Λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με τη Cumhuriyet, το κανάλι μετέδιδε ξανά δελτία υπό τη νέα διοίκηση, ωστόσο από το πρόγραμμα είχαν αφαιρεθεί οι εκπομπές συζήτησης και οι ενημερωτικές εκπομπές με καλεσμένους. Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης συνδέει την επιχείρηση στο Sözcü με έρευνα για φερόμενους δεσμούς του ιδιοκτήτη του ομίλου, Μπουράκ Ακμπάι, με το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν και για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, τέσσερα στελέχη τέθηκαν υπό κράτηση, σύμφωνα με την εισαγγελία. Το κρατικό Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων (TMSF) ανέλαβε τη διαχείριση του τηλεοπτικού σταθμού και της ενημερωτικής ιστοσελίδας, ενώ η έντυπη εφημερίδα Sözcü έμεινε εκτός του μέτρου.

Οι εξελίξεις σε Halk TV και TELE1

Στις 14 Οκτωβρίου 2026, ακολούθησε το Halk TV. Η εισαγγελία επικαλέστηκε έρευνα για δωροδοκία, χειραγώγηση διαγωνισμών και ξέπλυμα χρήματος σε βάρος του προέδρου του, Τζαφέρ Μαχίρογλου, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Η ζωντανή μετάδοση του καναλιού διακόπηκε προσωρινά. Το Associated Press σημείωσε ότι το κανάλι κάλυπτε εκτενώς τις δικαστικές υποθέσεις του Ιμάμογλου και ότι η έφοδος συνέπεσε με προγραμματισμένη εμφάνισή του στο δικαστήριο.

Όσον αφορά το TELE1, το ίδιο ταμείο, το TMSF, ανέλαβε τη διαχείριση τον Οκτώβριο του 2025. Αυτό συνέβη την ημέρα που συνελήφθη ο διευθυντής του, Μερντάν Γιανάρνταγ, στο πλαίσιο έρευνας για «πολιτική κατασκοπεία», στην οποία εμπλέκεται και ο Ιμάμογλου. Ο Γιανάρνταγ αρνείται την κατηγορία. Μετά την ανάληψη της διαχείρισης, το κανάλι πέρασε σε πρόγραμμα με έμφαση στα ντοκιμαντέρ.

Τον Απρίλιο του 2026, το TELE1 βγήκε προς πώληση, ωστόσο η διαδικασία ανεστάλη τον Ιούνιο έπειτα από δικαστικές ενέργειες εργαζομένων για τις αποδοχές τους. Οι εξελίξεις αυτές στα τρία κανάλια σηματοδοτούν μια σημαντική αλλαγή στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης της Τουρκίας, ενισχύοντας τον κυβερνητικό έλεγχο ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Με πληροφορίες από: Topontiki