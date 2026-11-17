Αντιπαράθεση προκλήθηκε μεταξύ της βουλευτή της ΝΔ, Μαρίας Συρεγγέλα, και της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Άννας Παπαδοπούλου, με αφορμή τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Η συζήτηση, που έλαβε χώρα στο Action24, είδε τους τόνους να ανεβαίνουν γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Η Άννα Παπαδοπούλου υποστήριξε ότι ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέκλεισε την Τουρκία από το πρόγραμμα έπειτα από παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα.

Η δήλωση της Άννας Παπαδοπούλου για την παρέμβαση Τσίπρα

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής τους εμφάνισης, προχώρησε σε μια συγκεκριμένη δήλωση σχετικά με την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35. Σύμφωνα με την κυρία Παπαδοπούλου, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αποφάσισε τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το εν λόγω πρόγραμμα. Η δήλωση της κυρίας Παπαδοπούλου ήταν σαφής, υποστηρίζοντας ότι αυτή η απόφαση του Αμερικανού προέδρου ήταν αποτέλεσμα παρέμβασης του Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικότερα, η Άννα Παπαδοπούλου σχολίασε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας τα ακριβή της λόγια, ότι «Με παρέμβαση Αλέξη Τσίπρα ο Τραμπ έβγαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35». Αυτή η δήλωση αποτέλεσε το επίκεντρο της αντιπαράθεσης που αναπτύχθηκε στην εκπομπή, καθώς απέδιδε την εξέλιξη αυτή σε συγκεκριμένη ενέργεια του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας.

Οι θέσεις της Μαρίας Συρεγγέλα για τις δηλώσεις Τσίπρα

Η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, ξεκίνησε τη συζήτηση αναφερόμενη σε προηγούμενες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Ειδικότερα, έκανε λόγο για όσα είχε πει ο πρώην πρωθυπουργός τον περασμένο Ιούλιο, όταν είχε χαρακτηρίσει «εθνική ήττα» το ενδεχόμενο απόκτησης F-35 από την Τουρκία. Η κυρία Συρεγγέλα υπογράμμισε ότι αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή η απόκτηση των F-35 από την Τουρκία, δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής.

Η Μαρία Συρεγγέλα συμπλήρωσε μάλιστα ότι πρόκειται για χαρακτηρισμούς ιδιαίτερα βαρείς, ειδικά όταν προέρχονται από έναν πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην προηγούμενη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ, τονίζοντας πως δεν θυμάται τον Αλέξη Τσίπρα να έχει κάνει κάποια καταδικαστική δήλωση για το ζήτημα των F-35 και της Τουρκίας κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου.

Ο επίσημος λόγος αποκλεισμού της Τουρκίας από το πρόγραμμα F-35

Σε ό,τι αφορά τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, η πηγή αναφέρει τον επίσημο και γνωστό λόγο αυτής της απόφασης. Η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα των F-35 λόγω της προμήθειας του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Αυτή η προμήθεια θεωρήθηκε ασύμβατη με τη συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα των προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών.

Η απόφαση για την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, η οποία συνδέεται άμεσα με την απόκτηση των ρωσικών συστημάτων S-400, αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο στις σχέσεις της Άγκυρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, επηρεάζοντας τη συμμετοχή της στο διεθνές αυτό πρόγραμμα.

Η ένταση της αντιπαράθεσης στο Action24

Η συζήτηση μεταξύ της Μαρίας Συρεγγέλα και της Άννας Παπαδοπούλου στην εκπομπή του Action24 χαρακτηρίστηκε από την ένταση των τόνων, καθώς οι δύο πλευρές διαφώνησαν έντονα. Το ζήτημα της Τουρκίας και του προγράμματος των F-35 στάθηκε η βασική αιτία αυτής της αντιπαράθεσης, με τις διαφορετικές προσεγγίσεις να οδηγούν σε αυξημένη ένταση.

Οι δύο γυναίκες, με τις διαφορετικές τους τοποθετήσεις και αναφορές σε δηλώσεις και γεγονότα, ανέδειξαν τις διαφορετικές ερμηνείες σχετικά με το ιστορικό και τις αιτίες του αποκλεισμού της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35. Η δήλωση της κυρίας Παπαδοπούλου, που απέδιδε την εξέλιξη σε παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, αποτέλεσε το σημείο που οι τόνοι ανέβηκαν περισσότερο κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Με πληροφορίες από: Newsit