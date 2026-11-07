Η συντριβή του τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές και οι εσωτερικές ανατροπές

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συνιστούν ένα προσωπικό Βατερλώ για τον Ντόναλντ Τραμπ και την πολιτική του. Ο Τραμπ είχε μετατρέψει την αναμέτρηση σε προσωπικό δημοψήφισμα, καλώντας τους ψηφοφόρους να στηρίξουν τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους «σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο». Ωστόσο, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια συντριβή που ανατρέπει πλήρως τους συσχετισμούς ισχύος στην Ουάσινγκτον, καθώς η αμερικανική κοινωνία απέρριψε εκκωφαντικά την πολιτική του Λευκού Οίκου, φέρνοντας μια από τις μεγαλύτερες εκλογικές ανατροπές των τελευταίων δεκαετιών.

Η επικράτηση των δημοκρατικών στη γερουσία

Στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί κατάφεραν μια θεαματική ανατροπή, εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία με 54 έδρες έναντι 44 των Ρεπουμπλικανών. Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται με αγωνία στις Πολιτείες του Μισισίπι και της Αλάσκας, όπου το αποτέλεσμα παραμένει αμφίρροπο.

Αυτή η επιτυχία των Δημοκρατικών είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς κατάφεραν να αποσπάσουν επτά παραδοσιακά «κόκκινες» Πολιτείες από το Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά τα αποτελέσματα.

Η ισχυρή πλειοψηφία στη Βουλή των αντιπροσώπων

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου το Δημοκρατικό Κόμμα εξασφάλισε την ισχυρότερη πλειοψηφία του από το 2008. Μέχρι στιγμής, έχουν κατοχυρώσει 253 έδρες, έναντι 157 των Ρεπουμπλικανών.

Η ανατροπή αυτή περιλαμβάνει πάνω από 40 «κόκκινες» έδρες που πέρασαν στον έλεγχο των Δημοκρατικών, ενώ εκκρεμεί ακόμη η ολοκλήρωση της καταμέτρησης σε επιπλέον 25 εκλογικές περιφέρειες, κάτι που ενδέχεται να διευρύνει περαιτέρω το προβάδισμα.

Τα αίτια της δημοκρατικής ανόδου

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβεται μια βαθύτερη, δομική μετατόπιση στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Τα μεγαλύτερα πολιτικά κέρδη καταγράφονται στις σοσιαλδημοκρατικές και αριστερές πτέρυγες των Δημοκρατικών. Υποψήφιοι με ισχυρά λαϊκά ερείσματα, οι οποίοι διατύπωσαν έναν καθαρό και ενοποιητικό λόγο, καθώς και σαφή ταξική μεροληψία, κέρδισαν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που στο παρελθόν στήριζαν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι υποψήφιοι αυτοί έθεσαν στο επίκεντρο τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά και μεσαία στρώματα της αμερικανικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στο δυσβάσταχτο κόστος ζωής, με τον υψηλό πληθωρισμό και την ακρίβεια να εξανεμίζουν την αγοραστική δύναμη των «εργαζόμενων οικογενειών», όπως τις περιγράφει ο Μπέρνι Σάντερς. Επίσης, έδωσαν έμφαση στη στεγαστική κρίση, με τα απλησίαστα ενοίκια και τις απαγορευτικές τιμές κατοικίας, καθώς και στην ανάγκη για προστασία και επέκταση του Medicare απέναντι στις διαρκείς προσπάθειες περικοπών των Ρεπουμπλικανών. Τέλος, τόνισαν την ανάγκη να τελειώσουν οι πόλεμοι, ώστε να κοπάσει η ενεργειακή κρίση και να επιστρέψουν οι Αμερικανοί στρατιώτες στα σπίτια τους.

Η νέα πραγματικότητα για την προεδρία τραμπ

Παρόλο που ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αποδέχεται τα αποτελέσματα των εκλογών, η Προεδρία του εισέρχεται πλέον οριστικά σε κατάσταση αποδρομής, γνωστή και ως «lame duck». Έχοντας χάσει τον έλεγχο και των δύο νομοθετικών σωμάτων, η εκτελεστική του εξουσία απογυμνώνεται σημαντικά, καθιστώντας δυσχερή την υλοποίηση της ατζέντας του.

Από την 1η Ιανουαρίου, όταν αναλάβει τα καθήκοντά του το νέο Κογκρέσο, η Δημοκρατική πλειοψηφία θα έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει νομοθετικά κάθε συντηρητική πρωτοβουλία ή αμφιλεγόμενο διάταγμα που προέρχεται από τον Λευκό Οίκο. Επιπλέον, θα μπορεί να ασκήσει αυστηρό κοινοβουλευτικό έλεγχο για κάθε αντισυνταγματική ή αυθαίρετη απόφαση που ενδεχομένως επιβλήθηκε κατά τα τελευταία δύο χρόνια της διακυβέρνησης.

Διεθνείς προεκτάσεις

Το εκλογικό αποτέλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν αναμορφώνει μόνο την εσωτερική ατζέντα της χώρας, αλλά προκαλεί και ευρύτερες διεθνείς γεωπολιτικές προεκτάσεις. Η αλλαγή των συσχετισμών ισχύος στην Ουάσινγκτον αναμένεται να επηρεάσει τις σχέσεις και τις πολιτικές αποφάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο για τη διεθνή σκηνή.

Με πληροφορίες από: Topontiki