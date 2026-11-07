Τρεις αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση κατά βουλευτή της αντιπολίτευσης στη Γουατεμάλα

Τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους χθες Παρασκευή στη Γουατεμάλα, έπειτα από επίθεση ενόπλων που στόχευε βουλευτή της αντιπολίτευσης. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε μια περιοχή την οποία λυμαίνονται συμμορίες επιδιδόμενες κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο βουλευτής, Χούλιο Πορτίγιο, δεν υπέστη τραυματισμούς, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας.

Η αιματηρή επίθεση και η αντίδραση των αρχών

Η επίθεση διαπράχθηκε στο χωριό Ρίο Όντο, το οποίο βρίσκεται στην επαρχία Σακάπα, στην ανατολική Γουατεμάλα. Οι τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν από πυρά καθώς απέκρουαν «επίθεση» με στόχο «απευθείας» τον βουλευτή. Το υπουργείο Εσωτερικών της Γουατεμάλας επιβεβαίωσε τα γεγονότα, σημειώνοντας ότι οι δράστες παραμένουν άγνωστοι.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των ενόπλων που ευθύνονται για τον θάνατο των αστυνομικών και την επίθεση κατά του πολιτικού προσώπου. Η περιοχή της Σακάπα, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, είναι γνωστή για την υψηλή εγκληματικότητα και την παρουσία οργανωμένων συμμοριών.

Ο στόχος της επίθεσης: Ο βουλευτής Χούλιο Πορτίγιο

Ο βουλευτής που δέχθηκε την επίθεση είναι ο Χούλιο Πορτίγιο, μέλος του αντιπολιτευόμενου κόμματος Εθνική Ενότητα Ελπίδας (UNE). Το συγκεκριμένο κόμμα ιδρύθηκε από την άλλοτε πρώτη κυρία της Γουατεμάλας, Σάντρα Τόρες. Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, ο κ. Πορτίγιο κατάφερε να βγει αλώβητος.

Η παρουσία του βουλευτή στην περιοχή και η επίθεση εναντίον του υπογραμμίζουν την επικινδυνότητα του περιβάλλοντος στην επαρχία Σακάπα. Η προστασία του κ. Πορτίγιο ήταν ευθύνη των τριών αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Η επαρχία Σακάπα στο επίκεντρο της εγκληματικότητας

Η επαρχία Σακάπα, όπου σημειώθηκε η επίθεση, θεωρείται περιοχή που ελέγχεται από το καρτέλ της οικογένειας Λορενσάνα. Αυτό το καρτέλ πιστεύεται ότι συνεργάζεται στενά με το ισχυρό μεξικανικό καρτέλ Σιναλόα, ενισχύοντας την παρουσία του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή. Οι συμμορίες που δρουν στην περιοχή επιδίδονται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών, γεγονός που καθιστά την περιοχή ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Η δράση των καρτέλ και των συμμοριών έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ανασφάλειας, με συχνά περιστατικά βίας. Η επίθεση κατά του βουλευτή και ο θάνατος των αστυνομικών αποτελούν ένα ακόμα δείγμα της σοβαρής κατάστασης που επικρατεί στην ανατολική Γουατεμάλα.

Προηγούμενα αιματηρά περιστατικά στην περιοχή

Η επαρχία Σακάπα δεν είναι άγνωστη σε αιματηρά περιστατικά. Μόλις πριν από λίγο καιρό, συγκεκριμένα την 27η Σεπτεμβρίου, οκτώ πολίτες δολοφονήθηκαν στην ίδια περιοχή. Οι αρχές είχαν αποδώσει τότε τις δολοφονίες σε συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών, αναδεικνύοντας τις ενδοσυμμοριακές διαμάχες ως πηγή βίας.

Τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας στην επαρχία Σακάπα αναδεικνύουν την ανάγκη για ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας. Η περιοχή παραμένει ένα πεδίο δράσης για εγκληματικές οργανώσεις, με σοβαρές συνέπειες για την τοπική κοινωνία και την ασφάλεια των πολιτών και των αξιωματούχων.

Με πληροφορίες από: Topontiki