Κυριάκος Μητσοτάκης: Μηνύματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου και τις αμερικανικές εκλογές

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 8.11.26, έστειλε σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Στην ίδια ανασκόπηση, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στο αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών που διεξήχθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στην πίεση που ασκεί η ακρίβεια στα ελληνικά νοικοκυριά, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τα μέτρα που λαμβάνονται.

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου: Ένα έργο στρατηγικής σημασίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «Ελλάδα και Κύπρος είναι οι χώρες που αδειοδοτούν τις εργασίες των ερευνών για το καλώδιο», στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, γνωστό και ως Great Sea Interconnector (GSI), έχει χαρακτηριστεί ως έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του για την ευρύτερη περιοχή. Στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου συμμετέχουν και γαλλικές εταιρείες.

Την Παρασκευή, εκδόθηκε η άδεια εκτέλεσης εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου, συνοδευόμενη από τη σχετική navtex. Αυτά τα βήματα θεωρούνται κρίσιμα για την προώθηση και την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι έργα διασυνδεσιμότητας, όπως ο GSI, αποτελούν στρατηγικές επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή αυτάρκεια και την περιφερειακή συνεργασία και σταθερότητα. Παράλληλα, συμβάλλουν ενεργά στην ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο ρόλος Ελλάδας και Κύπρου στην αδειοδότηση

Η δήλωση του πρωθυπουργού περί της αποκλειστικής αρμοδιότητας Ελλάδας και Κύπρου στην αδειοδότηση των εργασιών των ερευνών για το καλώδιο, αναδεικνύει την κυριαρχία των δύο χωρών στην περιοχή. Αυτή η θέση είναι σημαντικό να γίνει απολύτως κατανοητή από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και χώρες, καθώς αφορά ένα έργο που έχει πολλαπλά οφέλη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμμετοχή γαλλικών εταιρειών στο έργο, σε συνδυασμό με τον χαρακτηρισμό του ως ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, ενισχύει περαιτέρω τον διεθνή χαρακτήρα και την υποστήριξη που λαμβάνει. Η στρατηγική του αξία δεν περιορίζεται μόνο στην ενεργειακή ασφάλεια, αλλά επεκτείνεται και στην ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας και σταθερότητας σε μια γεωπολιτικά ευαίσθητη περιοχή, προάγοντας την ειρήνη και την ασφάλεια.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις ενδιάμεσες εκλογές που διεξήχθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ότι αποτέλεσαν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας. Οι εκλογές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την αλλαγή των πολιτικών ισορροπιών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, γεγονός που παρακολουθείται με ενδιαφέρον διεθνώς.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις διαθέτουν ισχυρά θεμέλια και έχουν την ικανότητα να υπερβαίνουν τους εκλογικούς κύκλους, διατηρώντας τη σταθερότητά τους. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εκλογή ή επανεκλογή Ελληνοαμερικανών στο Κογκρέσο, γεγονός που θεωρείται ευχάριστο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στη συμμετοχή σε κρίσιμες επιτροπές για την άμυνα και την εξωτερική πολιτική προσώπων με τα οποία η ελληνική κυβέρνηση διατηρεί πολύ καλές σχέσεις. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας, ειδικά σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

Το κόστος ζωής και η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών

Επανερχόμενος στο αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι το κόστος ζωής αναδείχθηκε ως μία από τις βασικές ανησυχίες των ψηφοφόρων στις ΗΠΑ. Αυτή η ανησυχία, όπως τόνισε, δεν είναι καθόλου ξένη στην Ελλάδα, καθώς η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει σημαντικά τα νοικοκυριά, παρά τη βελτίωση που παρατηρείται σε αρκετούς οικονομικούς δείκτες.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας, η κυβέρνηση προχωρά στην παράταση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει περίπου 1.000 βασικά προϊόντα, τα οποία διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές, συμπεριλαμβανομένων και τροφίμων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τραπεζιού κάθε ελληνικής οικογένειας. Παράλληλα, συνεχίζονται εντατικά οι έλεγχοι στην αγορά, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές ενημερώνονται πλήρως και επωφελούνται από τις μειώσεις τιμών που εφαρμόζονται.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit