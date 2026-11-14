Αντιπολίτευση, ο μεγάλος ασθενής: Γιατί Τσίπρας και Ανδρουλάκης δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη

Οι δημοσκοπήσεις, ανεξάρτητα από το αν θεωρούνται αξιόπιστες προγνώσεις ή μέσα χειραγώγησης, καταγράφουν σταθερά τη Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα. Παράλληλα, η δεύτερη θέση αποτελεί πεδίο μάχης μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, με πιθανές εκπλήξεις από κάποιο αουτσάιντερ να μην αποκλείονται. Στο ζήτημα του καταλληλότερου για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται χωρίς ουσιαστικό αντίπαλο, καθώς οι Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης τον ακολουθούν δημοσκοπικά.

Οι δημοσκοπικές τάσεις και η θέση της αντιπολίτευσης

Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων δείχνουν μια σταθερή εικόνα στην πολιτική σκηνή. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία, ενώ η διαμάχη για τη δεύτερη θέση είναι έντονη ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφεται ως ο καταλληλότερος για τη θέση, με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη, να βρίσκονται σε διαρκώς χαμηλότερες θέσεις στις προτιμήσεις των πολιτών.

Αυτή η δημοσκοπική εικόνα διαμορφώνεται παρά την πεποίθηση των οπαδών τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της ΕΛΑΣ ότι τα κόμματά τους θα επικρατήσουν στις εκλογές. Η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει μια συγκεκριμένη δυναμική, όπου η κυβέρνηση, και ειδικότερα η ΝΔ ως κόμμα, δείχνει να αντέχει στις πιέσεις.

Η απογοήτευση των πολιτών και η κυβερνητική επικοινωνία

Την ίδια περίοδο, η γενική αίσθηση στη χώρα περιγράφεται ως εξαιρετικά αρνητική, με την έκφραση «χειρότερα δεν γίνεται» να αποτυπώνει το κλίμα. Η κυβέρνηση, παρά την προνομιακή της πρόσβαση στο μιντιακό σύστημα, δεν καταφέρνει να καταστήσει πειστική την προπαγάνδα της, η οποία διατείνεται ότι «όλα πάνε καλά και θα πάνε καλύτερα με την τρίτη θητεία».

Η πλειοψηφία των πολιτών εκδηλώνει ένα μείγμα απογοήτευσης και οργής. Αυτό το συναίσθημα υπερβαίνει την απλή επιθυμία «να αλλάξουν τα πράγματα» και φτάνει στο σημείο να επιζητά «να αλλάξει η κυβέρνηση». Η εικόνα αυτή σκιαγραφεί ένα βαθύ ρήγμα ανάμεσα στην κυβερνητική αφήγηση και την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες.

Εθνικά θέματα και διευρυνόμενες ανισότητες

Στο πεδίο των εθνικών θεμάτων, παρά την «αυτοσυγκράτηση» που επιδεικνύει η «σοβαρή» αντιπολίτευση, δεν μπορεί να κρυφτεί ότι η χώρα βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Οι διεθνείς στατιστικές, οι οποίες θεωρούνται έγκυρες, κατατάσσουν την καθημερινότητα των Ελλήνων στον βυθό των αξιολογήσεων, αναδεικνύοντας σοβαρά προβλήματα.

Παράλληλα, οι ανισότητες εντός της κοινωνίας συνεχίζουν να διευρύνονται. Περιγράφεται μια «κοινωνία του 20%» που βιώνει κραυγαλέο πλουτισμό και ευημερία, ενώ το υπόλοιπο 80% των κοινωνικών ομάδων κινείται ανάμεσα στο «μόλις τα βγάζουν πέρα» και στην ανέχεια. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για το 2025, καταγράφει τις πηγές αυτής της κακοδαιμονίας, πίσω από τη νομική κομψότητα της διατύπωσής του.

Θεσμική αποδιάρθρωση και η αντοχή της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση κατηγορείται ότι προκαλεί θεσμική αποδιάρθρωση, με στόχο να μην απολογηθεί για τις αποτυχίες της, την αντιλαϊκή της πολιτική, τη διαφθορά και την αδιαφάνεια. Αυτή η κατάσταση βαθαίνει, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η ανάγκη για δημοσκοπήσεις φαντάζει περιττή, καθώς η πραγματικότητα είναι εμφανής.

Ο «Νεομητσοτακισμός» χαρακτηρίζεται ως η πηγή των χειρότερων κυβερνήσεων από τη Μεταπολίτευση και μετά. Ωστόσο, παρά τις επικρίσεις, η κυβέρνηση, και ειδικότερα η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα, επιδεικνύει αντοχή. Έχει τις περισσότερες πιθανότητες να βρει εταίρο και να συνεχίσει να κυβερνά, είτε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είτε με κάποιο άλλο πρόσωπο, όπως ο Δένδιας ή ο Πιερρακάκης, στην κορυφή των διαβουλεύσεων μετά τις εκλογές.

Η αδυναμία της αντιπολίτευσης να εμπνεύσει

Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό, η αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται ως εξίσου χειρότερη με την κυβέρνηση. Οι ηγέτες της, Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης, δεν καταφέρνουν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στους πολίτες, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην αδυναμία τους να ξεπεράσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις δημοσκοπήσεις για την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία.

Η μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, σε συνδυασμό με την αδυναμία των ηγετών τους να προσφέρουν μια πειστική εναλλακτική, ενισχύει την εικόνα μιας αντιπολίτευσης που δυσκολεύεται να κεφαλαιοποιήσει την ευρεία απογοήτευση και οργή των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis