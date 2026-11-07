Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στο στόχαστρο για κομματικό βίντεο με πόρους του Πενταγώνου

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες για πιθανή παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Οι κατηγορίες προέκυψαν μετά τη χρήση προσωπικού και πόρων του Πενταγώνου για την παραγωγή ενός κομματικού βίντεο. Το συγκεκριμένο βίντεο περιείχε επιθέσεις κατά των Δημοκρατικών, ενώ παράλληλα υπερασπιζόταν το έργο του ίδιου του υπουργού.

Η υπόθεση αυτή προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες πιέσεις που δέχεται ο Πιτ Χέγκσεθ, με την επόμενη εβδομάδα να θεωρείται κρίσιμη, καθώς ενδέχεται να διεξαχθεί ψηφοφορία για την παραπομπή του. Παρά τις εξελίξεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την υποστήριξή του προς τον υπουργό Πολέμου.

Οι κατηγορίες για παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον Πιτ Χέγκσεθ αφορούν τη χρήση ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιων πόρων του Πενταγώνου. Αυτά τα μέσα χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ενός βίντεο με σαφές κομματικό περιεχόμενο. Το βίντεο αυτό όχι μόνο επιτίθετο στους Δημοκρατικούς, αλλά αποσκοπούσε και στην υπεράσπιση του έργου του υπουργού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, κυβερνητικοί εποπτικοί φορείς έχουν επισημάνει ότι αυτή η παραγωγή ενδέχεται να παραβιάζει ομοσπονδιακούς περιορισμούς. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν την προπαγάνδα και την άσκηση πίεσης (lobbying), καθώς και συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου Χατς. Οι εποπτικοί φορείς εξετάζουν ενδελεχώς εάν η συγκεκριμένη ενέργεια εμπίπτει στους περιορισμούς της ομοσπονδιακής νομοθεσίας.

Ο νόμος Χατς και οι περιορισμοί του

Ο νόμος Χατς, ο οποίος θεσπίστηκε το 1939, αποτελεί ένα σημαντικό νομικό πλαίσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος σκοπός του είναι να περιορίζει την ανάμειξη στελεχών της εκτελεστικής εξουσίας σε κομματικές και προεκλογικές δραστηριότητες. Αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους, διασφαλίζοντας την αμεροληψία της δημόσιας διοίκησης.

Οι καταγγελίες κατά του Πιτ Χέγκσεθ εξετάζονται υπό το πρίσμα αυτού του νόμου, καθώς η χρήση πόρων του Πενταγώνου για ένα κομματικό βίντεο εγείρει ερωτήματα σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του νόμου Χατς. Η εφαρμογή του νόμου αποσκοπεί στην αποτροπή της χρήσης κυβερνητικών πόρων για πολιτικούς ή κομματικούς σκοπούς.

Πιέσεις και ενδεχόμενη ψηφοφορία παραπομπής

Η υπόθεση του κομματικού βίντεο προστίθεται στις ήδη υφιστάμενες πιέσεις που δέχεται ο υπουργός Πολέμου. Οι πιέσεις αυτές έχουν ενταθεί, και την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να διεξαχθεί ψηφοφορία για την παραπομπή του. Η κατάσταση αυτή υποδηλώνει μια κλιμάκωση των εξελίξεων γύρω από το πρόσωπο του Χέγκσεθ.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι υπάρχει οργή μεταξύ των Ρεπουμπλικανών για τον Πιτ Χέγκσεθ, με σχέδια για την καθαίρεσή του να βρίσκονται στο προσκήνιο. Η εκλογική συντριβή των Ρεπουμπλικανών φέρεται να έχει οδηγήσει σε εσωτερικές εντάσεις στο Πεντάγωνο, με την ηγεσία του στρατού να βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο.

Η στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ στον Χέγκσεθ

Παρά τις νέες καταγγελίες και τις πιέσεις που δέχεται ο Πιτ Χέγκσεθ, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Παρασκευή τη στήριξή του στον υπουργό Πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Χέγκσεθ, ενώ βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Στην απάντησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον υπουργό Πολέμου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχει κάνει φανταστική δουλειά». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σταθερή υποστήριξη του προέδρου προς τον Χέγκσεθ, παρά τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για τους στρατηγούς

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του για τον Πιτ Χέγκσεθ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στον αριθμό των στρατηγών που υπήρχαν στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο αριθμός των στρατηγών ήταν μεγαλύτερος ακόμη και από την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Αυτή η παρατήρηση έγινε κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης στο Οβάλ Γραφείο, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο στις δηλώσεις του προέδρου σχετικά με την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis