Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Εκδόθηκε NAVTEX για τις έρευνες του καλωδίου

Η Ελλάδα προχώρησε στην έκδοση NAVTEX, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, γνωστού ως GSI. Μετά την έκδοση αυτής της οδηγίας, το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» της εταιρείας Nexans, το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου, αναμένεται να αποπλεύσει άμεσα.

Προορισμός του σκάφους είναι η περιοχή κοντά στην Κάσο, όπου θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες έρευνας. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των αδειοδοτικών διαδικασιών από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 6 Νοεμβρίου 2026.

Η έκδοση της NAVTEX και ο σκοπός της

Η Ελλάδα προχώρησε στην έκδοση της προβλεπόμενης NAVTEX, ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η οδηγία αυτή εκδόθηκε με στόχο την επανεκκίνηση των ερευνών που αφορούν την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου του έργου GSI.

Οι έρευνες αυτές είναι κρίσιμες για την προετοιμασία του εδάφους και τη διασφάλιση της ομαλής εγκατάστασης του καλωδίου που θα ενώσει ενεργειακά τις δύο χώρες. Η έκδοση της NAVTEX αποτελεί ένα επίσημο σήμα προς τους ναυτιλλομένους για την έναρξη των συγκεκριμένων εργασιών στην καθορισμένη θαλάσσια περιοχή, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Το ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» ξεκινά τις εργασίες

Αμέσως μετά την έκδοση της NAVTEX, το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» βρίσκεται σε ετοιμότητα για να ξεκινήσει την αποστολή του. Το σκάφος, το οποίο ανήκει στην εταιρεία Nexans, βρίσκεται αυτή τη στιγμή ελλιμενισμένο στο λιμάνι του Ηρακλείου, αναμένοντας τον άμεσο απόπλου του.

Το «Abeille Marengo» αναμένεται να αποπλεύσει άμεσα με κατεύθυνση την περιοχή κοντά στην Κάσο, όπου θα διεξαχθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Οι εργασίες του σκάφους θα επικεντρωθούν στην εξερεύνηση του βυθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, συλλέγοντας τα απαραίτητα δεδομένα.

Ολοκληρώθηκε η αδειοδοτική διαδικασία

Η έκδοση της NAVTEX ήρθε σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της αδειοδοτικής διαδικασίας από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές. Οι διαδικασίες αυτές αφορούσαν τις εργασίες έρευνας και πόντισης του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (GSI).

Οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης ολοκληρώθηκαν από τις ελληνικές αρχές, επιτρέποντας την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών. Η ολοκλήρωση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την πρόοδο του έργου, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα και την ομαλή διεξαγωγή των ερευνών.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των αδειοδοτικών διαδικασιών, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο του έργου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Υπουργός Εξωτερικών υπέγραψε στις 6 Νοεμβρίου 2026 τη σχετική απόφαση που αδειοδοτεί τις εργασίες έρευνας και πόντισης του καλωδίου.

Αμέσως μετά την υπογραφή της απόφασης από τον Υπουργό Εξωτερικών, εκδόθηκε και η προβλεπόμενη NAVTEX. Η αγγελία προς τους ναυτιλλομένους εκδόθηκε για την εκτέλεση των εργασιών, επιτρέποντας την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών.

Το αίτημα της Nexans και η γνωμοδότηση της ΕΧΑΕΘ

Οι διαδικασίες αδειοδότησης ξεκίνησαν κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβλήθηκε από τη γαλλική εταιρεία NEXANS. Η Nexans υπέβαλε το αίτημα για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI, η οποία είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Ειδικότερα, η αδειοδότηση των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου δόθηκε μετά από θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ). Η γνωμοδότηση αυτή άνοιξε τον δρόμο για την υπογραφή της απόφασης και την έκδοση της NAVTEX, επιταχύνοντας τις διαδικασίες για το σημαντικό αυτό έργο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis