Η εξέγερση του Πολυτεχνείου: 53 χρόνια από την αρχή του τέλους της χούντας

Πενήντα τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 17 Νοεμβρίου, από την αιματοβαμμένη εξέγερση του Πολυτεχνείου, ένα κομβικό γεγονός που αποτέλεσε την αρχή του τέλους για τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Η κατάληψη του ιδρύματος και η λειτουργία του ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθμού, με το ιστορικό μήνυμα «Εδώ Πολυτεχνείο», εξέφρασαν με δυναμικό τρόπο το καθολικό αίτημα του ελληνικού λαού για αποκατάσταση της δημοκρατίας. Η στρατιωτική επέμβαση που ακολούθησε τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου συνοδεύτηκε από εκτεταμένη καταστολή, αφήνοντας πίσω της τραυματίες και νεκρούς.

Η εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973 αναδείχθηκε ως μια από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, καθώς οι φοιτητές έγιναν «ΤΙΤΑΝΕΣ» και συνάντησαν τους ήρωες του έθνους στον αγώνα κατά του φασισμού. Αυτό το γεγονός αποτελεί ένα αόρατο νήμα που συνδέει τους Έλληνες ανά τους αιώνες, εκφράζοντας το DNA που αντιστέκεται στα καθεστώτα υποταγής και το αίμα που κυλά στις φλέβες και δεν υπομένει ζυγό.

Μέσα από την κατάληψη του ιδρύματος και τη μετάδοση μηνυμάτων από τον ανεξάρτητο ραδιοφωνικό σταθμό, οι φοιτητές απαίτησαν την ελευθερία και την επιστροφή στη δημοκρατία, αμφισβητώντας ανοιχτά τη στρατιωτική εξουσία που είχε επιβληθεί στη χώρα. Η ενέργειά τους αυτή σηματοδότησε την αντίστροφη μέτρηση για το επταετές καθεστώς που καταδυνάστευε τον ελληνικό λαό.

Η στρατιωτική επέμβαση και η καταστολή

Το ξημέρωμα της 17ης Νοεμβρίου του 1973, η στρατιωτική επέμβαση έλαβε χώρα, με τις ερπύστριες του τανκ να περνούν πάνω από την πύλη του Πολυτεχνείου. Το τανκ πάτησε την ελληνική σημαία και τους εξεγερμένους φοιτητές, σε μια ενέργεια που συμβόλισε την ωμή καταστολή της αντίστασης.

Η επέμβαση αυτή συνοδεύτηκε από εκτεταμένη καταστολή, η οποία περιλάμβανε συλλήψεις, τραυματισμούς και θανάτους πολιτών στους δρόμους της Αθήνας. Οι πράξεις αυτές αποτέλεσαν την κορύφωση της βίας του καθεστώτος απέναντι σε όσους διεκδικούσαν την ελευθερία και τη δημοκρατία.

Η χούντα των συνταγματαρχών και η καταδυνάστευση

Η 21η Απριλίου 1967 αποτελεί μία από τις πιο σκοτεινές ημερομηνίες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, καθώς εκείνη την ημέρα, ομάδα αξιωματικών του στρατού κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα. Με την ενέργεια αυτή, καταργήθηκε η δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και επιβλήθηκε ένα καθεστώς που επί επτά συναπτά έτη καταδυνάστευε τον ελληνικό λαό.

Το καθεστώς επέβαλε αυστηρή λογοκρισία, διέλυσε τα πολιτικά κόμματα και περιόρισε δραστικά τις ατομικές ελευθερίες των πολιτών. Επιπλέον, προχώρησε σε μαζικές συλλήψεις πολιτικών αντιπάλων, με χιλιάδες ανθρώπους να φυλακίζονται, να εξορίζονται και να βασανίζονται κατά τη διάρκεια της δικτατορίας.

Η αντίσταση των φοιτητών και οι προηγούμενες κινητοποιήσεις

Στα πανεπιστήμια, η δικτατορία επιχείρησε να επιβάλει τον πλήρη έλεγχο της φοιτητικής ζωής. Οι φοιτητικές εκλογές καταργήθηκαν, οι διοικήσεις των συλλόγων ελέγχονταν από το καθεστώς και κάθε οργανωμένη αντίδραση αντιμετωπιζόταν με καταστολή, σε μια προσπάθεια να φιμωθεί η νεολαία.

Ωστόσο, όσο περνούσαν τα χρόνια, η αντίσταση μεγάλωνε και οι νέοι άρχισαν να οργανώνονται, να διαδηλώνουν και να αμφισβητούν ανοιχτά τη νομιμοποίηση της στρατιωτικής εξουσίας. Αυτή η αυξανόμενη δυναμική της κοινωνικής αντίδρασης απέναντι στη Χούντα εκδηλώθηκε και πριν από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σειρά φοιτητικών κινητοποιήσεων που προηγήθηκαν, όπως η κατάληψη του κτιρίου της Νομικής Σχολής της Αθήνας τον Φεβρουάριο του 1973. Οι φοιτητές διαμαρτύρονταν τότε για τις παρεμβάσεις της δικτατορίας στα πανεπιστήμια και την αναγκαστική στράτευση φοιτητών που είχαν αναπτύξει αντιδικτατορική δράση, δείχνοντας την αποφασιστικότητά τους.

Με πληροφορίες από: Enikos