Η ΕΛΑΣ προχωρά στη διοργάνωση του συνεδρίου της στα τέλη Φεβρουαρίου, μια κίνηση που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της οργανωτικής της συγκρότησης. Το συνέδριο δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια καταστατική διαδικασία, αλλά ως ένα κρίσιμο βήμα όπου τα μέλη θα αποφασίσουν για την ηγεσία, τα όργανα, την πολιτική φυσιογνωμία και το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος. Παράλληλα, η πορεία προς το συνέδριο θα αξιοποιηθεί για την κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού και την ενίσχυση της εκλογικής καμπάνιας.

Εκλογή ηγεσίας και οργανωτική συγκρότηση

Στο επερχόμενο συνέδριο της ΕΛΑΣ προβλέπεται η εκλογή του προέδρου και των οργάνων του κόμματος, ενώ θα τεθούν προς ψήφιση το καταστατικό, οι πολιτικές θέσεις και το πρόγραμμα διακυβέρνησης. Η ηγεσία της ΕΛΑΣ επιδιώκει αυτή η διαδικασία να αναδείξει το κόμμα ως ένα δημοκρατικά συγκροτημένο εγχείρημα. Στόχος είναι τα μέλη να μην έχουν απλώς ρόλο υποστήριξης, αλλά να διαδραματίσουν αποφασιστικό λόγο στις επιλογές του κόμματος.

Η φιλοδοξία είναι να συμμετάσχουν δεκάδες χιλιάδες μέλη και φίλοι, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να συνδιαμορφώσουν τις θέσεις και το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ. Οι υπεύθυνοι στην Αμαλίας περιγράφουν το συνέδριο ως μια μεγάλη πολιτική συνάντηση και «πανστρατιά», στέλνοντας το μήνυμα ότι η ΕΛΑΣ περνά από τη φάση της δημιουργίας σε μια οργανωμένη προσπάθεια για την επίτευξη πολιτικής αλλαγής.

Αλλαγή στον αρχικό σχεδιασμό

Η ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου της ΕΛΑΣ, στα τέλη Φεβρουαρίου, συνδέεται με μια αλλαγή στον αρχικό σχεδιασμό. Αρχικά, υπήρχε η πρόθεση το συνέδριο να πραγματοποιηθεί μετά τις εκλογές, καθώς υπήρχε ισχυρό ενδεχόμενο ο πρωθυπουργός να προκηρύξει πρόωρη κάλπη. Ωστόσο, ο σχεδιασμός αυτός τροποποιήθηκε.

Σύμφωνα με συνομιλητές του Τσίπρα, η αλλαγή επήλθε όταν έγινε σαφές ότι το Μαξίμου δεν επιθυμούσε εκλογές «με ανοιχτά καλοριφέρ». Η απόφαση να προχωρήσει το συνέδριο στα τέλη Φεβρουαρίου ελήφθη συγκεκριμένα στα μέσα Οκτωβρίου. Καθοριστική για αυτή την απόφαση ήταν η εκτίμηση ότι η οργανωτική συγκρότηση, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, δεν μπορούσε να αναμένει μέχρι την εκλογική αναμέτρηση.

Προσυνεδριακές εκδηλώσεις και κινητοποίηση

Η κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού δεν θα ξεκινήσει την ημέρα του συνεδρίου, αλλά προβλέπεται να προηγηθεί μια πληθώρα προσυνεδριακών εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα. Αυτές οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση των στελεχών και των οργανώσεων της ΕΛΑΣ. Οι συναντήσεις αυτές θα έχουν έναν διπλό χαρακτήρα.

Αφενός, θα ανοίγουν τη συζήτηση με τους πολίτες σχετικά με το πρόγραμμα και τις θέσεις του κόμματος, προσφέροντας μια πλατφόρμα διαλόγου. Αφετέρου, στην πράξη, θα λειτουργούν και ως προεκλογικές εκδηλώσεις, ενισχύοντας την παρουσία του κόμματος στην κοινωνία. Παράλληλος στόχος των προσυνεδριακών δράσεων είναι η εγγραφή χιλιάδων νέων μελών στις τάξεις της ΕΛΑΣ.

Οι κεντρικοί στόχοι της ΕΛΑΣ

Για το συνέδριο της ΕΛΑΣ έχουν τεθεί δύο κεντρικοί στόχοι. Ο πρώτος είναι η συγκρότηση ενός ισχυρού κόμματος, το οποίο θα διαθέτει οργανώσεις και σταθερή παρουσία σε όλες τις τοπικές κοινωνίες της χώρας. Αυτό θεωρείται θεμελιώδες για την ανάπτυξη και την εδραίωση της πολιτικής δύναμης της ΕΛΑΣ.

Ο δεύτερος κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση της εκλογικής καμπάνιας του κόμματος. Μέσω του συνεδρίου και των προσυνεδριακών δράσεων, η ΕΛΑΣ επιδιώκει να δημιουργήσει δυναμική που θα μεταφραστεί σε αυξημένη εκλογική απήχηση και υποστήριξη από τους πολίτες.

Η σημασία της παρουσίας στις τοπικές κοινωνίες

Για την ΕΛΑΣ, η ύπαρξη ενεργών οργανώσεων και η φυσική παρουσία στις τοπικές κοινωνίες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις. Αυτή η οργανωτική δομή κρίνεται ζωτικής σημασίας για να μπορέσει να στηριχθεί η πολιτική παρουσία του κόμματος σε ένα πραγματικό δίκτυο ανθρώπων. Η οργανωτική συγκρότηση, ειδικά στην περιφέρεια, θεωρήθηκε ότι δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι την εκλογική αναμέτρηση, γεγονός που επηρέασε την απόφαση για την ημερομηνία του συνεδρίου.

Η διασύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και η δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου μελών και φίλων είναι κεντρικής σημασίας για την ΕΛΑΣ. Αυτό το δίκτυο θα αποτελέσει τη βάση για τη διάδοση των πολιτικών της θέσεων και του προγράμματος διακυβέρνησης, καθώς και για την αποτελεσματική κινητοποίηση των ψηφοφόρων.

Με πληροφορίες από: Newsit