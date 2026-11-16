«It’s just period»: Το βίντεο του Μητσοτάκη στο TikTok για τα προϊόντα περιόδου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω ενός νέου βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα του TikTok, αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα των προϊόντων περιόδου. Στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας, ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Η κυβερνητική απόφαση προβλέπει τη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13%, μια αλλαγή που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ενέργεια ως ένα αρχικό βήμα στην προσπάθεια στήριξης των γυναικών και των κοριτσιών.

Η ανακοίνωση μέσω TikTok και η συνάντηση στο Μαξίμου

Το νέο βίντεο του πρωθυπουργού στο TikTok αποτέλεσε το μέσο για την επικοινωνία αυτής της σημαντικής απόφασης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε την πλατφόρμα για να φτάσει σε ένα ευρύτερο κοινό, αναλύοντας τις προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με τα προϊόντα περιόδου.

Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε μια συζήτηση που είχε πραγματοποιήσει στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνομίλησε με την Ισμήνη Δροσοφορίδη, η οποία είναι η ιδρύτρια του οργανισμού «It’s just period», υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου με την Κοινωνία των Πολιτών.

Ένα πρώτο βήμα και οι μελλοντικές προοπτικές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η απόφαση για τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου αποτελεί ένα «πρώτο βήμα». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο περαιτέρω παρεμβάσεων στο μέλλον, προκειμένου να ελαφρύνει το σχετικό κόστος.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την απόλυτη διάθεσή του να εξεταστούν και άλλες επιλογές. Στόχος είναι να βρεθούν τρόποι για τη μείωση ενός κόστους που περιγράφεται ως «απολύτως ανελαστικό» και το οποίο συνδέεται άμεσα με τη δημόσια υγεία των γυναικών.

Δυνατότητα περαιτέρω μειώσεων και η απάντηση του πρωθυπουργού

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκε στον πρωθυπουργό το ερώτημα εάν υπάρχει η δυνατότητα για μια ακόμα μεγαλύτερη μείωση του ΦΠΑ. Το ερώτημα αφορούσε όχι μόνο τις σερβιέτες και τα ταμπόν, αλλά και τα προφυλακτικά, διευρύνοντας το πεδίο της συζήτησης.

Απαντώντας σε αυτή την ερώτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εδώ είμαστε να τα δούμε όλα». Η δήλωση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές αναθεωρήσεις και διευρύνσεις των μέτρων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες.

Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών στην αλλαγή πολιτικής

Ο πρωθυπουργός απηύθυνε ευχαριστίες στην Κοινωνία των Πολιτών για τον ενεργό της ρόλο. Όπως ο ίδιος ανέφερε, μέσα από τη δουλειά και την ενημέρωση που παρείχε η Κοινωνία των Πολιτών, η κυβέρνηση πληροφορήθηκε για τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες.

Αυτή η ενημέρωση οδήγησε σε μια αλλαγή πολιτικής, η οποία, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, θα ωφελήσει άμεσα τα κορίτσια και τις γυναίκες της χώρας. Η αναγνώριση του έργου των οργανώσεων υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ πολιτείας και κοινωνικών φορέων για την προώθηση θετικών αλλαγών.

Με πληροφορίες από: Topontiki