Το υπουργείο Παιδείας ενεργοποιεί ελέγχους για το «Basketgate» και τις καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ

Το υπουργείο Παιδείας έχει ενεργοποιήσει τη διαδικασία ελέγχων, αποστέλλοντας οδηγίες σε Περιφερειακές και τοπικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από καταγγελίες της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) που αφορούν δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Οι καταγγελίες συνδέονται με το υπό διερεύνηση σκάνδαλο του «Basketgate», το οποίο φαίνεται να ανοίγει έναν ευρύτερο κύκλο ερευνών.

Οι έρευνες αυτές εκτείνονται από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης μέχρι τον σχολικό αθλητισμό και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται καταγγελλόμενες πρακτικές εικονικής φοίτησης μαθητών-αθλητών, χειραγώγησης σχολικών αγώνων και εξασφάλισης προνομιακής μοριοδότησης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Οι καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ στο επίκεντρο

Η ΟΙΕΛΕ είχε καταγγείλει αρχικά ότι τουλάχιστον τέσσερα ιδιωτικά σχολεία, που βρίσκονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, φέρονται να εμπλέκονται σε πρακτικές που συνδέονται με το σκάνδαλο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσε η Ομοσπονδία από εκπαιδευτικούς, γονείς και πολίτες, ορισμένα εκπαιδευτήρια προσέλκυαν ταλαντούχους νεαρούς αθλητές από ολόκληρη τη χώρα.

Οι υποσχέσεις που φέρονταν να δίνονταν στους μαθητές-αθλητές περιλάμβαναν ουσιαστικά φοίτηση χωρίς υποχρέωση παρακολούθησης μαθημάτων. Αυτές οι πρακτικές, εφόσον επιβεβαιωθούν, θα αναδείξουν ένα σοβαρό πρόβλημα διαφάνειας και ισονομίας στον χώρο της εκπαίδευσης, με άμεσες επιπτώσεις για χιλιάδες υποψηφίους που διεκδικούν μια θέση στα πανεπιστήμια.

Ο μηχανισμός των διακρίσεων και η μοριοδότηση

Ο φερόμενος στόχος αυτών των πρακτικών ήταν η συγκρότηση ισχυρών σχολικών ομάδων, οι οποίες θα μπορούσαν να κατακτήσουν διακρίσεις σε πανελλήνιες ή διεθνείς διοργανώσεις. Οι διακρίσεις αυτές, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν πρόσθετη μοριοδότηση ή ειδικά ευεργετήματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εάν οι ισχυρισμοί αυτοί αποδειχθούν αληθείς, το ζήτημα υπερβαίνει κατά πολύ τη χειραγώγηση ενός απλού αγώνα. Αγγίζει τον ίδιο τον μηχανισμό πρόσβασης στα πανεπιστήμια, καθώς θα μπορούσε να σημαίνει ότι ορισμένοι υποψήφιοι αποκτούσαν αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι μαθητών που συμμετείχαν κανονικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, βασιζόμενοι αποκλειστικά στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.

Συνεργασίες με μάνατζερ και διεύρυνση σε άλλα αθλήματα

Η Ομοσπονδία περιγράφει επίσης καταγγελλόμενες συνεργασίες σχολείων με αθλητικούς συλλόγους, παράγοντες και μάνατζερ. Αυτοί οι εμπλεκόμενοι φέρονται να κατεύθυναν μαθητές προς συγκεκριμένα εκπαιδευτήρια, ενισχύοντας έτσι τις σχολικές ομάδες και διευκολύνοντας την επίτευξη των επιθυμητών αθλητικών διακρίσεων.

Ακόμη πιο σοβαρή είναι η καταγγελία της ΟΙΕΛΕ ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο μπάσκετ. Κατά την Ομοσπονδία, ομοσπονδίες λιγότερο δημοφιλών αθλημάτων φέρονται να οργάνωναν πανελλήνιες διοργανώσεις με εικονικές ομάδες. Σκοπός αυτών των πρακτικών ήταν η δημιουργία των προϋποθέσεων για την εξασφάλιση αθλητικών διακρίσεων και, κατ’ επέκταση, πρόσθετων μορίων για τους συμμετέχοντες μαθητές.

Η ενεργοποίηση των ελέγχων και οι συνέπειες

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο πόρισμα που να επιβεβαιώνει τις καταγγελίες ή να καταλογίζει ευθύνες σε συγκεκριμένα σχολεία και πρόσωπα. Ωστόσο, η νεότερη εξέλιξη, σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, είναι ότι το υπουργείο Παιδείας έχει ενεργοποιήσει τη διαδικασία των ελέγχων.

Η διερεύνηση αυτών των ισχυρισμών είναι κρίσιμη, καθώς, εάν αποδειχθούν, θα αναδείξουν ένα σοβαρό πρόβλημα διαφάνειας και ισονομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι ενέργειες του υπουργείου Παιδείας στοχεύουν στη διαλεύκανση των καταγγελιών και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον σχολικό αθλητισμό και στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Με πληροφορίες από: Topontiki