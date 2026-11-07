Η σιωπή των «τραμπικών» μετά την ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

Αιδήμονα σιωπή τήρησαν την Τετάρτη στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η στάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τους πανηγυρισμούς τους το 2024, όταν είχαν εκφράσει δημοσίως την ικανοποίησή τους για τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Τότε, τα ίδια στελέχη ορκίζονταν στις πολιτικές του Ρεπουμπλικανού, ιδιαίτερα όσον αφορά την αντιμετώπιση της λεγόμενης «woke ατζέντας» και του μεταναστευτικού ζητήματος.

Οι απώλειες του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέστη σημαντικές απώλειες στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές, καθώς, σύμφωνα με τις πηγές, «έφαγε πολύ ξύλο». Η ήττα αυτή ήταν ιδιαίτερα αισθητή σε παραδοσιακά «κάστρα» του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, όπως το Τέξας και το Κάνσας, τα οποία χάθηκαν. Το αποτέλεσμα των εκλογών χαρακτηρίστηκε ως ένα «μπλε τσουνάμι» που σάρωσε τη Γερουσία, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και διάφορες Πολιτείες.

Η έκταση της ήττας οδήγησε σε εσωτερικές αντιδράσεις εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Πλέον, στελέχη του ίδιου του κόμματος δείχνουν τον Ντόναλντ Τραμπ ως τον προσωπικά υπεύθυνο για το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα. Η αποτυχία του να διατηρήσει την επιρροή του σε κρίσιμες περιοχές και θεσμούς έχει προκαλέσει προβληματισμό και αναζήτηση ευθυνών.

Οι προηγούμενες δηλώσεις και η σημερινή σιωπή

Η σιωπή που παρατηρήθηκε την Τετάρτη από τα κυβερνητικά στελέχη και εκείνα της Νέας Δημοκρατίας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την προηγούμενη στάση τους. Το 2024, οι ίδιοι παράγοντες είχαν πανηγυρίσει δημοσίως τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στις πολιτικές του.

Εκείνη την περίοδο, τα στελέχη αυτά είχαν δηλώσει την πίστη τους στις αρχές και τις ενέργειες του Ρεπουμπλικανού προέδρου, ειδικά όσον αφορά την αντιμετώπιση της «woke ατζέντας» και των ζητημάτων που αφορούν το μεταναστευτικό. Η απουσία σχολίων μετά την πρόσφατη ήττα του Τραμπ υποδηλώνει μια αλλαγή στην προσέγγιση ή μια δυσκολία στην τοποθέτηση, δεδομένων των προηγούμενων δηλώσεων.

Οι αμφιλεγόμενες πολιτικές του Τραμπ και οι επιπτώσεις τους

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προχωρήσει σε ενέργειες που προκάλεσαν σημαντικές αντιδράσεις και είχαν παγκόσμιες επιπτώσεις. Ένα από τα ζητήματα που αναφέρονται είναι ο πόλεμος με το Ιράν, ο οποίος προκάλεσε παγκόσμια ενεργειακή κρίση και οδήγησε σε πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς.

Επιπλέον, οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ χαρακτηρίστηκαν ως «εκτός πραγματικότητας» και είχαν ως αποτέλεσμα να αδυνατίσουν ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Αναφορές γίνονται επίσης στις «κτηνωδίες των τραμπούκων της ICE», οι οποίοι φέρονται να δολοφόνησαν εν ψυχρώ Αμερικανούς πολίτες, μεταξύ άλλων.

Το βίντεο του Λευκού Οίκου με τον Τραμπ ως ήρωα videogame

Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, ένα βίντεο που είχε κυκλοφορήσει από τον Λευκό Οίκο παρουσίαζε τον Ντόναλντ Τραμπ ως ήρωα videogame. Το βίντεο αυτό συνοδευόταν από το μήνυμα «Ακόμα πρόεδρός σας», ενισχύοντας την εικόνα του Τραμπ ως μιας ισχυρής και αδιαμφισβήτητης φιγούρας.

Αυτή η προβολή της εικόνας του Τραμπ μέσω ενός βίντεο-παιχνιδιού αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο της επικοινωνιακής στρατηγικής που ακολουθούσε ο ίδιος και το επιτελείο του. Η χρήση τέτοιων μέσων αποσκοπούσε στη διατήρηση μιας συγκεκριμένης δυναμικής εικόνας προς το κοινό, ανεξαρτήτως των πολιτικών εξελίξεων.

Η αναμενόμενη «παρερμηνεία» των δηλώσεων

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και την αιδήμονα σιωπή των Ελλήνων αξιωματούχων, τίθεται το ερώτημα για το πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση. Το μόνο που μένει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, είναι να δηλώσουν ότι οι τότε πανηγυρικές δηλώσεις τους είχαν «παρερμηνευθεί».

Αυτή η πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να κλείσει τον κύκλο των αντιφάσεων που προέκυψαν από την αρχική τους υποστήριξη και τη σημερινή τους σιωπή. Η αναμενόμενη αυτή τοποθέτηση θα αποτελέσει έναν τρόπο να δικαιολογήσουν την αλλαγή στάσης τους απέναντι στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και τις πολιτικές του.

Με πληροφορίες από: Topontiki