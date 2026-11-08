Ο Αλέξης Τσίπρας στην Ήπειρο για διήμερη περιοδεία

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, θα επισκεφθεί την Ήπειρο, πραγματοποιώντας διήμερη περιοδεία τη Δευτέρα και την Τρίτη. Στο πρόγραμμα της επίσκεψής του περιλαμβάνονται τα Γιάννενα και η Πρέβεζα, όπου αναμένεται να έχει συναντήσεις με κατοίκους της περιοχής. Ο ίδιος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στην παραδοσιακή παραγωγή τσίπουρου, γνωστή ως «τσί’πρα», δηλώνοντας την πρόθεσή του να συμμετάσχει σε αυτήν.

Η διήμερη παρουσία σε Γιάννενα και Πρέβεζα

Η περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα στην Ήπειρο θα διαρκέσει δύο ημέρες, ξεκινώντας τη Δευτέρα και ολοκληρώνοντας την Τρίτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της διήμερης παρουσίας, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ θα επισκεφθεί δύο σημαντικές πόλεις της περιφέρειας, τα Γιάννενα και την Πρέβεζα. Σκοπός της επίσκεψης είναι η συνέχιση των συναντήσεών του με τον κόσμο, καθώς επιδιώκει να έρθει σε επαφή με τους πολίτες που επιμένουν να ζουν και να δημιουργούν στον τόπο τους.

Η Ήπειρος αποτελεί έναν από τους επόμενους σταθμούς του κ. Τσίπρα, μετά από προηγούμενες επισκέψεις του σε άλλες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, η περιοδεία στην Ήπειρο έρχεται σε συνέχεια των επαφών που είχε στην Κρήτη, τη Θεσσαλία και την Καλαμάτα. Αυτή η σειρά επισκέψεων εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για άμεση επικοινωνία με την κοινωνία.

Το μήνυμα μέσα από τα social media

Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ανακοινώσει την επικείμενη περιοδεία του, αναρτώντας ένα σχετικό βίντεο. Σε αυτό το βίντεο, ο ίδιος σημειώνει με χιουμοριστική διάθεση: «Θα πιούμε και… τσί’πρα», χρησιμοποιώντας τη λαϊκή ονομασία για το τσίπουρο. Η αναφορά αυτή υπογραμμίζει την πρόθεσή του να ενταχθεί στην τοπική κουλτούρα και τις παραδόσεις κατά την επίσκεψή του.

Στο ίδιο βίντεο, εμφανίζονται δύο κορίτσια που απευθύνονται στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, λέγοντας: «Νοέμβριος, ο μήνας που βγάζουμε Τσίπρα στην Ήπειρο» και «Πού είσαι ρε πρόεδρε, σε περιμένουμε». Ο κ. Τσίπρας, επιβεβαιώνοντας το κλίμα, συμπληρώνει ότι «Νοέμβρης στην Ήπειρο χωρίς καζάνια για τσί’πρα, δεν γίνεται», τονίζοντας τη σημασία του εθίμου της παραγωγής τσίπουρου για την περιοχή.

Συναντήσεις με τον κόσμο και η σημασία της Ηπείρου

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έχει ως βασικό στόχο της περιοδείας του να συνεχίσει τις συναντήσεις του με τον κόσμο. Επιδιώκει να αφουγκραστεί τους ανθρώπους που επιμένουν να ζουν και να δημιουργούν στον τόπο τους, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και τις δυνατότητες της περιφέρειας. Η Ήπειρος χαρακτηρίζεται από τον ίδιο ως «μια από τις πιο αδικημένες περιφέρειες της χώρας μας».

Παρά τις δυσκολίες, ο κ. Τσίπρας αναγνωρίζει και εκθειάζει τους κατοίκους της Ηπείρου, περιγράφοντάς τους ως «ανθρώπους με δύναμη, αξιοπρέπεια και αστείρευτο πείσμα». Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για τον ίδιο να έρθει σε άμεση επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, όπως δήλωσε: «Θα τα πούμε κι από κοντά, θα πιούμε και τσί’πρα φυσικά», συνδυάζοντας την πολιτική επικοινωνία με την τοπική παράδοση.

Πολιτικές αντιδράσεις και προηγούμενοι σταθμοί

Η ανακοίνωση της περιοδείας του Αλέξη Τσίπρα στην Ήπειρο έρχεται σε μια περίοδο όπου ο ίδιος βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών σχολίων. Μια ανάρτηση του κ. Καρανίκα κατά του κ. Τσίπρα, στην οποία αναφέρει ότι «Προσβάλει την Αριστερά με τα καπρίτσια του», προκάλεσε αντιδράσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Γεωργιάδης συμφώνησε με την ανάρτηση αυτή και την αναδημοσίευσε, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές οπτικές εντός του πολιτικού φάσματος.

Πριν την επικείμενη επίσκεψη στην Ήπειρο, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ είχε πραγματοποιήσει περιοδείες σε άλλες σημαντικές περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, είχε επισκεφθεί την Κρήτη, τη Θεσσαλία και την Καλαμάτα, συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του με τους πολίτες ανά την επικράτεια. Οι περιοδείες αυτές αποτελούν μέρος της στρατηγικής του για διαρκή παρουσία και διάλογο με την κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Topontiki