Η ΕΛΑΣ προσαρμόζει το πολιτικό της αφήγημα στην καθημερινότητα με στόχο την έξοδο από την κρίση

Με τις μετρήσεις να καταγράφουν δημοσκοπικό «ταβάνι», η ΕΛΑΣ προσαρμόζει το πολιτικό της αφήγημα στα θέματα της καθημερινότητας. Η οικονομία αποτελεί τον «μπούσουλα» των ψηφοφόρων, οδηγώντας την ΕΛΑΣ σε έναν διττό και δύσκολο αγώνα. Στόχος είναι να πειστούν οι πολίτες πως το κόμμα διαθέτει πρόγραμμα εξόδου από την κρίση, ενώ ταυτόχρονα να διατηρηθούν οι εσωτερικές ισορροπίες, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφουν τις πρώτες «ρωγμές».

Προσαρμογή στην καθημερινότητα και την οικονομία

Η ΕΛΑΣ αντιμετωπίζει μία νέα πραγματικότητα, η οποία είναι αντίστοιχη με την κυβερνητική δοκιμασία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο η Αμαλίας όσο και η Πειραιώς υποχρεώνονται από τις εξελίξεις να επεξεργαστούν επιπλέον μέτρα. Τα μέτρα αυτά έρχονται πέραν όσων είχαν ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ψηφοφόρων, κάτι που αναγκάζει την ΕΛΑΣ να επικεντρωθεί σε προτάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Η στρατηγική αυτή έχει ως στόχο να ενισχύσει την αξιοπιστία του κόμματος ως προς την ικανότητά του να διαχειριστεί την οικονομική κατάσταση της χώρας και να προσφέρει λύσεις στην κρίση.

Το πρόγραμμα εξόδου από την κρίση

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε παρουσιάσει ένα συνεκτικό πρόγραμμα τον Σεπτέμβριο, ωστόσο οι εξελίξεις απαιτούν περαιτέρω ενέργειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτελείο του βρίσκεται ήδη σε διαδικασία επεξεργασίας νέων μόνιμων πηγών εσόδων. Αυτή η κίνηση γίνεται με σκοπό να παρουσιαστεί ένα ακόμη πιο διευρυμένο σχέδιο τους επόμενους μήνες.

Στελέχη του κόμματος σημειώνουν στο iEidiseis.gr ότι το μεγάλο στοίχημα για την ΕΛΑΣ είναι να πείσει τους πολίτες ότι όσα προτείνει μπορεί και να τα υλοποιήσει. Η έμφαση στην υλοποίηση των προτάσεων αποτελεί κεντρικό πυλώνα της επικοινωνιακής στρατηγικής, καθώς επιδιώκεται η ενίσχυση της εμπιστοσύνης του εκλογικού σώματος.

Η στρατηγική των σκανδάλων και το ηθικό πλεονέκτημα

Η Αμαλίας θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα κυβερνητικά σκάνδαλα. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο γιατί επιμένει πως «η διαφθορά και η κακοδιαχείριση έχουν πραγματικό οικονομικό κόστος και στερούν πόρους από την κοινωνία», αλλά και για να διατηρήσει προς όφελός της το «χαρτί» του ηθικού πλεονεκτήματος. Η ανάδειξη αυτών των θεμάτων θεωρείται κρίσιμη για την πολιτική τοποθέτηση του κόμματος.

Η έντονη συζήτηση του προηγούμενου διαστήματος για τους ποινικούς κώδικες είχε πολιτικό «κόστος» για την ΕΛΑΣ. Το κόμμα δέχτηκε πυρά τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρο Κοντονή. Η συζήτηση αυτή μετατόπισε την Αμαλίας από πλεονεκτική θέση σε θέση απολογίας για τα πεπραγμένα του 2019.

Ωστόσο, η κατάσταση αυτή αναστράφηκε. Η ανήθικη πρακτική του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, επανέφερε την κυβέρνηση στο επίκεντρο της κριτικής. Αυτό θεωρήθηκε ευτυχές για την ΕΛΑΣ, καθώς της επέτρεψε να ανακτήσει την πρωτοβουλία στην πολιτική αντιπαράθεση.

Εσωτερικές εξελίξεις και διεύρυνση

Ο μήνας που διανύουμε χαρακτηρίζεται ως μήνας εξελίξεων και ενσωματώσεων για την ΕΛΑΣ. Περίπου επτά βουλευτές αναμένεται να παραδώσουν την έδρα τους και να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εντός του Νοεμβρίου. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί μία εικόνα «ΣΥΡΙΖΑ 2».

Αρχικά, η Αμαλίας δεν επιθυμούσε αυτή την εικόνα. Ωστόσο, «ελέω» δημοσκοπήσεων, ακόμη και οι θεοί πείθονται, υποδηλώνοντας την αποδοχή της νέας πραγματικότητας. Το μεγάλο στοίχημα για την ηγετική ομάδα είναι να καταφέρει να συγκρατήσει τα ετερόκλητα στοιχεία στον ίδιο δρόμο και, κυρίως, να μη θολώσει το μήνυμα που θέλει να περάσει προς την κοινωνία.

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΛΑΣ διεκδικεί ξεκάθαρα τον χώρο της Αριστεράς. Η διεύρυνση του κόμματος με την προσχώρηση νέων βουλευτών ενισχύει αυτή τη διεκδίκηση, προσδίδοντας νέα δυναμική στην πολιτική του παρουσία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis