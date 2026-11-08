Ο Κώστας Τσουκαλάς επικρίνει τον πρωθυπουργό για το ιδιωτικό χρέος και την ακρίβεια

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ασκώντας έντονη κριτική. Ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε πως ο πρωθυπουργός επιλέγει τις αναρτήσεις αντί να προσέλθει στη Βουλή για να απολογηθεί σχετικά με τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του στο ιδιωτικό χρέος. Τόνισε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν επιθυμεί τον διάλογο και φοβάται την πολιτική λογοδοσία.

Επικρίσεις για το ιδιωτικό χρέος και τους πλειστηριασμούς

Ο Κώστας Τσουκαλάς επέκρινε τον πρωθυπουργό για την πολιτική του στο ιδιωτικό χρέος, υποστηρίζοντας ότι αντί να λογοδοτήσει στη Βουλή, προτιμά τις αναρτήσεις. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Μητσοτάκης περηφανεύεται για το πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ», το οποίο, όπως ανέφερε, παρείχε φορολογική ασυλία στα funds και άνοιξε τον δρόμο για μαζικούς πλειστηριασμούς.

Ο κ. Τσουκαλάς πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός διαφημίζει τη μείωση των «κόκκινων» δανείων στις τράπεζες, αλλά ταυτόχρονα σιωπά για την εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους που έχει μεταφερθεί στα funds. Υπενθύμισε, επίσης, την απόσυρση του άρθρου 23, το οποίο χαρακτήρισε ως «κραυγαλέα ρύθμιση» σε βάρος των δανειοληπτών, και η οποία αποσύρθηκε υπό την πίεση του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή.

Η στάση του πρωθυπουργού και οι «μηχανισμοί προπαγάνδας»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί πως οι μηχανισμοί προπαγάνδας που έχει δημιουργήσει είναι επαρκείς για να εξαπατήσει την κοινωνία. Κατά τον κ. Τσουκαλά, ο πρωθυπουργός παραμένει κρυπτόμενος, εξυπηρετώντας τα funds μέσω ρυθμίσεων που θίγουν τους δανειολήπτες.

Στο πλαίσιο των επικρίσεων, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στη στάση του πρωθυπουργού απέναντι σε διεθνή ζητήματα. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης αρέσκεται να σχολιάζει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν έχει κανένα σχόλιο για τους «τραμπικούς» υπουργούς του, οι οποίοι πανηγύριζαν πριν από δύο χρόνια.

Το ζήτημα της ακρίβειας και οι μισθοί

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για «θράσος», αναφέροντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτοπαρουσιάζεται ως ο «γητευτής» του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής επικαλέστηκε την έκθεση της Eurostat, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα βρίσκεται προτελευταία σε μέσο μισθό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο κ. Τσουκαλάς, το ποσοστό του ελληνικού μέσου μισθού έχει υποχωρήσει σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παρά αυτή την κατάσταση, ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει πανηγυρικά ότι θα συνεχιστεί η «Εθνική Συμφωνία».

Ερωτήματα για τον ΦΠΑ

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο κ. Τσουκαλάς έθεσε ένα κρίσιμο ερώτημα προς την κυβέρνηση. Ζήτησε να απαντηθεί γιατί η μείωση του ΦΠΑ δεν μετακυλίεται στο ράφι για τα βασικά τρόφιμα, αλλά εφαρμόζεται μόνο σε όσα προϊόντα προτείνει η ίδια η κυβέρνηση για μείωση.

Με πληροφορίες από: News.gr