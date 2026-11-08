Ο πρωθυπουργός για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και την ακρίβεια: Παρατείνεται η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανασκόπηση του, αναφέρθηκε εκτενώς στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της ακρίβειας στο εκλογικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, ανακοίνωσε την παράταση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών στη χώρα μας, ενώ έκανε λόγο και για την πρόοδο του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, του Great Sea Interconnector. Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού κάλυψαν επίσης τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τη σημασία της εκλογής Ελληνοαμερικανών στο Κογκρέσο.

Η ακρίβεια ως βασική ανησυχία των ψηφοφόρων στις ΗΠΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως το κόστος ζωής αποτέλεσε μία από τις βασικές ανησυνίες των ψηφοφόρων κατά τις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αυτό το ζήτημα δεν είναι καθόλου άγνωστο στην Ελλάδα, καθώς η ακρίβεια συνεχίζει να ασκεί πίεση στα νοικοκυριά της χώρας.

Αυτή η πίεση παρατηρείται παρά τη βελτίωση αρκετών οικονομικών δεικτών που έχουν καταγραφεί. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου, καθώς επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Παράταση της εθνικής πρωτοβουλίας μείωσης τιμών

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ακρίβειας στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την παράταση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η πρωτοβουλία αυτή θα παραμείνει σε ισχύ έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Περιλαμβάνει περίπου 1.000 βασικά προϊόντα, τα οποία διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές, με έμφαση στα τρόφιμα που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τραπεζιού κάθε οικογένειας.

Παράλληλα με την παράταση της πρωτοβουλίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη συνέχιση των ελέγχων στην αγορά. Ο στόχος των ελέγχων αυτών είναι να διασφαλιστεί ότι οι ανακοινωθείσες μειώσεις τιμών εφαρμόζονται στην πράξη, προσφέροντας έτσι πραγματική ανακούφιση στους καταναλωτές.

Ελληνοαμερικανικές σχέσεις και το Κογκρέσο

Αναφορικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις διαθέτουν ισχυρά θεμέλια, τα οποία υπερβαίνουν τους εκλογικούς κύκλους. Χαρακτήρισε ως ευχάριστο γεγονός την εκλογή ή επανεκλογή Ελληνοαμερικανών στο Κογκρέσο.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή προσώπων, με τα οποία η ελληνική κυβέρνηση διατηρεί πολύ καλές σχέσεις, σε κρίσιμες επιτροπές που αφορούν την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Αυτό κρίνεται σημαντικό για τη χώρα μας, ειδικά σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσαν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας, καθώς επέφεραν αλλαγές στις πολιτικές ισορροπίες και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Προχωρά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Σχετικά με το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην έκδοση, την Παρασκευή, της άδειας εκτέλεσης εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου για τη διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου, γνωστή ως Great Sea Interconnector (GSI). Παράλληλα, εκδόθηκε και η σχετική navtex, σηματοδοτώντας σημαντικά βήματα για την προώθηση και υλοποίηση του έργου.

Ελλάδα και Κύπρος είναι οι χώρες που έχουν την αρμοδιότητα να αδειοδοτούν τις εργασίες των ερευνών για αυτό το έργο. Το GSI έχει χαρακτηριστεί ως έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, ενώ στην υλοποίησή του συμμετέχουν και γαλλικές εταιρείες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία έργων διασυνδεσιμότητας, όπως ο GSI. Τέτοιου είδους επενδύσεις ενισχύουν την ενεργειακή αυτάρκεια και την περιφερειακή συνεργασία και σταθερότητα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki