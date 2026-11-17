Την ώρα που η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου τιμάται από μεγάλο μέρος της κοινωνίας, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της Φωνής Λογικής, εξέφρασε δημόσια την πλήρη αντίθεσή της. Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στην εκπομπή Kontra24, η κυρία Λατινοπούλου χαρακτήρισε την 17η Νοεμβρίου ως μια ευκαιρία για «τηλεοπτικό σόου και απαξίωση», αμφισβητώντας την αξία των εορτασμών.

Συγκεκριμένα, η ίδια υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει καμία γιορτή του Πολυτεχνείου και τίποτα για να γιορτάσουν τα παιδιά μας», κάνοντας λόγο για «μύθους και μια προπαγάνδα».

Κριτική στους εορτασμούς και την πορεία

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει σκληρούς χαρακτηρισμούς για όσους συμμετέχουν στις εκδηλώσεις. «Η γιορτή του Πολυτεχνείου δεν λέει τίποτα σε κανέναν πέραν από κάποιους βαρεμένους. Αυτοί που τους δίνουν κάνα στειλιάρι και καμία σημαία και ρίχνουν μολότοφ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν της ζητήθηκε να διευκρινίσει ποιους εννοεί με τον όρο «βαρεμένους», απάντησε: «Όσους πάνε στην πορεία. Εγώ δεν έχω δει καμία οικογένεια να πηγαίνει στο Πολυτεχνείο».

Αντίθεση στις σχολικές εκδηλώσεις

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής διαφώνησε επίσης με την πραγματοποίηση σχολικών εκδηλώσεων για την επέτειο, τονίζοντας ότι τα μαθήματα δεν θα πρέπει να διακόπτονται για αυτόν τον σκοπό. «Η αυριανή (σ.σ. σημερινή) ημέρα είναι Τρίτη, δεν είναι καμία γιορτή και καμία εθνική επέτειος. Τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο και να κάνουν το μάθημά τους», δήλωσε.

Επανέλαβε την άποψή της ότι «δεν υπάρχει καμία γιορτή του Πολυτεχνείου» και ότι «υπάρχουν κάποιοι μύθοι και μια προπαγάνδα». Κατά την ίδια, «εδώ και χρόνια συντηρείται μια προπαγάνδα για να γίνεται πλύση εγκεφάλου κατά τη διάρκεια σχολικών ωρών. Οι δάσκαλοι δεν μπορούν να ξοδεύουν σχολικές ώρες για τους μύθους του Πολυτεχνείου».

Επίθεση στη γενιά του Πολυτεχνείου

Πέρα από την κριτική στους εορτασμούς, η Αφροδίτη Λατινοπούλου εξαπέλυσε επίθεση και κατά της γενιάς του Πολυτεχνείου, αποδίδοντάς της ευθύνες για φαινόμενα διαφθοράς και πελατειακών πρακτικών που επικράτησαν στη μεταπολιτευτική Ελλάδα.

«Η γενιά του Πολυτεχνείου οφείλει μια συγγνώμη στη δικιά μου τη γενιά και τις επόμενες γιατί νομιμοποίησαν τη διαφθορά, το ρουσφέτι, κατέστρεψαν το μέλλον μας, έδωσαν το παράδειγμα πώς να τα μασάμε και να τα τρώμε, είναι η γενιά της μίζας και της διαφθοράς και πάνε να το ξεπλύνουν με δήθεν γιορτές», υποστήριξε με έμφαση.

«Μας έχετε πιπιλίσει τα μάτια»

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής επανέλαβε την έντονη κριτική της για τον τρόπο με τον οποίο τιμάται η επέτειος. «Μας έχετε πιπιλίσει τα μάτια και τα αφτιά, τελείωσε πια. Φτάσαμε στο ταμείο και χρεώνουμε αυτή τη γενιά», κατέληξε.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr