Με αφορμή την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη σήμερα Τρίτη (17.11.26) σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του σεβασμού προς την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να μείνουμε μακριά από την καπηλεία του Νοέμβρη. Τα μηνύματα που απορρέουν από την ιστορική αυτή επέτειο, όπως ανέφερε, μετατρέπονται σε σύγχρονους οδηγούς για την Ελλάδα που οραματιζόμαστε, με σαφή ορίζοντα το έτος 2030.

Η σημασία της εξέγερσης για την Ελλάδα του 2030

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο η εξέγερση του Πολυτεχνείου και η τόλμη που επέδειξαν οι φοιτητές το 1973 γίνονται σήμερα μια εθνική πυξίδα. Αυτή η πυξίδα, όπως υπογράμμισε, καθοδηγεί τη χώρα με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα που επιδιώκει να είναι σταθερή και να διεκδικεί καθημερινά μια καλύτερη ζωή για όλους.

Η τόλμη των φοιτητών του ’73, το σθένος τους και η ακλόνητη πίστη τους στη Δημοκρατία αποτελούν, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, μια διαρκή υπόμνηση. Μια υπόμνηση ότι όταν προχωρούμε «Όλοι Ενωμένοι», είμαστε πιο δυνατοί απέναντι στις δυσκολίες ενός κόσμου που χαρακτηρίζεται από οικονομική αβεβαιότητα και γεωπολιτικές ανατροπές, διασφαλίζοντας την πορεία της χώρας προς ένα καλύτερο μέλλον.

Πανεπιστήμια ανοιχτά στη γνώση και τον διάλογο

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ιστορική επέτειος του Πολυτεχνείου υποδέχεται σήμερα τα πανεπιστήμια της χώρας ανοιχτά στη γνώση, στον διάλογο και στην εξωστρέφεια. Αυτή η προσέγγιση είναι καθοριστική για την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την προώθηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

Ταυτόχρονα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμένουν κλειστά στη βία και στην ανομία, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές και παραγωγικό περιβάλλον για τους φοιτητές και τους ακαδημαϊκούς. Η δήλωση αυτή συνδέεται άμεσα με την ανάγκη να παραμείνουμε μακριά από την καπηλεία του Νοέμβρη, τιμώντας την πραγματική ουσία και τα ιδανικά της εξέγερσης.

Αντιμετώπιση οικονομικών και γεωπολιτικών προκλήσεων

Πενήντα τρία χρόνια μετά την εξέγερση, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, τονίζοντας ότι τιμούμε με σεβασμό την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τους αγωνιστές. Αυτοί οι αγωνιστές άνοιξαν τον δρόμο για την πτώση της χούντας και την επιστροφή του κοινοβουλευτισμού και της ομαλότητας στην Ελλάδα, θεμελιώνοντας τη σημερινή δημοκρατία.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση χτίζει αναχώματα στο υψηλό κόστος ζωής, το οποίο προκαλείται από τον διεθνή πληθωρισμό. Στηρίζεται το εισόδημα των πολιτών με ρεαλισμό, με στόχο η ανακούφιση του τώρα να συναντά την προοπτική του αύριο. Επιπλέον, ενισχύεται όσο ποτέ η άμυνα και η διεθνής παρουσία της πατρίδας, διασφαλίζοντας την εθνική κυριαρχία και την επιρροή της χώρας στο διεθνές στερέωμα.

Η απάντηση στον λαϊκισμό και το όραμα για το μέλλον

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη να απαντάται ο λαϊκισμός των εύκολων υποσχέσεων με τη γλώσσα της αλήθειας και του σχεδίου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την προσπάθεια και το αποτέλεσμα, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την προσέγγιση της κυβέρνησης στην επίλυση των προβλημάτων και την υλοποίηση των στόχων της.

Καταλήγοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως τα μηνύματα του Πολυτεχνείου μετατρέπονται σε σύγχρονους οδηγούς για την Ελλάδα που θέλουμε. Η πορεία της χώρας πρέπει να είναι σταθερά μπροστά, με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια, διαμορφώνοντας ένα μέλλον βασισμένο στις αρχές και τα ιδανικά της εξέγερσης του Νοέμβρη.

Με πληροφορίες από: Newsit