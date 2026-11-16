Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, άσκησε έντονη κριτική στο «κιτ επιβίωσης» των 72 ωρών, μια πρόταση της Κομισιόν. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο κ. Κουτσούμπας εξέφρασε τις αμφιβολίες του για την πραγματική βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ένα τέτοιο κιτ σε περίπτωση μεγάλης κρίσης. Η αντίδρασή του ήταν από τις πιο καυστικές στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει για το θέμα, καταλήγοντας στη φράση «72 να είναι οι ώρες σας».

Η κριτική του γγ του ΚΚΕ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο Mega, αναρωτήθηκε ανοιχτά για την αποτελεσματικότητα ενός κιτ επιβίωσης που περιέχει είδη πρώτης ανάγκης, όπως αυτό που προτείνει η Κομισιόν. Ο ίδιος αμφισβήτησε κατά πόσο ένα τέτοιο κιτ μπορεί να προστατέψει κάποιον πολίτη από απειλές που είναι τόσο μεγάλης κλίμακας.

Η τοποθέτηση του γενικού γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ καταγράφηκε ως μία από τις πλέον καυστικές αντιδράσεις στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης που έχει αναπτυχθεί γύρω από το κιτ των 72 ωρών. Ο κ. Κουτσούμπας εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με τη λογική των συστάσεων αυτών.

Ειρωνικά παραδείγματα για την αποτελεσματικότητα

Προκειμένου να αναδείξει την αντίθεσή του και να καταδείξει την ανεπάρκεια των προτεινόμενων μέτρων, ο Δημήτρης Κουτσούμπας χρησιμοποίησε ειρωνικά δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Αναφέρθηκε σε ένα σενάριο πυρηνικού πολέμου, καθώς και σε μια περίπτωση πλημμύρας, για να τονίσει το μέγεθος του προβλήματος έναντι της λύσης που προτείνεται.

«Μα και τι θα λύσει το κιτ στις 72 ώρες; Δηλαδή, αν γίνει πυρηνικός πόλεμος; Δεν λένε γιατί. Λένε μετά από μια πλημμύρα που μπορεί να γίνει. Και αν σε πάρει το ποτάμι, σε πήρε ο ποταμός, θα έχεις και το κιτ από κοντά… δεν ξέρω τι. Δηλαδή, έλεος!», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσούμπας, υπογραμμίζοντας την ειρωνεία της κατάστασης.

Η φράση «72 να είναι οι ώρες σας»

Σε συνέχεια της κριτικής του, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ απηύθυνε μια δηκτική φράση προς όσους προτείνουν το κιτ επιβίωσης των 72 ωρών. «Γι’ αυτό χτες τους είπα, 72 να είναι οι ώρες σας, όσων τα λέτε αυτά. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εκφράζοντας την απογοήτευσή του.

Η συγκεκριμένη φράση αποτέλεσε την κορύφωση της τοποθέτησής του, σηματοδοτώντας την πλήρη αμφισβήτησή του ως προς την ουσιαστική χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα των συστάσεων της Κομισιόν σε πραγματικά σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Αμφισβήτηση της ατομικής ευθύνης

Η κριτική του κ. Κουτσούμπα δεν περιορίστηκε μόνο στην αποτελεσματικότητα του κιτ, αλλά επεκτάθηκε και στην ευρύτερη φιλοσοφία πίσω από αυτές τις συστάσεις. Ο γγ του ΚΚΕ εστίασε στο πόσο λίγα πράγματα μπορεί να κάνει ένας πολίτης μόνος του, όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σοβαρή έκτακτη ανάγκη.

Μέσω του παραδείγματος της πλημμύρας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αμφισβήτησε ευθέως την ικανότητα ενός τέτοιου κιτ να σώσει τη ζωή κάποιου που κινδυνεύει άμεσα. Με αυτόν τον τρόπο, στηλίτευσε τη λογική της «ατομικής ευθύνης», υποστηρίζοντας ότι αυτή η προσέγγιση δεν αναγνωρίζει επαρκώς την ευθύνη που φέρει το κράτος στην προστασία των πολιτών.

Το χάσμα μεταξύ απειλής και προστασίας

Τέλος, με την αναφορά του στο ακραίο σενάριο ενός πυρηνικού πολέμου, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επιδίωξε να αναδείξει το μεγάλο χάσμα που υπάρχει, κατά την άποψή του, ανάμεσα στο μέγεθος μιας ενδεχόμενης απειλής και στο επίπεδο προστασίας που υποτίθεται ότι παρέχουν τα προτεινόμενα εφόδια του κιτ. Ο ίδιος τόνισε ότι η κλίμακα των κινδύνων απαιτεί πολύ πιο ολοκληρωμένες και συλλογικές λύσεις.

Η τοποθέτησή του υπογράμμισε την πεποίθησή του ότι η αντιμετώπιση κρίσεων τέτοιου μεγέθους δεν μπορεί να βασίζεται σε ατομικές πρωτοβουλίες, αλλά απαιτεί οργανωμένη κρατική μέριμνα και συστήματα προστασίας που να ανταποκρίνονται στην πραγματική διάσταση των κινδύνων.

Με πληροφορίες από: Newsit