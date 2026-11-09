Καταγγελίες Δούκα: Υπό την απειλή περικοπής κονδυλίων η ψηφοφορία στην ΚΕΔΕ

Σε βαρύτατη καταγγελία κατά της κυβέρνησης και της διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) προχώρησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μετά το επεισοδιακό συνέδριο της Ένωσης των δήμων που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα. Ο κ. Δούκας, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, υποστήριξε ότι η ηγεσία της ΚΕΔΕ επιδίωξε την ταχεία έγκριση ενός ψηφίσματος που χαρακτήρισε «λιβάνισμα» της κυβέρνησης, ενώ πολλοί δήμαρχοι εκφράζουν φόβο για πιθανές περικοπές κονδυλίων.

Το επεισοδιακό συνέδριο και οι δύο προσεγγίσεις

Ο Χάρης Δούκας εξήγησε ότι το ψήφισμα που προτάθηκε από τον κ. Κυρίζογλου αναφερόταν στα θετικά βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων και η ομάδα του είχαν διαφορετική προσέγγιση, τονίζοντας ότι οι δήμοι βρίσκονται κοντά στο να κλείσουν και ότι είναι αναγκαίο να διεκδικήσουν περισσότερα χρήματα.

Σύμφωνα με τον κ. Δούκα, η δική τους θέση ήταν η διεκδίκηση επιπλέον πόρων, δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιούνταν για την αναγκαία συντήρηση σχολείων, δρόμων και πεζοδρομίων, καλύπτοντας βασικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Η αναστάτωση μετά την ομιλία του πρωθυπουργού

Ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός παρευρέθηκε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ μετά από πολλά χρόνια, ωστόσο η ομιλία του δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των δημάρχων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των συνέδρων.

Προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση και να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα, ο κ. Κυρίζογλου και η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μια γρήγορη ψηφοφορία. Αυτή η διαδικασία, όπως περιέγραψε ο κ. Δούκας, κατέληξε σε ένα «φιάσκο», το οποίο, κατά την άποψή του, δεν τιμά κανέναν. Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη σεβασμού των διαδικασιών και των συνέδρων, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Ο φόβος των δημάρχων και η απειλή περικοπής κονδυλίων

Ο Χάρης Δούκας κατήγγειλε ότι πολλοί δήμαρχοι εκφράζουν φόβο να αντιπαρατεθούν ανοιχτά με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Ο λόγος, όπως εξήγησε, είναι η ανησυχία ότι θα τους κοπούν προγράμματα και χρηματοδοτήσεις. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που δεν επιθυμούσαν ονομαστική ψηφοφορία.

Ο δήμαρχος Αθηναίων περιέγραψε τη διαδικασία των επιχορηγήσεων, αναφέροντας ότι κάθε χρόνο ανακοινώνονται οι επιχορηγήσεις για την επόμενη χρονιά. Εάν ένας δήμαρχος εκφράσει δημόσια διαφωνία με την κυβερνητική πολιτική στην αυτοδιοίκηση και ζητήσει περισσότερα, τότε, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Δούκας, την επόμενη χρονιά θα λάβει λιγότερα χρήματα, ένα φαινόμενο που, κατά τον ίδιο, συμβαίνει κάθε χρόνο.

Απουσία διαφανών κριτηρίων και δανεισμός δήμων

Ο κ. Δούκας υπογράμμισε την απουσία διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων για την κατανομή των προγραμμάτων και των κονδυλίων στους δήμους. «Δεν υπάρχει διαδικασία που να λέει ότι με αυτά τα κριτήρια, με αυτό τον πληθυσμό, παίρνεις αυτά τα προγράμματα, είναι όποιος θέλει η κυβέρνηση, όποιος πάει πρώτος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αυτή η κατάσταση δημιουργεί άγχος σε πολλούς δημάρχους, οι οποίοι ανησυχούν ότι δεν θα μπορούν να συντηρήσουν βασικές υποδομές, όπως τα σχολεία, την επόμενη χρονιά. Ο δήμαρχος Αθηναίων ήταν σαφής: «Αν δεν είσαι αρεστός στην κυβέρνηση, δεν έχεις χρήματα».

Ως παράδειγμα, ο κ. Δούκας ανέφερε τον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος, όπως και πολλοί άλλοι δήμοι, έχει αναγκαστεί να λάβει δάνεια. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αθηναίων πήρε δάνειο ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) για τη συντήρηση των σχολείων, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Γκράβας.

Με πληροφορίες από: Topontiki