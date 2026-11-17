Η Σερβία γυρίζει σελίδα σήμερα, καθώς η Φοιτητική Λίστα αναλαμβάνει την πλειοψηφία στη νέα Εθνοσυνέλευση, τερματίζοντας επίσημα 14 χρόνια διακυβέρνησης του Αλεξάνταρ Βούτσιτς και του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS). Η Βουλή συνεδριάζει για πρώτη φορά σήμερα Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026, στις 10:00 τοπική ώρα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας πολιτικής περιόδου για τη χώρα. Η ιδρυτική συνεδρίαση έρχεται μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου, όπου η Φοιτητική Λίστα αναδείχθηκε νικήτρια.

Η νέα σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης

Στις πρόσφατες πρόωρες βουλευτικές εκλογές, η Φοιτητική Λίστα εξασφάλισε την πλειοψηφία των εδρών στην Εθνοσυνέλευση, συγκεντρώνοντας 2.354.417 ψήφους. Αυτό το αποτέλεσμα της έδωσε 140 από τις συνολικά 250 έδρες της σερβικής Βουλής, καθιστώντας την την κυρίαρχη δύναμη στο κοινοβούλιο.

Από την άλλη πλευρά, ο συνασπισμός «Ενωμένη Σερβία», με επικεφαλής το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, περνά στην αξιωματική αντιπολίτευση. Το SNS συγκέντρωσε λίγο πάνω από 1,7 εκατομμύριο ψήφους, περίπου 600.000 λιγότερες από τους νικητές, και εξασφάλισε 103 βουλευτές. Οι υπόλοιπες επτά έδρες της Βουλής κατανέμονται σε κόμματα των εθνικών μειονοτήτων, συμπληρώνοντας έτσι τη νέα κοινοβουλευτική σύνθεση.

Το τέλος μιας εποχής και η νέα αρχή

Η σημερινή συνεδρίαση της Βουλής, που ξεκινά στις 11:00 ώρα Ελλάδας, σηματοδοτεί το τέλος μιας περιόδου 14 ετών κατά την οποία ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς και το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα βρίσκονταν στην εξουσία. Η αλλαγή αυτή θεωρείται σημαντική για την πολιτική ζωή της Σερβίας.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ιδρυτικής συνεδρίασης, οι νέοι βουλευτές της Εθνοσυνέλευσης θα ορκιστούν. Στη συνέχεια, θα προχωρήσουν στην εκλογή του προεδρείου της Βουλής, καθώς και των μελών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, ολοκληρώνοντας έτσι τη συγκρότηση του σώματος.

Η προέλευση της Φοιτητικής Λίστας

Η Φοιτητική Λίστα, η οποία πλέον αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας, προέκυψε από τις μαζικές φοιτητικές διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα τον Νοέμβριο του 2024. Οι διαδηλωτές τότε ζητούσαν την απόδοση ευθυνών για την κατάρρευση του στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, ένα γεγονός που κινητοποίησε ένα ευρύ φάσμα της φοιτητικής κοινότητας.

Ένα από τα χαρακτηριστικά της Φοιτητικής Λίστας είναι ότι κανένα από τα στελέχη της δεν έχει προηγούμενη εμπειρία ως επαγγελματίας πολιτικός. Αυτό το γεγονός έχει ανοίξει μια συζήτηση μεταξύ των πολιτικών αναλυτών σχετικά με το πώς θα μπορέσουν τα νέα αυτά πρόσωπα να σταθούν απέναντι στους πιο έμπειρους βουλευτές του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) μέσα στο κοινοβούλιο.

Πολιτική ανάλυση και οι επόμενες κινήσεις

Πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η σημερινή εικόνα της σερβικής πολιτικής ζωής δεν έχει προηγούμενο. Στην πράξη, οι δύο μεγάλες παρατάξεις, η Φοιτητική Λίστα και το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα, θα αποτελέσουν τους μοναδικούς αντίπαλους πόλους εντός του κοινοβουλίου. Αυτό συμβαίνει διότι σχεδόν όλα τα παραδοσιακά κόμματα της αντιπολίτευσης δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν έδρες και έμειναν εκτός Βουλής.

Μόλις η Βουλή συγκροτηθεί πλήρως σε σώμα και ολοκληρωθούν οι αρχικές διαδικασίες, θα ξεκινήσουν οι διεργασίες για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης της Σερβίας. Οι διαδικασίες αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές Δεκεμβρίου, οπότε και η χώρα θα έχει μια νέα κυβέρνηση σε πλήρη λειτουργία.

Με πληροφορίες από: Newsit