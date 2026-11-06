Ο Γκάντι Άιζενκοτ αισιόδοξος για κοινοβουλευτική πλειοψηφία και σχηματισμό κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης

Ο ηγέτης του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την παραλαβή της προεδρικής εντολής για τον σχηματισμό νέας εθνικής κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης. Η δήλωση αυτή έρχεται μετά από μετεκλογικές διαβουλεύσεις, κατά τις οποίες ο Άιζενκοτ παρουσίασε ένα δομημένο σχέδιο για την αντικατάσταση του απερχόμενου πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο ίδιος αναμένει να λάβει την επίσημη εντολή από τον Πρόεδρο του Κράτους την επόμενη εβδομάδα.

Διαβουλεύσεις και κοινοβουλευτική στήριξη

Ο Γκάντι Άιζενκοτ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα του ανατεθεί η εντολή για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης από τον Πρόεδρο του Κράτους εντός της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συντριπτική πλειοψηφία των νομοθετών υποστηρίζει μια άμεση μετάβαση της εξουσίας, με στόχο τη σταθεροποίηση του Ισραήλ εν μέσω της τρέχουσας κρίσης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Άιζενκοτ ανέφερε ότι οι διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Προεδρική Κατοικία αποκάλυψαν μια σαφή προτίμηση μεταξύ των νομοθετών για την αντικατάσταση της παρούσας κυβέρνησης. Η εικόνα αυτή, όπως τόνισε, δεν αφήνει περιθώρια για ασάφεια σχετικά με την επιθυμία για αλλαγή.

Η σαφής εικόνα της Κνεσέτ

Ο Γκάντι Άιζενκοτ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι διαβουλεύσεις στην Προεδρική Κατοικία αποκάλυψαν μια σαφή εικόνα που δεν αφήνει περιθώρια για ασάφεια: Η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Κνεσέτ υποστηρίζει την αλλαγή και τη θητεία μου ως πρωθυπουργού». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πεποίθησή του για την ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη στο πρόσωπό του.

Σε αντίθεση με την υποστήριξη προς τον Άιζενκοτ, μόνο 46 μέλη της Κνεσέτ εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη συνέχιση της θητείας του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στην πράξη, 74 μέλη της Κνεσέτ δεν έχουν εκφράσει την εμπιστοσύνη τους στη συνέχιση της θητείας του απερχόμενου πρωθυπουργού, κάτι που ο Άιζενκοτ θεωρεί ως σαφή ένδειξη της επιθυμίας για αλλαγή.

Το σχέδιο για εθνική κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης

Ο ηγέτης του κόμματος Yashar παρουσίασε λεπτομερώς ένα δομημένο σχέδιο για τον σχηματισμό εθνικής κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης. Το σχέδιο αυτό έχει ως βασικό στόχο την αντικατάσταση της απερχόμενης κυβέρνησης υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και την άμεση σταθεροποίηση της χώρας.

Η λογική του σχεδίου βασίζεται στην ταχεία ορκωμοσία μιας κυβέρνησης που θα αποτελείται αρχικά από τέσσερα Σιωνιστικά κόμματα, τα οποία ο Άιζενκοτ χαρακτήρισε ως «κόμματα αλλαγής και διόρθωσης». Πρόσθεσε ότι κάθε κόμμα και κάθε μέλος της Κνεσέτ που θα συμφωνήσει με τις τέσσερις βασικές αρχές του, θα μπορεί να ενταχθεί στην κυβέρνηση, είτε άμεσα είτε σταδιακά.

Οι προκλήσεις και η κρισιμότητα της κατάστασης

Ο Γκάντι Άιζενκοτ περιέγραψε την κατάσταση στο Ισραήλ ως «πραγματική, απτή και επικίνδυνη κατάσταση έκτακτης ανάγκης». Τόνισε ότι η παρούσα κυβέρνηση απειλεί, στο βασικότερο επίπεδο, την ύπαρξη της ισραηλινής δημοκρατίας. Αυτή η απειλή, όπως επεσήμανε, εκδηλώνεται ενώ οι ζώνες πολέμου παραμένουν ανοιχτές και υπόκεινται σε πολιτικές και προσωπικές ιδιοτροπίες.

Επιπλέον, ο Άιζενκοτ ανέφερε ότι το Ισραήλ βρίσκεται ήδη «εν μέσω ενός επικίνδυνου πολιτικού τσουνάμι». Αυτή η εκτίμηση υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεσες και αποφασιστικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα.

Η ανάγκη για σταθερή ηγεσία

Ο ηγέτης του κόμματος Yashar υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για την άμεση εγκαθίδρυση μιας σταθερής και υπεύθυνης ηγεσίας. Ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της πρωτοβουλίας είναι η αποφυγή ενός νέου εκλογικού γύρου, ο οποίος θα μπορούσε να επιτείνει την πολιτική αστάθεια. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να αποτραπεί η εδραίωση του απερχόμενου πρωθυπουργού Νετανιάχου στο γραφείο του.

Ο Άιζενκοτ χαρακτήρισε την πιθανή εδραίωση του Νετανιάχου ως «επικίνδυνη», προσθέτοντας ότι «είμαστε μάρτυρες των βαριών και δραματικών τιμών της, ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ημέρες». Κατά την άποψή του, η κατάσταση όπου ένας πρωθυπουργός σε μειοψηφία, ο οποίος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του λαού σε τόσο ακραίο βαθμό, συνεχίζει να λειτουργεί το σύστημα ασφαλείας και τις αρχές επιβολής του νόμου, είναι «επικίνδυνη και δεν πρέπει να συνεχιστεί ούτε για μία ημέρα».

Κλείνοντας, ο Γκάντι Άιζενκοτ επεσήμανε τη σοβαρότητα της παρούσας κατάστασης και την επείγουσα ανάγκη να αντικατασταθεί η απερχόμενη κυβέρνηση. Τόνισε πως αυτή η ενέργεια αποτελεί «την απόφαση του λαού» και είναι επιτακτική για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Ισραήλ, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Με πληροφορίες από: Topontiki