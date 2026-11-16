Μείωση ΦΠΑ σε σερβιέτες, ταμπόν και πάνες ακράτειας ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) από 24% σε 13% για τις σερβιέτες, τα ταμπόν και τις πάνες ακράτειας. Η σχετική παρέμβαση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027 και γνωστοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, μέσω βίντεο που ανήρτησε ο πρωθυπουργός στην πλατφόρμα TikTok. Η κυβέρνηση προχωρά σε αυτή την κίνηση αναγνωρίζοντας ότι η υψηλή φορολόγηση των συγκεκριμένων προϊόντων, που αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης, επιβαρύνει ένα αναπόφευκτο κόστος για τις γυναίκες και τα κορίτσια, συνδεόμενο άμεσα με τη δημόσια υγεία.

Η ανακοίνωση και το σκεπτικό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη μείωση του ΦΠΑ στις σερβιέτες και τα ταμπόν ως «ένα πρώτο βήμα» προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης των οικογενειακών και ατομικών προϋπολογισμών. Εξήγησε ότι η απόφαση αυτή αφορά «όλα τα κορίτσια και πάρα πολλές γυναίκες», τονίζοντας τον χαρακτήρα των προϊόντων περιόδου ως απολύτως απαραίτητων.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο προηγούμενος συντελεστής 24% καθιστούσε τα συγκεκριμένα προϊόντα ακριβότερα, ενώ η υπαγωγή τους στον μειωμένο συντελεστή 13% αναμένεται να περιορίσει σημαντικά το κόστος αγοράς τους. Η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται άμεσα με την ανάγκη διασφάλισης της πρόσβασης όλων των γυναικών και των κοριτσιών σε ασφαλή και οικονομικά προσιτά προϊόντα περιόδου.

Επέκταση σε πάνες ακράτειας και πιθανές μελλοντικές παρεμβάσεις

Πέρα από τις σερβιέτες και τα ταμπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% θα υπαχθούν και οι πάνες ακράτειας. Αυτή η επέκταση καλύπτει ένα επιπλέον φάσμα αναγκών, αναγνωρίζοντας τον ανελαστικό χαρακτήρα και αυτού του κόστους.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις στο μέλλον, ειδικά για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες. Μάλιστα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να εξετάσει αντίστοιχη παρέμβαση και για τα προφυλακτικά, στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας.

Εναρμόνιση με ευρωπαϊκά πρότυπα και ανελαστικό κόστος

Στην ανακοίνωσή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι με αυτή την κίνηση, η Ελλάδα «εναρμονίζεται με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ στα προϊόντα αυτά». Αυτό υπογραμμίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ευθυγραμμιστεί με διεθνείς πρακτικές που αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα αυτών των προϊόντων.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε εμφατικά ότι το κόστος των προϊόντων περιόδου δεν αποτελεί προαιρετική δαπάνη, αλλά μια σταθερή και αναγκαία δαπάνη. Χαρακτήρισε το κόστος αυτό ως «παντελώς ανελαστικό» και άμεσα σχετιζόμενο με τη δημόσια υγεία, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό και ατομικό προϋπολογισμό.

Προηγούμενες μειώσεις ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης

Απαντώντας σε ερωτήματα χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την επιλογή των προϊόντων που εντάσσονται στη νέα φορολογική ρύθμιση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μειώσεις του ΦΠΑ και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης στο παρελθόν.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα προηγούμενης παρέμβασης, ο πρωθυπουργός ανέφερε τις βρεφικές πάνες, οι οποίες υπάγονται ήδη στον μειωμένο συντελεστή 13%. Αυτή η αναφορά δείχνει μια συνέπεια στην πολιτική της κυβέρνησης για τη μείωση του κόστους σε βασικά αγαθά.

Με πληροφορίες από: Newsit