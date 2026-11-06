Ο υπουργός ανάπτυξης ζητά νέα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής

Νέα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής πρόκειται να εισηγηθεί προς την κυβέρνηση ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η αισχροκέρδεια δεν θα γίνει αποδεκτή, ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε πως οι έλεγχοι στην αγορά θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Εισηγήσεις για νέα μέτρα και αυστηρές κυρώσεις

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά», δήλωσε ότι πέρα από τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από την κυβέρνηση για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, θα προτείνει τη λήψη «κάποιων ξεχωριστών μέτρων». Αυτά τα μέτρα, όπως ανέφερε, προετοιμάζονται σε συνεργασία με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή.

Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι οι επιχειρήσεις που παρανομούν θα βρεθούν αντιμέτωπες με αυστηρές κυρώσεις. Σκοπός των παρεμβάσεων αυτών είναι να παταχθεί η φοροδιαφυγή, ώστε οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να υπάρχουν, να λειτουργούν, να έχουν κέρδη και να πληρώνουν τους εργαζόμενους, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή λειτουργία της οικονομίας.

Η μάχη κατά της αισχροκέρδειας και οι ανατιμήσεις

Ο υπουργός Ανάπτυξης ξεκαθάρισε ότι, ενώ η Πολιτεία δεν μπορεί να καταπολεμήσει την κατακόρυφη αύξηση του κόστους, μπορεί να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή. Αναγνώρισε ότι κάποιες ανατιμήσεις στα προϊόντα θα υπάρξουν, ωστόσο υπογράμμισε ότι «ανατιμήσεις που θα σχετίζονται με αύξηση του ποσοστού κέρδους δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές αυτή την περίοδο».

Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός του νόμου. Οι δηλώσεις του Τάκη Θεοδωρικάκου εστιάζουν στην ανάγκη για διαφάνεια και δικαιοσύνη στην αγορά.

Οι επιπτώσεις των πολέμων στην παγκόσμια και ελληνική οικονομία

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε επίσης στις πολύ σοβαρές επιπτώσεις των πολέμων, επισημαίνοντας την ανάγκη να σταματήσουν. Στάθηκε στα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και το πώς επηρεάστηκαν από την οικονομία, τονίζοντας τον ρόλο της οικονομίας στο εκλογικό αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε χώρα. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι δύο πόλεμοι, και ιδιαίτερα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχουν πολύ σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην τσέπη των Αμερικανών πολιτών.

Πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αρνητικές αυτές επιπτώσεις επεκτείνονται και στην τσέπη όλων των Ευρωπαίων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων, καθώς και σε ολόκληρη τη γη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αβεβαιότητα που προκαλείται από τις συγκρούσεις αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα για τις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επιπλέον, το κόστος των προϊόντων πολλαπλασιάζεται, δημιουργώντας ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ακρίβειας στη ζωή των πολιτών.

Στην Ελλάδα, το πρόβλημα της ακρίβειας αντιμετωπίζεται με μια σειρά παρεμβάσεων, όπως ανέφερε ο υπουργός, επιβεβαιώνοντας την προσπάθεια της κυβέρνησης να διαχειριστεί τις οικονομικές προκλήσεις που προκύπτουν από το διεθνές περιβάλλον.

Απαντήσεις σε κριτική για τους ελέγχους στα σούπερ μάρκετ

Ερωτηθείς σχετικά με την κριτική της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Θεώνης Κουφονικολάκου, η οποία είχε δηλώσει ότι δεν έχει προκύψει κάτι ουσιαστικό για τους καταναλωτές από τις συναντήσεις με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ο υπουργός Ανάπτυξης απάντησε. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στους αυστηρούς ελέγχους που έχουν γίνει στην αγορά και υποστήριξε ότι είναι.

Με πληροφορίες από: Newsit