Η Χρυσή Γκαβανίδου αποχώρησε από την ΕΛ.Α.Σ. καταγγέλλοντας άνιση μεταχείριση και διαφωνίες

Η Χρυσή Γκαβανίδου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την ΕΛ.Α.Σ., τόσο από το Εθνικό Συμβούλιο όσο και από την ιδιότητα του απλού μέλους. Η κίνηση αυτή, η οποία αποτελεί την πρώτη αποχώρηση από το κόμμα, συνοδεύεται από σοβαρές καταγγελίες για άνιση μεταχείριση μελών και οργανωτικά προβλήματα. Η ίδια επικαλείται διαφωνίες με τις πολιτικές επιλογές και τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης

Η Χρυσή Γκαβανίδου γνωστοποίησε την παραίτησή της από την ΕΛ.Α.Σ., διευκρινίζοντας πως το αίτημα διαγραφής της είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά στις 8 Νοεμβρίου 2025. Αυτή η ημερομηνία έρχεται σε αντίθεση με την αρχική δημοσίευση που ανέφερε την 13η Νοεμβρίου.

Η αποχώρηση αφορά τόσο τη θέση της στο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος όσο και την ιδιότητά της ως απλού μέλους, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη για την ΕΛ.Α.Σ.

Οι λόγοι της παραίτησης και οι καταγγελίες

Η κ. Γκαβανίδου αιτιολόγησε την απόφασή της επικαλούμενη σοβαρές διαφωνίες με τις πολιτικές επιλογές και τον τρόπο λειτουργίας της ΕΛ.Α.Σ. Οι ενστάσεις της δεν περιορίζονται μόνο στην κεντρική πολιτική γραμμή, αλλά επεκτείνονται και σε ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, η ίδια προχώρησε σε καταγγελίες για άνιση μεταχείριση μελών εντός του κόμματος. Παράλληλα, έκανε λόγο για οργανωτικά προβλήματα που εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για βελτίωση σε αυτά τα πεδία.

Εσωκομματικές ανισότητες και προσβολή αγώνων

Σε δημόσια δήλωσή της, η Χρυσή Γκαβανίδου τόνισε ότι οι εσωκομματικές ανισότητες έχουν ως αποτέλεσμα την υπονόμευση της συμμετοχής των μελών. Κατά την άποψή της, αυτή η κατάσταση αποδυναμώνει την προσπάθεια πολιτικής εκπροσώπησης των πολιτών που είχαν προσδοκίες για αλλαγές μέσω του κόμματος.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Όταν καθιερώνονται οι ανισότητες στη βάση του κόμματος, χάνεται η ελπίδα για ίσες ευκαιρίες και ίση συμμετοχή». Η κ. Γκαβανίδου έκανε λόγο για συμπεριφορές που, όπως υποστήριξε, προσβάλλουν και απαξιώνουν αγώνες ετών, υποδεικνύοντας ένα κλίμα που δεν ευνοεί την ισότιμη συμμετοχή.

Διαφωνίες για το ιδιωτικό χρέος και το νομοσχέδιο Πιερρακάκη

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από την κ. Γκαβανίδου στη στάση της ΕΛ.Α.Σ. απέναντι στο νομοσχέδιο Πιερρακάκη. Η ίδια εξέφρασε την αντίθεσή της στην πρόταση που, σύμφωνα με τις δηλώσεις της, προωθεί το κόμμα για μια αμοιβαία επωφελή λύση μεταξύ δανειοληπτών και πιστωτών.

Η Χρυσή Γκαβανίδου απορρίπτει αυτή τη συγκεκριμένη προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικά ισότιμη συμφωνία. Επεσήμανε πως οι δανειολήπτες βρίσκονται αντιμέτωποι με τις πρακτικές τραπεζών, funds και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, γεγονός που καθιστά αδύνατη την επίτευξη μιας πραγματικά ισότιμης λύσης.

Ηχηρή κριτική για την προστασία των δανειοληπτών

Παράλληλα με τις διαφωνίες της, η πρώην πλέον μέλος της ΕΛ.Α.Σ. κατήγγειλε ότι δεν ελήφθησαν υπόψη προτάσεις που είχαν υποβληθεί από διάφορα κινήματα. Μεταξύ αυτών των προτάσεων ήταν και εκείνες του Πανελλήνιου Κινήματος Δανειοληπτών Πολιτών, οι οποίες αφορούσαν την προστασία όσων κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους.

Απευθυνόμενη στον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ., η κ. Γκαβανίδου σημείωσε ότι η συνεργασία μεταξύ πολιτικών δυνάμεων και κοινωνικών κινημάτων θα έπρεπε να βασίζεται στις ανάγκες των πολιτών και όχι στους όρους που θέτουν οι πιστωτές. Κλείνοντας, υπογράμμισε με έμφαση: «Δεν θα συμβιβαστούμε σε προτάσεις κομμάτων που δεν προστατεύουν τις περιουσίες μας».

Με πληροφορίες από: Newsit