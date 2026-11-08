Η ιδρυτική συνεδρίαση της νέας Βουλής της Σερβίας στις 17 Νοεμβρίου

Η πρώην πρόεδρος της σερβικής Εθνοσυνέλευσης, Άνα Μπρνάμπιτς, συγκάλεσε την ιδρυτική συνεδρίαση του νέου κοινοβουλίου της Σερβίας για την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026, στις 10:00 το πρωί. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την επικύρωση των τελικών αποτελεσμάτων των εκλογών και την έγκριση της κατανομής των εδρών από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (RIK), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου.

Η κ. Μπρνάμπιτς, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, υπογράμμισε ότι με τη σύγκληση αυτή εκπληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έναρξη των εργασιών της νέας σύνθεσης της βουλής. Η ιδρυτική συνεδρίαση σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη μιας περιόδου 90 ημερών, εντός της οποίας θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Ημερομηνία και διαδικασία σύγκλησης

Η κ. Άνα Μπρνάμπιτς, ως πρώην πρόεδρος της σερβικής Εθνοσυνέλευσης, προχώρησε στη σύγκληση της ιδρυτικής συνεδρίασης για την 17η Νοεμβρίου 2026. Αυτή η κίνηση ακολουθεί την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (RIK) είχε επικυρώσει τα τελικά αποτελέσματα των πρόωρων βουλευτικών εκλογών, που διεξήχθησαν στις 25 Οκτωβρίου, και είχε εγκρίνει την κατανομή των εδρών στις 5 Νοεμβρίου. Μέχρι την εκλογή του νέου προέδρου της Εθνοσυνέλευσης, τη συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο γηραιότερος βουλευτής, ο καθηγητής Στόγιαν Ραντένοβιτς.

Η ατζέντα της ιδρυτικής συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της ιδρυτικής συνεδρίασης περιλαμβάνει έξι βασικά θέματα. Μεταξύ αυτών είναι η επικύρωση των εντολών των βουλευτών, ένα κρίσιμο βήμα για την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων τους. Θα ακολουθήσει η εκλογή του προέδρου και των αντιπροέδρων της Εθνοσυνέλευσης, θέσεις που καθορίζουν την ηγεσία και τη λειτουργία του κοινοβουλίου.

Επιπλέον, στην ατζέντα περιλαμβάνεται ο διορισμός του γενικού γραμματέα, καθώς και η εκλογή των μελών των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Τέλος, θα γίνει η εκλογή των μελών των μόνιμων διεθνών αντιπροσωπειών, οι οποίες εκπροσωπούν τη Σερβία σε διεθνείς οργανισμούς και διπλωματικές σχέσεις.

Η κατανομή των εδρών στη νέα Βουλή

Το νέο κοινοβούλιο της Σερβίας αποτελείται από 250 έδρες, οι οποίες κατανεμήθηκαν με βάση τα αποτελέσματα των πρόωρων βουλευτικών εκλογών της 25ης Οκτωβρίου. Στη νέα σύνθεση, ο συνδυασμός «Φοιτητική Λίστα – Οι Φοιτητές Νικούν» εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία, καταλαμβάνοντας 140 έδρες.

Ο συνασπισμός «Αλεξάνταρ Βούτσιτς – Ενωμένη Σερβία» έλαβε 103 έδρες. Στο κοινοβούλιο εισέρχονται επίσης εφτά βουλευτές που προέρχονται από κόμματα των εθνικών μειονοτήτων. Συγκεκριμένα, η «Συμμαχία των Ούγγρων της Βοϊβοντίνα – Μπάλιντ Πάστορ» και η «Αλβανική Συμμαχία» εξασφάλισαν από δύο έδρες η καθεμία. Από μία έδρα κατέλαβαν οι συνδυασμοί των Μουσουλμάνων, «Ρασίμ Λιάγιτς – Ανθρώπινα (SDP – CDP)», «SDA Σάντζακ – Φύλακες του Σάντζακ» και «Ουσάμε Ζούκορλιτς (SPP) – Κίνημα για την Ενοποίηση».

Επόμενα βήματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Με την ολοκλήρωση της ιδρυτικής συνεδρίασης του νέου κοινοβουλίου της Σερβίας, ξεκινά επίσημα η νόμιμη προθεσμία των 90 ημερών. Αυτή η περίοδος είναι καθοριστική για τις διαβουλεύσεις που θα οδηγήσουν στον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης της χώρας.

Οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να συνεργαστούν και να καταλήξουν σε συμφωνία για τη σύνθεση του νέου κυβερνητικού σχήματος εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των θεσμών και η πολιτική σταθερότητα.

Με πληροφορίες από: Newsit