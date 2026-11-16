Δημοσκόπηση Opinion Poll: Ευάλωτη η εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η νέα δημοσκόπηση του Νοεμβρίου από την Opinion Poll, τα ευρήματα της οποίας θα παρουσιαστούν το βράδυ στο Action24, φέρνει στο φως σημαντικά στοιχεία για το πολιτικό τοπίο. Ενώ τα βασικά εκλογικά μεγέθη παραμένουν περίπου αμετάβλητα, η έρευνα υποδεικνύει μια ευάλωτη εκλογική βάση για το ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να έχει φτάσει στο «κάτω όριό» της, γεγονός που καθιστά την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης για το ΠΑΣΟΚ μια ιδιαίτερα απαιτητική πρόκληση.

Τα βασικά μεγέθη και η παρουσίαση

Η δημοσκόπηση του Νοεμβρίου, η οποία διεξήχθη από την Opinion Poll, αναμένεται να παρουσιαστεί αναλυτικά το βράδυ της ίδιας ημέρας στην τηλεόραση του Action24. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα βασικά εκλογικά μεγέθη που καταγράφονται στην έρευνα παρουσιάζονται περίπου αμετάβλητα σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις.

Αυτό το εύρημα αποτελεί την πρώτη μεγάλη είδηση που προκύπτει από την εν λόγω δημοσκόπηση, καθώς υποδηλώνει μια σχετική σταθερότητα στις γενικές τάσεις της κοινής γνώμης. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες και τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας αποκαλύπτουν πιο σύνθετες δυναμικές εντός του πολιτικού σκηνικού.

Το «κάτω όριο» για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Ένα από τα κεντρικά ευρήματα της δημοσκόπησης αφορά την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκει πλέον το «κάτω όριό» της. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο πολιτικό σχήμα έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου η περαιτέρω πτώση του εκλογικού του ποσοστού θεωρείται λιγότερο πιθανή, σηματοδοτώντας μια σταθεροποίηση σε χαμηλότερα επίπεδα.

Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσες επιπτώσεις για το ΠΑΣΟΚ, καθώς για να μπορέσει να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση στην εκλογική κατάταξη, θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια «τρομερή υπέρβαση». Τα μεγέθη που καταγράφονται στην παρούσα δημοσκόπηση δεν επιβεβαιώνουν μια τέτοια προοπτική, υποδηλώνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ στην προσπάθειά του να ξεπεράσει την ΕΛΑΣ.

Η εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ και η στάση της

Πέρα από τα ποσοτικά στοιχεία, η δημοσκόπηση εστιάζει και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπου η εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ιδιαίτερα «ευάλωτη» απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό το εύρημα υποδεικνύει ότι ένα σημαντικό τμήμα των ψηφοφόρων που παραδοσιακά στήριζαν το ΠΑΣΟΚ, δείχνει να επηρεάζεται από την πολιτική του νυν πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα, ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της εκλογικής βάσης φέρεται να βλέπει θετικά την κυβερνητική πολιτική στο σύνολό της. Αυτή η θετική αξιολόγηση δεν περιορίζεται μόνο στη γενική κατεύθυνση, αλλά επεκτείνεται και σε επιμέρους κινήσεις και πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, όπως αναδεικνύεται από τα ευρήματα της έρευνας.

Θετική αξιολόγηση σε επιμέρους κυβερνητικές κινήσεις

Η θετική στάση μέρους της εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη γίνεται ακόμη πιο εμφανής όταν εξετάζονται συγκεκριμένες πολιτικές. Οι πληροφορίες από τη δημοσκόπηση αναφέρουν ότι οι ψηφοφόροι αυτοί αξιολογούν θετικά όχι μόνο τη συνολική κυβερνητική πολιτική, αλλά και επιμέρους κινήσεις.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η θετική αντιμετώπιση πρωτοβουλιών όπως «το καλώδιο». Αυτή η λεπτομέρεια υπογραμμίζει την ικανότητα της κυβέρνησης να προσελκύει ή να διατηρεί την αποδοχή ακόμα και από τμήματα του εκλογικού σώματος που ανήκουν σε αντίπαλα κόμματα, όπως το ΠΑΣΟΚ, μέσω συγκεκριμένων πολιτικών της.

Με πληροφορίες από: Topontiki