Ανάρτηση Καρανίκα κατά Τσίπρα: «Προσβάλει την Αριστερά με τα καπρίτσια του» – Συμφωνεί ο Γεωργιάδης και αναδημοσιεύει

Ο Νίκος Καρανίκας, ο οποίος υπήρξε στο παρελθόν στενός φίλος και σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, προχώρησε σε μια ανάρτηση με ιδιαίτερα σκληρά λόγια κατά του προέδρου της ΕΛΑΣ. Η κριτική του κ. Καρανίκα πυροδοτήθηκε από την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα σε μια διαδήλωση στο Παρίσι. Αυτή η ανάρτηση, με το έντονο περιεχόμενό της, αναδημοσιεύτηκε από τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος φάνηκε να συμφωνεί πλήρως με τις διατυπωμένες απόψεις.

Η δημόσια επίθεση του Νίκου Καρανίκα στον Αλέξη Τσίπρα

Σε μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση, ο Νίκος Καρανίκας, γνωστός για την παλαιότερη στενή του σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, επέλεξε να εκφράσει δημόσια την απογοήτευση και τη διαφωνία του. Στην ανάρτησή του, δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει βαρείς χαρακτηρισμούς, υποστηρίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας «έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα».

Ο κ. Καρανίκας συνέχισε την κριτική του, τονίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «προσβάλει την Αριστερά με τα καπρίτσια του». Η συγκεκριμένη αναφορά συνδέεται άμεσα με την παρουσία του κ. Τσίπρα σε διαδήλωση που έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, το Παρίσι, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για την έντονη αυτή τοποθέτηση.

Οι «δωρεάν συμβουλές» για τη συμμετοχή σε διαδηλώσεις

Μέσα στην ανάρτησή του, ο Νίκος Καρανίκας δεν περιορίστηκε μόνο στην κριτική, αλλά προχώρησε και στην παροχή «τριών δωρεάν συμβουλών στον Τσίπρα». Μία από αυτές τις συμβουλές εστίαζε στην ενδυμασία και τη συμπεριφορά κατά τη συμμετοχή σε δημόσιες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Καρανίκας επεσήμανε ότι όταν κάποιος παρευρίσκεται σε μια διαδήλωση, ειδικά σε μια ξένη χώρα όπου δεν είναι εξοικειωμένος με τις τοπικές συνήθειες και συμπεριφορές, θα πρέπει να είναι προσεκτικός. «Δεν παίρνουμε μαζί μας την καλή μας και ακριβή μας τσάντα ούτε το πανάκριβο καινούργιο μας μπουφάν», έγραψε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε, μια συγκεκριμένη αναφορά στο χρονικό πλαίσιο: «και μάλιστα λίγες μέρες από την λεηλασία της Louis Vuitton», υπογραμμίζοντας την επικαιρότητα της παρατήρησής του.

Η παρότρυνση για ιδιωτική ζωή και αξιοπρέπεια

Σε ένα άλλο σημείο της ανάρτησής του, ο Νίκος Καρανίκας επέλεξε να απευθύνει μια πιο προσωπική και άμεση παρότρυνση προς τον Αλέξη Τσίπρα. Με μια φράση που προκάλεσε συζητήσεις, τον κάλεσε να «άραξε με την οικογένεια σου και την ελάχιστη αξιοπρέπεια που σου έμεινε και ζήσε την ζωάρα σου».

Αυτή η δήλωση αποτελεί μέρος της ευρύτερης κριτικής που εκφράζει ο κ. Καρανίκας, αναδεικνύοντας μια πιθανή απογοήτευση ή διαφωνία με τις τρέχουσες επιλογές και τη δημόσια εικόνα του πρώην πρωθυπουργού, από την πλευρά ενός ανθρώπου που κάποτε βρισκόταν στον στενό του κύκλο.

Η αναδημοσίευση και η συμφωνία του Άδωνι Γεωργιάδη

Η ανάρτηση του Νίκου Καρανίκα δεν έμεινε μόνο στα όρια του δικού του λογαριασμού, αλλά έλαβε περαιτέρω διάσταση μέσω της αναδημοσίευσης από τον Άδωνι Γεωργιάδη. Ο Υπουργός όχι μόνο αναπαρήγαγε το κείμενο, αλλά εξέφρασε και τη σαφή και δημόσια συμφωνία του με τις απόψεις που διατυπώθηκαν.

Σχολιάζοντας το περιεχόμενο της ανάρτησης του κ. Καρανίκα, ο Άδωνις Γεωργιάδης έθεσε ένα ρητορικό ερώτημα: «Ποιος σοβαρός άνθρωπος μπορεί να διαφωνήσει με όσα γράφει στην ανάρτησή του αυτή ο κ. Νίκος Καρανίκας;». Η κίνηση αυτή του κ. Γεωργιάδη υπογραμμίζει μια απρόσμενη σύγκλιση απόψεων μεταξύ δύο προσώπων που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, όσον αφορά την κριτική που ασκήθηκε στον Αλέξη Τσίπρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki