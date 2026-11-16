Σταθερό προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία, υποχώρηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και είσοδο έντεκα κομμάτων στη Βουλή καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse. Η έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, αναδεικνύει τις τρέχουσες πολιτικές τάσεις και τις μεταβολές στα ποσοστά των κομμάτων, διαμορφώνοντας ένα νέο τοπίο στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Σταθερό προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Pulse, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το σταθερό της προβάδισμα έναντι των υπολοίπων κομμάτων. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 30%, το οποίο παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Οκτωβρίου. Αυτό το ποσοστό της δίνει μια διαφορά 14 ποσοστιαίων μονάδων από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.ΑΣ.), η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Παράλληλα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μια μικρή άνοδο της τάξης της μισής μονάδας, φτάνοντας στο 26,5%. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις όποιες πιέσεις ή μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό. Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, διατηρεί τα ποσοστά του τόσο στην εκτίμηση όσο και στην πρόθεση ψήφου, παραμένοντας στην τρίτη θέση με 13%.

Υποχώρηση για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

Η δημοσκόπηση της Pulse καταγράφει υποχώρηση για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.ΑΣ.). Στην εκτίμηση ψήφου, η ΕΛ.ΑΣ. συγκεντρώνει 16%, διατηρώντας τη δεύτερη θέση, αλλά με τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία να ανέρχεται στις 14 ποσοστιαίες μονάδες. Η σημαντικότερη μεταβολή για την ΕΛ.ΑΣ. παρατηρείται στην πρόθεση ψήφου, όπου χάνει μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση.

Αυτή η υποχώρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην πρόθεση ψήφου συνδέεται άμεσα με την είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ένα γεγονός που αναδιαμορφώνει την κοινοβουλευτική σύνθεση. Η απώλεια αυτής της μονάδας από την ΕΛ.ΑΣ. έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ πλέον κοινοβουλευτικά, οδηγώντας σε ένα πιο πολυκομματικό τοπίο.

Η είσοδος έντεκα κομμάτων στη Βουλή

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης είναι η πρόβλεψη για είσοδο έντεκα κομμάτων στη Βουλή. Η νέα αυτή κοινοβουλευτική σύνθεση, με την προσθήκη του ΣΥΡΙΖΑ, ανεβάζει τον πήχη για την εξασφάλιση αυτοδυναμίας. Συγκεκριμένα, το ποσοστό που απαιτείται για την αυτοδυναμία διαμορφώνεται πλέον στο 39,3%, σημειώνοντας αύξηση από το 38,4% που ήταν στην έρευνα του Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, πέραν των τριών πρώτων κομμάτων, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25 βρίσκονται ακριβώς στο όριο του 3% στην εκτίμηση ψήφου, κάτι που τους εξασφαλίζει οριακά την είσοδο στο Κοινοβούλιο. Στο 4% καταγράφονται η Ελπίδα, η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων, τα οποία επίσης βρίσκονται οριακά πάνω από το κατώφλι εισόδου στη Βουλή. Αυτή η συγκυρία, όπου πέντε κόμματα κινούνται στα όρια του 3% και του 4%, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό και απρόβλεπτο σκηνικό, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί έντονη εκλογική ψυχολογία στο εκλογικό σώμα.

Οι επιδόσεις των μικρότερων κομμάτων και οι ανησυχίες των πολιτών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιδόσεις των μικρότερων κομμάτων, καθώς και η δυνητική εκλογική απήχηση του υπό σύσταση κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Η δημοσκόπηση εξετάζει επίσης τις απαντήσεις των πολιτών σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και την επικαιρότητα.

Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν στους ερωτηθέντες και για τα οποία οι πολίτες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, συγκαταλέγονται η ακρίβεια, η διαφθορά, τα ελληνοτουρκικά και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Αυτά τα ζητήματα αναδεικνύουν τις προτεραιότητες και τις προβληματισμούς του εκλογικού σώματος, πέρα από τις καθαρά κομματικές προτιμήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki