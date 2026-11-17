Ευρωβουλευτές και υπάλληλοι τόσο της Κομισιόν όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναλαμβάνουν πλέον τον ρόλο του κατασκόπου, συμμετέχοντας σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά έχουν ως βασικό στόχο να αναδείξουν πόσο εύκολα μπορούν να διαρρεύσουν ευαίσθητες πληροφορίες και να εκτεθούν προσωπικά δεδομένα, εάν αυτά καταλήξουν σε λάθος χέρια. Η εν λόγω εκπαίδευση πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου οι ανησυχίες για κατασκοπευτική δραστηριότητα στις Βρυξέλλες εντείνονται.

Ειδικά προγράμματα για την ασφάλεια πληροφοριών

Στο πλαίσιο αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι εργαζόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν σε ασκήσεις που προσομοιάζουν πραγματικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για ένα υποθετικό πρόσωπο, να εντοπίσουν στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από κατασκόπους, καθώς και να αναγνωρίσουν πιθανές απόπειρες υποκλοπής δεδομένων. Ουσιαστικά, εκπαιδεύονται να σκέφτονται σαν κατάσκοποι, ώστε να είναι σε θέση να προστατεύσουν καλύτερα τις πληροφορίες.

Η εκπαίδευση αυτή διεξάγεται τόσο εντός της Κομισιόν όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρία πρόσωπα που έχουν γνώση των σχετικών διαδικασιών ασφαλείας επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες αυτές στο Politico. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι ανησυχίες για κατασκοπευτική δραστηριότητα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνονται.

Αυξημένες ανησυχίες στις Βρυξέλλες

Η πραγματοποίηση αυτών των εκπαιδεύσεων λαμβάνει χώρα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Το κλίμα ανησυχίας για την ασφάλεια των πληροφοριών και την προστασία από ξένες παρεμβάσεις είναι έντονο. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επιδιώκουν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε τέτοιου είδους απειλές.

Το παράδειγμα των «ερωτικών παγίδων»

Ένα από τα σενάρια για τα οποία έχουν ήδη ενημερωθεί οι εργαζόμενοι είναι οι λεγόμενες «honeypot» ή ερωτικές παγίδες. Αυτό το είδος παγίδας περιλαμβάνει τη δημιουργία προσωπικής ή ερωτικής σχέσης με ένα πρόσωπο, με απώτερο σκοπό την απόσπαση πληροφοριών ή την απόκτηση δυνατότητας εκβιασμού του. Το σενάριο αυτό φέρεται να συνδέεται με την πρόσφατη υπόθεση της Nvidia.

Συγκεκριμένα, την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τζένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού κολοσσού Nvidia, αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Η παραίτησή του ήρθε εν μέσω αποκαλύψεων για προσωπικές του σχέσεις, ανάμεσά τους και μία με επιχειρηματία την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποψιάζονται ότι συνεργαζόταν με την Κίνα. Αυτό το περιστατικό αναδεικνύει την επικινδυνότητα των «honeypot» τακτικών.

Οδηγίες προς τους αξιωματούχους

Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους, η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει εκδώσει συγκεκριμένες συστάσεις προς τους αξιωματούχους. Τους έχει συστήσει να αποφεύγουν καταστάσεις που θα μπορούσαν να τους εκθέσουν προσωπικά. Επιπλέον, τους έχει προτρέψει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε άτομα που εμφανίζονται υπερβολικά φιλικά ή δείχνουν ασυνήθιστο ενδιαφέρον για την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Το πρόγραμμα «Cyber Escape Game»

Μεταξύ των διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ένα ξεχωρίζει με την ονομασία «Cyber Escape Game». Αυτό το πρόγραμμα έχει διάρκεια 45 λεπτών και έχει σχεδιαστεί για να είναι διαδραστικό. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες, οι οποίες μπορούν να αποτελούνται από έως και πέντε άτομα.

Στο πλαίσιο του «Cyber Escape Game», οι ομάδες αναλαμβάνουν μια «πολύ ειδική αποστολή». Η αποστολή τους είναι να εισέλθουν σε ένα ιδιωτικό γραφείο και να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Αυτή η άσκηση έχει σκοπό να τους εκπαιδεύσει στην πρακτική εφαρμογή των αρχών ασφαλείας και στην αναγνώριση πιθανών κινδύνων διαρροής δεδομένων.

Με πληροφορίες από: Newsit