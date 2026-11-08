Ο πρωθυπουργός στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών: Προτεραιότητα η επιστροφή όλων των κειμηλίων

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, με αφορμή την επιστροφή κειμηλίων μεγάλης αξίας που είχαν αφαιρεθεί το 1917. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της προσπάθειας για την ανάκτηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ο αγώνας για την επιστροφή του συνόλου των κειμηλίων που εκλάπησαν σε ταραγμένους καιρούς θα αποτελεί για τον ίδιο μία διαρκή προτεραιότητα. Χαρακτήρισε την επιστροφή των συγκεκριμένων κειμηλίων ως ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αυτό θα έχει συνέχεια.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού και οι δηλώσεις του

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αντιφώνησή του προς την ηγουμένη Φεβρωνία, δήλωσε πως δεν αισθάνεται ότι προσέρχεται στο μοναστήρι ως ευεργέτης. Αντιθέτως, ανέφερε ότι προσέρχεται ως ένας ταπεινός προσκυνητής ο οποίος απλά επιτέλεσε το καθήκον του, που του άρμοζε βάσει του διακριτού του ρόλου.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι με την επιστροφή των κειμηλίων αποκαταστάθηκε μια ιστορική «ανορθογραφία» και μια ιστορική αδικία. Τα κειμήλια αυτά είχαν κλαπεί από τους Βούλγαρους κατακτητές πριν από έναν και πλέον αιώνα. Εξέφρασε τη χαρά του και τη συμμετοχή του στη μεγάλη χαρά της Αδελφότητας, αλλά και των χιλιάδων προσκυνητών που προσέρχονται σε αυτό το τόσο σημαντικό μοναστήρι, όχι μόνο για τη Μακεδονία αλλά και για ολόκληρη την Ορθοδοξία.

Τα κειμήλια που επέστρεψαν στη Μονή

Τα κειμήλια που επιστράφηκαν στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών είναι δύο εξαιρετικής τέχνης ασημένια ριπίδια. Τα ριπίδια αυτά φέρουν βυζαντινά περίκλειστα σμάλτα και αποτελούν δωρεά του αειμνήστου Μητροπολίτη Σερρών Γενναδίου, ο οποίος είχε διατελέσει και Ηγούμενος της Μονής.

Για την υποδοχή των κειμηλίων, τελέστηκε δοξολογία εντός της Μονής. Μετά την τελετή, τα ριπίδια τοποθετήθηκαν στον ειδικά ετοιμασμένο χώρο της Ιεράς Μονής, όπου πλέον φυλάσσονται.

Η ξενάγηση και η ιστορία της Μονής

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στη Μονή από την ηγουμένη Φεβρωνία και τις μοναχές. Ενημερώθηκε εκτενώς για τη μακρά ιστορία του μοναστηριού, καθώς και για το σημαντικό έργο που επιτελείται εκεί.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε επίσης για τα εκτεταμένα έργα αποκατάστασης που ολοκληρώθηκαν την τελευταία τριετία. Αυτά τα έργα αφορούσαν την αποκατάσταση τμημάτων του συγκροτήματος που είχαν πληγεί από πυρκαγιά το 2010. Επιπλέον, είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το Καθολικό της Μονής, το οποίο χρονολογείται από τον 14ο αιώνα, καθώς και τις αίθουσες που φιλοξενούν τα κειμήλια και τη βιβλιοθήκη της Μονής.

Οι συνοδοί του πρωθυπουργού

Τον πρωθυπουργό στην επίσκεψή του συνόδευαν αρκετοί επίσημοι. Μεταξύ αυτών ήταν ο Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. κ. Θεολόγος, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, και ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου.

Επίσης, παρόντες ήταν ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, καθώς και οι βουλευτές Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis