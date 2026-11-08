Ο Γκάντι Άιζενκοτ έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο Ισραήλ

Σε τροχιά ανατροπής εισέρχεται το πολιτικό σκηνικό στο Ισραήλ, καθώς ο Πρόεδρος της χώρας, Ισαάκ Χέρτσογκ, ανέθεσε επισήμως την Κυριακή (8/11) στον ηγέτη του κόμματος Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια ενδεχόμενη αλλαγή στην πρωθυπουργία και θέτει υπό αμφισβήτηση την παραμονή του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην εξουσία.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος είναι επίσης πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, έχει πλέον στη διάθεσή του 28 ημέρες, έως τις 6 Δεκεμβρίου, προκειμένου να εξασφαλίσει τις απαραίτητες κοινοβουλευτικές συμμαχίες. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο Πρόεδρος μπορεί να του χορηγήσει παράταση έως και 14 ημερών, δίνοντας επιπλέον χρόνο για τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η επίσημη ανάθεση και η προθεσμία

Η επίσημη ανάθεση της εντολής πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου, στην Προεδρική Κατοικία, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου πολιτικών διαβουλεύσεων στο Ισραήλ. Ο Γκάντι Άιζενκοτ, ως επικεφαλής του κόμματος Γιασάρ, καλείται να διαμορφώσει ένα κυβερνητικό σχήμα που θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις τρέχουσες προκλήσεις.

Η προθεσμία των 28 ημερών είναι κρίσιμη για τον Άιζενκοτ, καθώς θα πρέπει να συγκεντρώσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η δυνατότητα παράτασης των 14 ημερών προσφέρει μια μικρή ανάσα, αλλά ο χρόνος πιέζει για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης.

Το μήνυμα του Προέδρου Χέρτσογκ

Κατά την επίσημη τελετή ανάθεσης της εντολής, ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη το Ισραήλ να αποκτήσει μια σταθερή κυβέρνηση, ικανή να αντιμετωπίσει τις σοβαρές προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά στη χώρα. «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Κράτος του Ισραήλ είναι τεράστιες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «ορισμένες απαιτούν επείγουσα και άμεση αντιμετώπιση. Το Κράτος του Ισραήλ χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία θα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές σε βάθος χρόνου».

Ο Πρόεδρος Χέρτσογκ κάλεσε παράλληλα τις πολιτικές δυνάμεις «να τείνουν χείρα συνεργασίας, να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για την ενότητα του λαού και να επιδιώξουν τον σχηματισμό της καλύτερης και σταθερότερης δυνατής κυβέρνησης για τον λαό του Ισραήλ». Απευθυνόμενος προσωπικά στον Άιζενκοτ, εξέφρασε την προσδοκία να σχηματίσει «μια κυβέρνηση που θα υπηρετεί ολόκληρο τον λαό, τόσο εκείνους που τη στηρίζουν όσο και εκείνους που δεν τη στηρίζουν, και θα αποτελεί υπεύθυνο και έντιμο σημείο αναφοράς για όλους τους κοινωνικούς τομείς, τις θρησκείες, τους τρόπους ζωής και τις κοσμοθεωρίες». Ευχήθηκε επίσης «ολόψυχα όποια κυβέρνηση σχηματιστεί να οδηγήσει στην ενότητα, τη σύνδεση και την επούλωση των πληγών μεταξύ όλων των τμημάτων του έθνους».

Η απάντηση του Γκάντι Άιζενκοτ και οι προκλήσεις

Αποδεχόμενος την εντολή, ο Γκάντι Άιζενκοτ δήλωσε ότι στέκεται «με βαθιά αίσθηση καθήκοντος και σαφή επίγνωση της βαριάς ευθύνης και του βάρους που πέφτει στους ώμους μου. Μαζί μου και μπροστά στα μάτια μου στέκονται όλοι οι πολίτες του Ισραήλ». Επανέλαβε την πρότασή του για τον σχηματισμό «κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης», τονίζοντας ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτηθούν «δημιουργικές και ασυνήθιστες πολιτικές κινήσεις».

Ο ηγέτης του κόμματος Γιασάρ ανέφερε ότι το Ισραήλ «βρίσκεται σε μια δύσκολη και μοιραία περίοδο έκτακτης ανάγκης. Τα μέτωπα του πολέμου παραμένουν ανοιχτά… ταυτόχρονα, βρισκόμαστε εν μέσω μιας καταστροφικής διπλωματικής κρίσης». Υπογράμμισε τη δέσμευσή του «να ηγηθώ της συγκρότησης μιας κυβέρνησης εθνικής ανάγκης», προσθέτοντας ότι αυτό «θα απαιτήσει δημιουργικές και έκτακτες πολιτικές κινήσεις».

Έκκληση για ενότητα και συνεργασία

Ο Γκάντι Άιζενκοτ απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές παρατάξεις, δηλώνοντας ότι η πόρτα του παραμένει ανοιχτή «ολόψυχα και με ειλικρινή προθυμία, για οποιονδήποτε αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα της στιγμής και είναι έτοιμος να προβεί σε μια θαρραλέα πράξη για χάρη του Κράτους του Ισραήλ».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην έκκληση που είχε απευθύνει το Σάββατο (7/11) ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας. «Για μένα, η ενότητα δεν είναι πολιτικό διαπραγματευτικό χαρτί ούτε ένα κενό τέχνασμα, αλλά υπέρτατη αξία που εκφράζει μια πραγματική και αγνή συνεργασία», ανέφερε ο Άιζενκοτ. Συμπλήρωσε ότι «εάν πράγματι τα μέλη του Λικούντ και του Θρησκευτικού Σιωνισμού πιστεύουν ότι αυτή είναι η ώρα της ενότητας, όπως δήλωσαν ενώπιον του Προέδρου, δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν λόγο γι». Τέλος, τόνισε ότι «το Ισραήλ δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει χρόνο ή να επαναλαμβάνει ατελείωτους εκλογικούς κύκλους».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos