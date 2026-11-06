Ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε σε χρηματοδοτήσεις άνω των 4 δισ. ευρώ για τους δήμους από το 2019

Στις χρηματοδοτικές παρεμβάσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης αναφέρθηκε ο υπουργός, Σταύρος Παπασταύρου. Κατά την ομιλία του στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ο κ. Παπασταύρου τόνισε την έμφαση που δίνεται στη διαχείριση αποβλήτων, την ενεργειακή αναβάθμιση, τις υποδομές ύδρευσης και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και η αύξηση της χρηματοδότησης

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε τη σημασία των δήμων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυροί και αποτελεσματικοί δήμοι. Στους δήμους συναντώνται η Πολιτεία με τον Πολίτη και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης με την καθημερινή πράξη».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε και ο πρωθυπουργός, η ετήσια χρηματοδότηση των δήμων έχει ανέλθει στα 3 δισ. ευρώ το 2026, καταγράφοντας αύξηση 67% σε σύγκριση με το 2019. Αναγνωρίζοντας την επιβάρυνση που προκαλεί η αύξηση του λειτουργικού κόστους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική τεκμηριωμένη μελέτη της ΚΕΔΕ, ο κ. Παπασταύρου παρουσίασε σειρά παρεμβάσεων που προωθεί το ΥΠΕΝ για την οικονομική ενίσχυση των δήμων και την υλοποίηση έργων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αναβάθμισης.

Νέες χρηματοδοτήσεις για ανακύκλωση και υποδομές ύδρευσης

Ειδικότερα, ο υπουργός ανακοίνωσε τη διάθεση 325 εκατ. ευρώ μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Τα κονδύλια αυτά προορίζονται για έργα ανακύκλωσης και χωριστής συλλογής αποβλήτων, με τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης να προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου του 2026.

Παράλληλα, εντός του Νοεμβρίου προβλέπεται η διάθεση 240 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας στην εξυγίανση των οικονομικών τους.

Ενεργειακή αυτονομία και αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων

Στον τομέα της ενεργειακής αυτονομίας των δήμων, προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους 50 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την προμήθεια συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, δηλαδή μπαταριών, με στόχο την αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης.

Επιπλέον, περισσότερα από 210 εκατ. ευρώ διατίθενται μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων. Πρόκειται για τα προγράμματα «Φοίβος», «Αθηνά» και «Ηλέκτρα», τα οποία αποσκοπούν στην ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και του λειτουργικού κόστους.

Έργα σε εξέλιξη με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Το συνολικό ύψος αυτών των έργων ανέρχεται στα 234 εκατ. ευρώ.

Από αυτά τα κονδύλια, 79 εκατ. ευρώ αφορούν αστικές αναπλάσεις, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής στις πόλεις. Επιπλέον, 30 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε 172 δήμους, ενισχύοντας την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές. Τέλος, προβλέπεται ειδική χρηματοδότηση 12,5 εκατ. ευρώ για 14 δήμους της Θεσσαλίας, υποστηρίζοντας τις τοπικές ανάγκες.

Με πληροφορίες από: Topontiki