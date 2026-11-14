Η φρεγάτα «Νέαρχος» απέπλευσε για Βρέστη ολοκληρώνοντας τις θαλάσσιες δοκιμές

Η φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» (F-602), η δεύτερη ελληνική FDI Belharra, απέπλευσε από τα ναυπηγεία του Λοριάν με προορισμό τη Βρέστη. Εκεί, το πλοίο θα παραλάβει τον πλήρη οπλικό του φόρτο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της κύριας φάσης των θαλάσσιων δοκιμών και ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του στην Ελλάδα. Ο κατάπλους στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου.

Η πορεία προς τον πλήρη οπλισμό

Η φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» άφησε πίσω της τις εγκαταστάσεις των γαλλικών ναυπηγείων στο Λοριάν, ολοκληρώνοντας μια σημαντική φάση των εργασιών της. Η αναχώρηση αυτή σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση της κύριας φάσης των θαλάσσιων δοκιμών, καθώς και των εξαντλητικών ελέγχων συστημάτων που διενεργήθηκαν.

Ο επόμενος σταθμός για το πλοίο είναι ο ναύσταθμος της Βρέστης, ο οποίος αποτελεί τον τελευταίο και πλέον κρίσιμο σταθμό επί γαλλικού εδάφους πριν από το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής. Στη Βρέστη, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» θα δεχθεί στις αποθήκες και τους εκτοξευτές της τον πλήρη οπλικό της φόρτο.

Νέα εποχή για το πολεμικό ναυτικό

Το Πολεμικό Ναυτικό εισέρχεται και επίσημα σε μια νέα εποχή παντοδυναμίας, καθώς η υλοποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος για τις φρεγάτες FDI HN προχωρά με αμείωτους ρυθμούς και απόλυτη προσήλωση στα χρονοδιαγράμματα. Μετά την ένταξη της πρώτης φρεγάτας, της «ΚΙΜΩΝ» (F-601), σειρά παίρνει η φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» (F-602) κλάσης «Κίμων».

Η έλευση της δεύτερης υπερσύγχρονης φρεγάτας στα ελληνικά νερά αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες του Στόλου. Η πρόοδος του προγράμματος υπογραμμίζει τη δέσμευση για την αναβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Το οπλοστάσιο που αλλάζει τις ισορροπίες

Ο οπλικός φόρτος που θα παραλάβει η φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» στη Βρέστη αποτελεί ένα οπλοστάσιο που αλλάζει άρδην τις ισορροπίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το πλοίο θα εξοπλιστεί με τους πανίσχυρους αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, οι οποίοι είναι ικανοί να δημιουργήσουν έναν αδιαπέραστο θόλο προστασίας σε ακτίνα άνω των 120 χιλιομέτρων.

Παράλληλα, θα τοποθετηθούν κατευθυνόμενοι πύραυλοι επιφανείας, ενισχύοντας περαιτέρω τις επιχειρησιακές δυνατότητες της φρεγάτας. Αυτός ο εξοπλισμός προσδίδει στο Πολεμικό Ναυτικό δυνατότητες αεράμυνας περιοχής, ανθυποβρυχιακού πολέμου και κρούσης μεγάλου βεληνεκούς, καθιστώντας τη «ΝΕΑΡΧΟΣ» ένα πλοίο πολλαπλών ρόλων με σημαντική αποτρεπτική ισχύ.

Υψηλή ετοιμότητα και υπερηφάνεια πληρώματος

Η υψηλή ετοιμότητα του ελληνικού πληρώματος, το οποίο εκπαιδεύτηκε επί μήνες στη Γαλλία, αποδεικνύεται στην πράξη. Οι Έλληνες αξιωματικοί και υπαξιωματικοί βλέπουν τους κόπους μιας πολυετούς προσπάθειας να παίρνουν σάρκα και οστά, καθώς το πλοίο είναι πλέον έτοιμο να αναλάβει τα καθήκοντά του.

Τη στιγμή της αναχώρησης κατέγραψε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υλικό. Στα πλάνα διακρίνεται η επιβλητική σιλουέτα της φρεγάτας, με την χαρακτηριστική ανεστραμμένη πλώρη και τον ενιαίο ιστό PSIM (Panoramic Sensors and Intelligence Module), να λύνει κάβους και να βγαίνει στα ανοιχτά του Ατλαντικού. Το κλίμα στο κατάστρωμα χαρακτηρίζεται από υπερηφάνεια και υψηλό ηθικό.

Επιστροφή στην Ελλάδα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έλευση της δεύτερης υπερσύγχρονης φρεγάτας κλάσης «Κίμων» στα ελληνικά νερά. Ο πλους προς τη Βρέστη αποτελεί τον τελευταίο σταθμό επί γαλλικού εδάφους πριν από το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής στην πατρίδα.

Ο κατάπλους της φρεγάτας «ΝΕΑΡΧΟΣ» στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου, ενισχύοντας περαιτέρω τη ναυτική δύναμη της Ελλάδας και σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για το Πολεμικό Ναυτικό.

Με πληροφορίες από: Enikos