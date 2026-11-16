ΚΚΕ: Το Πολυτεχνείο διδάσκει ότι οι λαοί μπορούν να αλλάξουν τον συσχετισμό δύναμης

Αντιπροσωπείες του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, με επικεφαλής τον βουλευτή του ΚΚΕ, Γιάννη Γκιόκα, και τον Παντελή Αρζόγλου της ΚΝΕ, κατέθεσαν στεφάνι σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, στον χώρο του Πολυτεχνείου. Οι εκπρόσωποι των δύο οργανώσεων τίμησαν τον ηρωικό φοιτητικό και εργατικό λαϊκό ξεσηκωμό, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σημασία των μηνυμάτων του.

Ο Γιάννης Γκιόκας, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, δήλωσε ότι ο αγώνας του Πολυτεχνείου παραμένει επίκαιρος, ειδικά όσον αφορά την εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς. Στάθηκε με σεβασμό απέναντι στους αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα, εκφράζοντας την περηφάνια του κόμματος για τη συμμετοχή μελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, οι οποίοι πρωτοστάτησαν σε αυτόν τον αγώνα κάτω από δύσκολες συνθήκες και με μεγάλες θυσίες.

Η διαχρονική επικαιρότητα των συνθημάτων

Ο βουλευτής του ΚΚΕ τόνισε ότι τα συνθήματα του Πολυτεχνείου, όπως «Έξω οι ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ» και «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία», παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα. Σημείωσε ότι αυτό ισχύει παρά τις προσπάθειες διαφόρων να τα διαγράψουν από τη συλλογική συνείδηση του λαού. Τα συνθήματα αυτά, όπως εξήγησε, συνεχίζουν να εμπνέουν τους σύγχρονους αγώνες.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Γκιόκα, τα μηνύματα του Πολυτεχνείου εμπνέουν τον αγώνα ενάντια στην πολεμική προετοιμασία που αποσκοπεί στο ξαναμοίρασμα του κόσμου. Επίσης, τροφοδοτούν τον αγώνα ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ. Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη για αποδέσμευση της χώρας από τέτοιες συμμαχίες, οι οποίες, όπως ανέφερε, όχι μόνο δεν προστατεύουν τον λαό, αλλά τον εκθέτουν σε πολύ μεγάλους κινδύνους.

Αγώνας για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες

Ο κ. Γκιόκας επεσήμανε ότι τα συνθήματα του Πολυτεχνείου εμπνέουν και τον αγώνα για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Αυτός ο αγώνας στρέφεται ενάντια στα αδιέξοδα που συσσωρεύει στον ελληνικό λαό, αλλά και σε όλους τους λαούς της Ευρώπης και του κόσμου, το σύστημα του κέρδους, της εκμετάλλευσης και των πολέμων. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι η πάλη για την κάλυψη των αναγκών του λαού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα διδάγματα του Πολυτεχνείου.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ τόνισε ότι οι λαοί έχουν τη δύναμη να βγουν στο προσκήνιο και να αλλάξουν τον αρνητικό συσχετισμό δύναμης. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ένα από τα βασικά διδάγματα του Πολυτεχνείου: ότι ο λαός μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, με τον ίδιο να είναι ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων και όχι αναμένοντας «σωτήρες». Η ταξική πάλη αναδεικνύεται ως η κινητήρια δύναμη της ιστορίας.

Ο ρόλος της ταξικής πάλης και η πρόταση της ΚΝΕ

Ο Γιάννης Γκιόκας κάλεσε τον λαό και τη νεολαία να βαδίσουν αυτόν τον δρόμο σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Ο στόχος, όπως ανέφερε, είναι η πάλη ενάντια στην εξουσία του κεφαλαίου, ανεξάρτητα από τη μορφή που αυτή ασκείται, και ενάντια στην ίδια την καπιταλιστική βαρβαρότητα, με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας κοινωνίας, του σοσιαλισμού.

Εκ μέρους της ΚΝΕ, ο Παντελής Αρζόγλου δήλωσε ότι το Πολυτεχνείο, τα διδάγματα και τα συνθήματά του, όπως «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία» και «Έξω οι ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ», ζουν σήμερα στην πάλη του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας για τα σύγχρονα δικαιώματά τους. Αυτά περιλαμβάνουν τις σύγχρονες ανάγκες στη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή με δικαιώματα. Ο κ. Αρζόγλου πρόσθεσε ότι τα διδάγματα ζουν στην πάλη ενάντια στην πολιτική του κέρδους και στην πολεμική εμπλοκή της χώρας, καθώς και στην πολεμική οικονομία και προετοιμασία, τις οποίες, όπως είπε, στηρίζουν όλα τα κόμματα του κεφαλαίου.

Με πληροφορίες από: Newsit