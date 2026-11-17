Μια πρόσφατη δημοσκόπηση που διεξήγαγε η Opinion Poll φέρνει στο προσκήνιο ένα ζήτημα το οποίο αναμένεται να προβληματίσει σοβαρά τόσο την κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς πλησιάζει η ώρα της κάλπης. Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν μια σαφή μετατόπιση των κριτηρίων με τα οποία οι πολίτες προσεγγίζουν την εκλογική διαδικασία.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η δύσκολη καθημερινότητα αναδεικνύεται ως ο κυρίαρχος παράγοντας που επηρεάζει την ψήφο, επισκιάζοντας παραδοσιακά κριτήρια όπως η ιδεολογική ταύτιση και η κομματική πίστη. Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία των πρακτικών ζητημάτων έναντι των θεωρητικών ή ιστορικών δεσμών.

Η ακρίβεια καθορίζει την εκλογική συμπεριφορά

Όπως ήταν αναμενόμενο, η δύσκολη καθημερινότητα κυριάρχησε ως το βασικό κριτήριο για την εκλογική επιλογή των πολιτών. Η ακρίβεια, που έχει καταστήσει την επιβίωση των νοικοκυριών έναν καθημερινό αγώνα, ωθεί τους ψηφοφόρους να δίνουν προτεραιότητα στα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής τους και την οικονομική τους κατάσταση.

Αυτή η τάση δείχνει ότι οι πολίτες αναζητούν απαντήσεις και λύσεις στα πιεστικά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η ικανότητα των πολιτικών σχηματισμών να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας και να προσφέρουν ανακούφιση από το βάρος της ακρίβειας, φαίνεται να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την προσέλκυση της ψήφου τους.

Σημαντική κάμψη της κομματικής ταύτισης

Ένα από τα ευρήματα της δημοσκόπησης που έχει ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον του πολιτικού συστήματος, είναι η δραματική υποχώρηση της κομματικής ταύτισης ως κριτήριο ψήφου. Μόλις ένα ποσοστό της τάξης του 3,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ψηφίσει με βάση τη διαχρονική πολιτική του ταύτιση με ένα συγκεκριμένο κόμμα.

Αυτό το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό υποδηλώνει μια σαφή αποδυνάμωση των παραδοσιακών δεσμών που συνέδεαν τους πολίτες με τα κόμματα για δεκαετίες. Η κομματική πίστη, η οποία αποτελούσε στο παρελθόν έναν ισχυρό παράγοντα στην εκλογική διαδικασία, μοιάζει πλέον να έχει χάσει τη δυναμική της, ωθώντας τους πολίτες να αναζητούν άλλα κριτήρια για την επιλογή τους.

Η ιδεολογία σε δεύτερη μοίρα

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η ιδεολογία ως κριτήριο ψήφου, καθώς καταγράφει επίσης χαμηλά ποσοστά στην προτίμηση των ψηφοφόρων. Συγκεκριμένα, το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι ψηφίζουν βάσει ιδεολογίας ανέρχεται στο 13,6%. Το εύρημα αυτό τοποθετεί την ιδεολογική αναφορά σε μία από τις τελευταίες θέσεις στην ιεράρχηση των κριτηρίων των πολιτών.

Ελαφρώς υψηλότερο, αλλά και πάλι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, είναι το ποσοστό των ψηφοφόρων που επηρεάζονται από το πρόσωπο του πολιτικού αρχηγού. Αυτό υποδεικνύει ότι, παρόλο που η προσωπικότητα των ηγετών διαδραματίζει κάποιο ρόλο, δεν μπορεί να υπερκεράσει τη σημασία των πρακτικών προβλημάτων και της καθημερινότητας στην τελική απόφαση των πολιτών.

Κρίση των παραδοσιακών κομματικών δεσμών και νέες προτεραιότητες

Συνολικά, τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll αποτυπώνουν μια σαφή και σημαντική κρίση των παραδοσιακών κομματικών δεσμών στην ελληνική κοινωνία. Η ιδεολογική αναφορά δεν αποτελεί πλέον ένα ισχυρό σημείο εκλογικής αναφοράς, καθώς οι πολίτες φαίνεται να απομακρύνονται από τις παγιωμένες πολιτικές ταυτίσεις και τις ιστορικές τους επιλογές.

Οι ψηφοφόροι εμφανίζονται πλέον περισσότερο προσανατολισμένοι στο αποτέλεσμα της εκάστοτε κυβέρνησης, ειδικά όσον αφορά την οικονομία και την ικανότητά της να ανταποκριθεί στις πιεστικές ανάγκες τους. Η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας αναδεικνύεται ως ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο διαμορφώνεται η εκλογική συμπεριφορά, κάτι που πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους όλα τα πολιτικά κόμματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki