Χάρης Δούκας: «Εξαπτέρυγο της κυβερνητικής πολιτικής η ηγεσία της ΚΕΔΕ» – «Θεσμικός κατήφορος» ανταπαντά ο Κυρίζογλου

Με εκατέρωθεν ανακοινώσεις συνεχίζεται η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Λάζαρου Κυρίζογλου. Η διαμάχη αυτή έχει ως αφετηρία την ένταση που προκλήθηκε το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2026, κατά τη λήξη του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες, αναδεικνύοντας ένα κλίμα πόλωσης στον χώρο της αυτοδιοίκησης.

Οι κατηγορίες της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα»

Η παράταξη «Αυτοδιοίκηση Τώρα», με επικεφαλής τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, προχώρησε σε ανακοίνωση στην οποία χαρακτηρίζει την ηγεσία της ΚΕΔΕ ως «εξαπτέρυγο της κυβερνητικής πολιτικής». Στην ανακοίνωση αυτή, η παράταξη του κ. Δούκα υποστηρίζει ότι η ηγεσία της ΚΕΔΕ «επιχειρεί σήμερα, χωρίς ίχνος ντροπής, να υπερασπιστεί τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της και την άρνησή της να διασφαλίσει το αδιάβλητο των ψηφοφοριών στο συνέδριο».

Επιπλέον, η παράταξη «Αυτοδιοίκηση Τώρα» δηλώνει πως η ηγεσία της ΚΕΔΕ «αισθάνεται προφανώς υπερήφανη για τις τραμπούκικες συμπεριφορές στελεχών της, κατά του Χάρη Δούκα και στελεχών της παράταξης μας, που είδε όλη η Ελλάδα μέσω των μέσων ενημέρωσης». Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είναι «απόλυτα εμφανές ότι η ηγεσία της ΚΕΔΕ επέλεξε καθαρά τον ρόλο του εξαπτέρυγου και του θλιβερού εταίρου της κυβερνητικής πολιτικής, που οδηγεί σε πλήρη αδιέξοδο τους Δήμους, εις βάρος της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Η παράταξη της αντιπολίτευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, με επικεφαλής τον δήμαρχο Αθηναίων, τονίζει τη σταθερή της πορεία «στον δρόμο της διεκδίκησης αυτού που μας ανήκει, σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος».

Η απάντηση του Λάζαρου Κυρίζογλου

Στις κατηγορίες της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα» ανταπάντησε με νέα ανακοίνωση ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου. Ο κ. Κυρίζογλου, ο οποίος είναι επίσης δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης και επικεφαλής της αυτοδιοικητικής παράταξης «Σύγχρονοι- Ισχυροί Δήμοι», δήλωσε πως «ο δήμαρχος της Αθήνας μέσα σε δύο μέρες κατάφερε με την απαράδεκτη κι αντιθεσμική συμπεριφορά του να ευτελίσει το θεσμό της αυτοδιοίκησης».

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κατηγόρησε τον κ. Δούκα ότι «πρώτα «βάφτισε» νοθεία την πολιτική του συντριβή, στην προσπάθεια του να μετατρέψει τη διαδικασία έκδοσης ψηφίσματος της ΚΕΔΕ, σε κομματική αντιπαράθεση». Αναφερόμενος στην κατηγορία περί «εξαπτέρυγου της κυβέρνησης», ο κ. Κυρίζογλου αντεπιτέθηκε, λέγοντας ότι ο κ. Δούκας «χρησιμοποιεί από την πρώτη μέρα που εξελέγη το Δήμο της Αθήνας και τον αυτοδιοικητικό θεσμό, ως όχημα για τη «μετάβαση» του στην κεντρική πολιτική σκηνή, με την αποτυχημένη προσπάθεια του να κερδίσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ».

Ο κ. Κυρίζογλου ξεκαθάρισε τη θέση του, δηλώνοντας: «Δεν θα τον ακολουθήσουμε στο θεσμικό του κατήφορο. Αλλά και δεν θα του επιτρέψουμε να μεταφέρει στην ΚΕΔΕ την τοξικότητα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Ως εδώ».

Το επεισόδιο στο συνέδριο της ΚΕΔΕ

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών πυροδοτήθηκε από την ένταση που σημειώθηκε κατά τη λήξη του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ, το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2026. Η παράταξη του Χάρη Δούκα αναφέρθηκε σε «τραμπούκικες συμπεριφορές στελεχών» της ηγεσίας της ΚΕΔΕ, οι οποίες στράφηκαν «κατά του Χάρη Δούκα και στελεχών της παράταξης μας».

Αυτές οι συμπεριφορές, σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα», έγιναν «ορατές σε όλη την Ελλάδα μέσω των μέσων ενημέρωσης», υπογραμμίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα και την έκταση του επεισοδίου. Η ένταση αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για την ανταλλαγή των σκληρών ανακοινώσεων που ακολούθησαν.

Συνέχιση της αντιπαράθεσης και οι θεσμικές προεκτάσεις

Η ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και του προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας διαμάχης που έχει λάβει πλέον θεσμικές διαστάσεις. Οι κατηγορίες περί «εξαπτέρυγου της κυβερνητικής πολιτικής» από τη μία πλευρά και οι αναφορές σε «θεσμικό κατήφορο» και «αντιθεσμική συμπεριφορά» από την άλλη, αναδεικνύουν ένα βαθύ ρήγμα στις σχέσεις των δύο πλευρών εντός του αυτοδιοικητικού θεσμού.

Η επιμονή της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα» στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της «σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος» και η κατηγορηματική άρνηση του κ. Κυρίζογλου να επιτρέψει τη μεταφορά της «τοξικότητας της κεντρικής πολιτικής σκηνής» στην ΚΕΔΕ, δείχνουν ότι η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί, με τις δύο πλευρές να διατηρούν τις σκληρές τους θέσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit