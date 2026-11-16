Οι εκλογές του ΠΙΣ στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2027 – Αλλαγές στις εφημερίες και αύξηση αμοιβών στο τραπέζι

Στις 23 και 24 Ιανουαρίου του 2027 έχουν οριστεί οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ). Η ημερομηνία ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας, έπειτα από συνάντηση του Υπουργού, Άδωνι Γεωργιάδη, με την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του επιστημονικού Συλλόγου. Πέρα από τον καθορισμό της εκλογικής διαδικασίας, η ατζέντα της συνάντησης περιλάμβανε δύο σημαντικά ζητήματα για τον ιατρικό κλάδο και το Εθνικό Σύστημα Υγείας: την αναδιάρθρωση του συστήματος εφημεριών στην Αττική και την αύξηση της αποζημίωσης των ιδιωτών ιατρών.

Οι εκλογές του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Οι κάλπες για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου θα στηθούν στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2027. Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής. Η συμβολή τους κρίθηκε καθοριστική για την αποκατάσταση της ηρεμίας, ένα απαραίτητο βήμα ώστε να διεξαχθούν ομαλές και ασφαλείς εκλογές για τον επιστημονικό Σύλλογο.

Αναδιάρθρωση του συστήματος εφημεριών στην Αττική

Ένα από τα κεντρικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν η αναδιάρθρωση του συστήματος εφημεριών στην Αττική, με τις αλλαγές να αναμένονται από την 1η Δεκεμβρίου. Ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε την ασφυκτική πίεση που αντιμετωπίζουν μεγάλα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που αναφέρθηκαν ήταν το «Γ. Γεννηματάς», το «Τζάνειο» και το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, τα οποία δέχονται τεράστιο όγκο ασθενών.

Ως καθοριστικό ορόσημο για τις επικείμενες αλλαγές, ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε την 1η Δεκεμβρίου. Τότε αναμένεται να παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία τα ανακαινισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Με την επανένταξη του «Ευαγγελισμού» στην πρωινή εφημερία, το Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει σε ευρύτερες τροποποιήσεις στο σύστημα εφημέρευσης. Οι λεπτομέρειες αυτών των αλλαγών αναμένεται να οριστικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, με τον κ. Γεωργιάδη να δηλώνει κατηγορηματικά ότι «δεν πρόκειται να μείνουμε αδρανείς».

Η θέση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του ΠΙΣ

Από την πλευρά της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του ΠΙΣ, η πρόεδρος, Ματίνα Παγώνη, υπογράμμισε την κρισιμότητα της κατάστασης στα νοσοκομεία κορμού. Όπως τόνισε, τα συγκεκριμένα νοσηλευτικά ιδρύματα δεν μπορούν να αντέξουν άλλο τον τεράστιο όγκο ασθενών που εξυπηρετούν καθημερινά. Η κ. Παγώνη ανέφερε ότι υπήρξε συμφωνία για την αλλαγή του υφιστάμενου μοντέλου εφημέρευσης.

Η συμφωνία αυτή προβλέπει την επιστροφή στο παλαιότερο σύστημα εφημέρευσης, το οποίο λειτουργούσε ανά τέσσερις ημέρες. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να συμβάλει στην αποσυμφόρηση των πιεσμένων νοσοκομείων και στην καλύτερη διαχείριση των περιστατικών. Η πρόεδρος της Επιτροπής εξέφρασε την ικανοποίησή της για την εξέλιξη αυτή, η οποία αποτελεί πάγιο αίτημα του ιατρικού κόσμου.

Αίτημα για αύξηση των αμοιβών των ιδιωτών ιατρών

Στη συνάντηση τέθηκε εκ νέου το ζήτημα της αμοιβής των ιδιωτών ιατρών, ένα θέμα που απασχολεί έντονα τον κλάδο. Η Ματίνα Παγώνη γνωστοποίησε το αίτημα για αύξηση της αποζημίωσης από τα 13 στα 15 ευρώ. Αυτό το αίτημα έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης αναπροσαρμογής, κατά την οποία η αμοιβή είχε αυξηθεί από τα 10 στα 13 ευρώ.

Σύμφωνα με την κ. Παγώνη, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δεσμεύτηκε ότι θα ικανοποιήσει το συγκεκριμένο αίτημα για την αύξηση των αμοιβών. Η δέσμευση αυτή αναμένεται να φέρει ανακούφιση στους ιδιώτες ιατρούς και να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την αναγνώριση του έργου τους στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Με πληροφορίες από: Topontiki