Ευρωβουλευτές της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) αναμένεται να βρεθούν στην Αθήνα προς τα τέλη της εβδομάδας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση. Η συνάντηση θα λάβει χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας, με την ατζέντα να περιλαμβάνει πολλά και σημαντικά θέματα για το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής. Στην εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να παραστεί και να απευθύνει ομιλία ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, ενώ παρούσα θα είναι και ολόκληρη η ελληνική ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Η συνεδρίαση στην Αθήνα

Η «απόβαση» των ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Αθήνα σηματοδοτεί μια σημαντική συγκέντρωση πολιτικών προσώπων από όλη την Ευρώπη. Η συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία κοινού, θα δώσει την ευκαιρία στα μέλη του ΕΛΚ να συζητήσουν εκτενώς τις τρέχουσες προκλήσεις και τις στρατηγικές που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Η παρουσία του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην εκδήλωση, καθώς θα έχει την ευκαιρία να τοποθετηθεί επί των ζητημάτων που θα απασχολήσουν τους ευρωβουλευτές.

Εκτός από τον Έλληνα πρωθυπουργό, στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει το σύνολο της ελληνικής ευρωομάδας, η οποία ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η συνάντηση αυτή αποτελεί μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και τον συντονισμό των ενεργειών μεταξύ των μελών του κόμματος, ενόψει των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των επικείμενων προκλήσεων.

Το επίκεντρο των συζητήσεων: Οι εκλογές στην Ισπανία

Παρόλο που η ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνει πολλά ζητήματα, ένα από αυτά ξεχωρίζει ως πρωταρχικό ενδιαφέρον για τους ευρωβουλευτές του ΕΛΚ: οι εκλογές στην Ισπανία. Οι ισπανικές κάλπες έχουν προγραμματιστεί για τις 29 Νοεμβρίου και οι εξελίξεις εκεί αναμένεται να έχουν ευρύτερο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Οι συζητήσεις στην Αθήνα θα εστιάσουν σε μεγάλο βαθμό στα πιθανά αποτελέσματα και τις επιπτώσεις τους.

Οι εκλογές στην Ισπανία αποτελούν ένα κεντρικό θέμα, καθώς το αποτέλεσμά τους μπορεί να λειτουργήσει ως δείκτης για τις τάσεις που επικρατούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι ευρωβουλευτές του ΕΛΚ θα αναλύσουν τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων και θα εξετάσουν τα σενάρια που διαμορφώνονται, με ιδιαίτερη προσοχή στις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες και τις επιπτώσεις τους στο πολιτικό τοπίο της Ισπανίας και κατ’ επέκταση της Ευρώπης.

Το πολιτικό τοπίο στην Ισπανία

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το Λαϊκό Κόμμα του Φεϊχό αναμένεται να αναδειχθεί νικητής από τις κάλπες της 29ης Νοεμβρίου στην Ισπανία. Η επικράτηση του Λαϊκού Κόμματος έρχεται σε αντιπαράθεση με τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Π. Σάντσεθ, ο οποίος έχει δεχθεί σημαντικά πλήγματα. Τα πλήγματα αυτά οφείλονται κυρίως σε ζητήματα σκανδάλων και διαφθοράς που έχουν απασχολήσει την ισπανική πολιτική ζωή το τελευταίο διάστημα.

Η κατάσταση στην Ισπανία χαρακτηρίζεται από έντονη πολιτική πόλωση και ανακατατάξεις. Η φθορά του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Π. Σάντσεθ, λόγω των αναφορών σε σκάνδαλα και διαφθορά, έχει δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα για την άνοδο του Λαϊκού Κόμματος. Ωστόσο, η δυναμική αυτή δεν φαίνεται να οδηγεί σε αυτοδυναμία, γεγονός που περιπλέκει τα μετεκλογικά σενάρια και καθιστά τις συνεργασίες απαραίτητες.

Το σενάριο της συνεργασίας και το κόμμα vox

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αναδεικνύεται από τις δημοσκοπήσεις στην Ισπανία είναι η δυσκολία επίτευξης αυτοδυναμίας από το Λαϊκό Κόμμα του Φεϊχό. Το πιο πιθανό σενάριο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι οι νικητές των εκλογών να χρειαστούν στήριξη για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, το σκληρό ακροδεξιό κόμμα Vox εμφανίζεται σημαντικά ενισχυμένο στις δημοσκοπήσεις, κάτι που το καθιστά πιθανό εταίρο σε μια μετεκλογική συνεργασία.

Η πιθανότητα συνεργασίας με το Vox αποτελεί ένα θέμα που προκαλεί προβληματισμό και συζητήσεις εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Η ενίσχυση ακροδεξιών κομμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί ένα φαινόμενο που παρακολουθείται στενά, καθώς μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές ισορροπίες και τις συμμαχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εξέλιξη αυτή στην Ισπανία θα αποτελέσει ένα σημαντικό δείγμα για τις τάσεις που ενδέχεται να εμφανιστούν και σε άλλες χώρες με εκλογές έως το 2027.

Οι εθνικές προεκτάσεις και η θέση του έλληνα πρωθυπουργού

Οι εξελίξεις στην Ισπανία και τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών έχουν τις δικές τους προεκτάσεις και σε εθνικό επίπεδο, ειδικά σε χώρες όπου παρόμοια ζητήματα έχουν τεθεί στο παρελθόν. Στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έχει εκφράσει κατηγορηματικά την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε σκέψη για μετεκλογική συνεργασία με κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, στην περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί αυτοδυναμία.

Η θέση αυτή του Έλληνα πρωθυπουργού καθιστά σαφή την πολιτική γραμμή που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία έναντι πιθανών συνεργασιών με ακροδεξιά κόμματα. Οι συζητήσεις στην Αθήνα, αν και επικεντρώνονται στην Ισπανία, θα προσφέρουν ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση των ευρύτερων πολιτικών τάσεων στην Ευρώπη και των επιπτώσεων που αυτές μπορεί να έχουν στις εθνικές πολιτικές σκηνές των κρατών μελών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis