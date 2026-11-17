Ενώ το γενικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην επικράτεια παραμένει σταθερό, περίπου στο 30% στην εκτίμηση ψήφου, η κατάσταση σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και στη Θεσσαλία, έχει σημάνει συναγερμό στο Μέγαρο Μαξίμου και την Πειραιώς. Αυτή η εικόνα προκαλεί προβληματισμό, ειδικά μετά τις αλλεπάλληλες επισκέψεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και πολυπληθών κλιμακίων από υπουργούς, τοπικούς βουλευτές και κομματικά στελέχη, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΕΘ και μετά.

Η ανησυχία στη Θεσσαλία και οι αγροτικές σχέσεις

Στη Θεσσαλία, η ανησυχία εμφανίζεται ακόμα μεγαλύτερη αυτή την περίοδο. Η κυβερνητική παράταξη αντιμετωπίζει μια τραυματισμένη σχέση με τον αγροτικό κόσμο, η οποία ενδέχεται να γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Αυτό μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που δεν δοθούν οι προκαταβολές που έχει δεσμευτεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Σχοινάς, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, καθώς και η εξόφληση μέχρι τα τέλη της χρονιάς.

Μέχρι σήμερα, έχουν υπάρξει πέντε αναβολές στις πληρωμές, οι οποίες αποδίδονται στην αναγκαία αναδιάρθρωση μετά τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γαλάζιοι βουλευτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι μία νέα καθυστέρηση μπορεί να ρίξει «λάδι στη φωτιά» των αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει νέο κύκλο κινητοποιήσεων.

Νέος κύκλος κινητοποιήσεων αγροτών και η γενικότερη δυσφορία

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι ξεκίνησαν χθες τις κινητοποιήσεις τους με μηχανοκίνητες πορείες. Όπως δηλώνουν, σε επόμενη φάση ενδέχεται να προχωρήσουν ακόμα και σε κινητοποιήσεις μέσα στην εορταστική περίοδο. Πέρα από τους αγρότες, στον θεσσαλικό κάμπο καταγράφεται μία γενικότερη δυσφορία από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.

Οι ψηφοφόροι αυτοί κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν έκανε όσα όφειλε μετά την πρωτοφανή καταστροφή που προκάλεσε ο Ντάνιελ. Τοπικά κομματικά στελέχη έχουν ήδη μεταφέρει τις αγωνίες τους στην Πειραιώς, η οποία με τη σειρά της τις έχει διαβιβάσει στο κυβερνητικό επιτελείο.

Οι μετρήσεις και η πτώση των ποσοστών στη Θεσσαλία

Ο προβληματισμός των «γαλάζιων» στελεχών είναι εύλογος, σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις. Για παράδειγμα, δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό της TRT, που διενεργήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, έδειξε ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλία κινούνται πλέον πέριξ του 25%–27,3%. Αυτό καταγράφει μονοψήφια διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα.

Τα ποσοστά αυτά απέχουν πολύ από το 39% που είχε καταγράψει το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές του 2023. Σύμφωνα με τις τοπικές δημοσκοπήσεις, η πτώση είναι ιδιαίτερα αισθητή σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα, όπου τα ποσοστά αγγίζουν ή κινούνται γύρω στο 25%. Στη Μαγνησία, τα ποσοστά καταγράφονται ελαφρώς υψηλότερα, κοντά στο 27%.

Η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα

Και στη Βόρεια Ελλάδα, η κατάσταση δεν είναι η πλέον ευοίωνη για την κυβερνητική παράταξη. Ο προβληματισμός επεκτείνεται και σε αυτή την γεωγραφική ενότητα, προσθέτοντας στις ανησυχίες που εκφράζονται για τη Θεσσαλία.

Στην Α΄ Θεσσαλονίκης, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση με ποσοστό 19,9% στην πρόθεση ψήφου. Η διαφορά της από το δεύτερο κόμμα είναι περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που δείχνει μια πρωτιά, αλλά με ποσοστά που παραμένουν αντικείμενο ανάλυσης για την Πειραιώς.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis