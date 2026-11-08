ΚΚΕ: «Γελοίο να βαφτίζει ο πρωθυπουργός ελάφρυνση τη θηλιά των funds στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά»

Το ΚΚΕ προχώρησε σε σχολιασμό της κυριακάτικης ανάρτησης του πρωθυπουργού, εκφράζοντας έντονες διαφωνίες και χαρακτηρίζοντας ορισμένες από τις αναφορές του ως «γελοίες» και «εξοργιστικές». Η κριτική του κόμματος εστιάζει τόσο στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, όσο και σε ζητήματα που αφορούν το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Σκληρή κριτική για την «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών»

Στο σχόλιό του, το ΚΚΕ χαρακτήρισε «γελοίο» το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να παρουσιάζει ως απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας την παράταση της λεγόμενης «Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών». Το κόμμα υποστηρίζει ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν έχει γίνει αντιληπτή από καμία λαϊκή οικογένεια.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του ΚΚΕ, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, παρότι προβάλλεται ως μέτρο ανακούφισης, δεν έχει προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στους πολίτες που πλήττονται από το αυξημένο κόστος ζωής. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την άποψη του κόμματος ότι τα μέτρα που λαμβάνονται δεν έχουν απτό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Η «θηλιά» των funds και η «ελάφρυνση»

Παράλληλα με την κριτική για την ακρίβεια, το ΚΚΕ χαρακτήρισε «εξοργιστικό» το να βαφτίζεται «ελάφρυνση» η κατάσταση που βιώνουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Το κόμμα περιγράφει αυτή την κατάσταση ως μια «θηλιά» που έχει επιβληθεί στα νοικοκυριά από το κράτος, τις τράπεζες και τα funds.

Η αναφορά σε «θηλιά» τονίζει την πίεση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με τα χρέη τους. Το ΚΚΕ εκφράζει την αντίθεσή του στην κυβερνητική ρητορική που παρουσιάζει ως ανακούφιση μια κατάσταση που, κατά την άποψή του, επιδεινώνει την οικονομική δυσπραγία των υπερχρεωμένων οικογενειών.

Το κόστος ζωής ως παγκόσμιο πρόβλημα και οι αιτίες του

Το ΚΚΕ αναφέρθηκε επίσης στο κόστος ζωής, υπογραμμίζοντας ότι αυτό αναδεικνύεται σε Νο 1 πρόβλημα σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο. Στο σχόλιό του, το κόμμα έκανε αναφορές σε γεγονότα όπως οι εκλογές στις ΗΠΑ και οι διαδηλώσεις εκατομμυρίων στο Παρίσι, καθώς και στην κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, το αυξημένο κόστος ζωής είναι αποτέλεσμα του «ιμπεριαλιστικού πολέμου» και της πολιτικής που στοχεύει στη στήριξη της «καπιταλιστικής κερδοφορίας». Το κόμμα υποστηρίζει ότι αυτές οι προτεραιότητες χαρακτηρίζουν όλες τις κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής, οδηγώντας στην επιβάρυνση των λαϊκών οικογενειών.

Ερωτήματα για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης

Ένα άλλο σημείο της κριτικής του ΚΚΕ αφορούσε το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Το κόμμα κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι σκόπιμα αφήνει αναπάντητο ένα βασικό ερώτημα σχετικά με το έργο αυτό. Το ερώτημα αφορά το αν έχει παρασχεθεί οποιασδήποτε μορφής ενημέρωση ή γνωστοποίηση από τη γαλλική εταιρεία στο τουρκικό κράτος.

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι μια τέτοια ενημέρωση θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα στο τουρκικό κράτος να διεκδικεί δικαιοδοσία. Επιπλέον, εκφράζει την ανησυχία ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, θέτοντας ζήτημα εθνικής σημασίας.

Οι ωφελούμενοι και οι κίνδυνοι από το έργο

Κλείνοντας την αναφορά του στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το ΚΚΕ τόνισε ότι από αυτό το έργο θα κερδίσουν μόνο οι εγχώριοι και ξένοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Το κόμμα υποστηρίζει ότι οι πολίτες δεν θα δουν όφελος, αλλά αντίθετα θα υποστούν τις αρνητικές συνέπειες.

Σύμφωνα με το σχόλιο του ΚΚΕ, ο λαός βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στην ενεργειακή φτώχεια, παράλληλα με τους μεγάλους κινδύνους που επωμίζεται. Η θέση αυτή υπογραμμίζει την άποψη του κόμματος ότι τα μεγάλα έργα συχνά εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα, αφήνοντας τους πολίτες εκτεθειμένους σε οικονομικές δυσκολίες και κινδύνους.

Με πληροφορίες από: Topontiki